Самарец выиграл загородный дом в лотерею



Как пишет tltgorod, коттеджи на Новый год в качестве подарка также получили 43 любителя азартных игр из Оренбургской, … Удачным стал новогодний тираж одной из лотерей для жителя Самарской области. Он стал одним из счастливчиков, которые выиграли загородные дома.Как, коттеджи на Новый год в качестве подарка также получили 43 любителя азартных игр из Оренбургской,