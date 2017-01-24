Специалисты самарского портала по выбору недвижимости N1.RU изучили цены на дома и коттеджи. Так, двухэтажные и выше строения со всеми коммуникациями площадью более 100 квадратных метров в региональной столице стоят в среднем 13 миллионов рублей. За ее пределами почти в 2 раза дешевле. Дома поменьше и без удобств в Самаре продаются примерно за 4 миллиона, в области - за 2 миллиона с небольшим. Самые доступные цены, если говорить о городе, в районе Московского шоссе.
Для сравнения: средняя стоимость трехкомнатной квартиры в Самарском и Ленинском районах, по данным на январь 2017 года, составляет около 7 миллионов рублей.
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"Треснувший" дом № 87 по улице Степана Разина построен на конском навозе
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23 января 2017, 03:00
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С начала года в РФ подорожали 9 из 10 самых популярных автомобилей
С начала 2017 года на российском автомобильном рынке поднялась стоимость девяти из десяти наиболее популярных автомобилей. Цена на десятую модель выросла еще в декабре, информируют специалисты.
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20 января 2017, 05:25
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Apple снизила цены на свою продукцию в России на 5-11%
В России упала стоимость ряда устройств производства Apple после корректировки цен корпорацией в онлайн-магазине. Согласно последним данным, iPhone7 потерял в цене в среднем пять тысяч рублей, в зависимости от комплектации.
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20 января 2017, 10:03
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ФАС займется проверкой цен в кафе аэропортов России
Антимонопольное ведомство страны намерено возобновить проверки цен в точках общественного питания российских аэропортов. В последний раз подобные меры принимались ФАС четыре года назад.
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18 января 2017, 05:39
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За последний месяц в России 25 производителей изменили цены на автомобили
В течение месяца 25 автопроизводителей изменили цены на свои модели. Об этом говорят эксперты аналитического агентства «Автостат», которые провели исследование с участием всех автоконцернов, официально представленных в России.
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18 января 2017, 05:15
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В блогах: потрескались отремонтированные дома на Ленинградской
Блогер Евгений Синюков показал, как в Самаре недавно отремонтировали фасады исторических зданий на улицах Ленинградской и Куйбышева. "Деньги потрачены, а вид приличный эти дома в полном объеме так и не обрели, - негодует автор. - Выглядит все это или …
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18 января 2017, 09:44
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Самарец выиграл загородный дом в лотерею
Удачным стал новогодний тираж одной из лотерей для жителя Самарской области. Он стал одним из счастливчиков, которые выиграли загородные дома.
Как пишет tltgorod, коттеджи на Новый год в качестве подарка также получили 43 любителя азартных игр из Оренбургской, …
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2 января 2017, 05:50
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В Самаре коттеджи 9 просеки на пять дней остались без холодной воды
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30 ноября 2016, 10:25
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У домов в каждом районе Самары будет свой цвет
В Самаре владельцев магазинов и офисов на первых этажах домов, расположенных вдоль гостевых маршрутов будущего ЧМ-2018, обяжут оформить фасады в один цвет. Такая мера предусмотрена в архитектурно-художественной концепции благоустройства города.
Документ предусматривает типовые дизайнерские решения по районам и улицам. …
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18 ноября 2016, 10:49
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В Кировском районе Самары планируют снести часть жилых домов
Самарские чиновники представили общественности перспективный план развития Кировского района столицы губернии. Часть жилых домов здесь планируют снести и построить на их месте новые микрорайоны.
В перспективе развития Кировского района Самары - перестройка сразу двух территорий. Первый участок расположен в границах улиц …
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21 марта 2014, 12:43