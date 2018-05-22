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Сборная Швейцарии назвала дату своего приезда в Самарскую область
Сборная Швейцария планирует приехать в Тольятти 11 июня, сообщила Федерация футбола этой страны. Как известно, швейцарцы выбрали Автоград своим официальным местом размещения во время игр ЧМ-2018. «Тим-отелем» для сборной станет четырехзвездочная гостиница «Лада-Резорт», она будет в полном распоряжении 55 членов …
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21 мая 2018, 04:28
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«Последнюю милю» к стадиону ЧМ-2018 «Самара Арена» сняли с воздуха
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21 мая 2018, 09:45
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Во время ЧМ-2018 ограничат движение грузовиков в Самарской области
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19 мая 2018, 08:28
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Спецрежим к ЧМ-2018 введут в Самаре
До 1 июня на въездах в города-организаторы ЧМ-2018 по футболу установят желтые информационные щиты, запрещающие передвижение автобусов, информирует Росавтодор. Ограничение не коснется машин, получивших аккредитацию от администрации турнира или разрешение от МВД. Ранее Минтранс предложил ввести с 1 июня новый …
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18 мая 2018, 02:07
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В блогах объяснили смысл новых самарских граффити
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17 апреля 2018, 08:01
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В блогах: про самарских художников и настоящий стрит-арт
Блогер Жанна Скокова размышляет, существует ли в Самаре настоящий живой стрит-арт. «Одно из самых ярких и скандальных его направлений - это граффити. В 1940-х годах оно зародилось как протестное движение во Франции. Но в СССР были панно и мозаики, …
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7 апреля 2018, 11:06
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В блогах: Новый стрит-арт «безумные шары» появился в Самаре
Блогер Жанна Скокова сообщила, что в Самаре появился новый стрит-арт – «безумные шары». «Горожане могут оценить новую работу уличных художников Арта Абстрактова и Тани Почтенной, изображенную на стене возле баскетбольной площадки, - пишет автор. - Теперь в одном из …
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22 февраля 2018, 08:01
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В блогах: про скандальный «стрит-арт» в Самаре
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27 ноября 2017, 10:12
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В Самаре жилые дома разрушат ради дороги, которую никак не построят с 1965 года
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5 мая 2017, 03:15
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Самарские эксперты изучили цены на дома и коттеджи
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24 января 2017, 10:44
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"Треснувший" дом № 87 по улице Степана Разина построен на конском навозе
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23 января 2017, 03:00
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В блогах: потрескались отремонтированные дома на Ленинградской
Блогер Евгений Синюков показал, как в Самаре недавно отремонтировали фасады исторических зданий на улицах Ленинградской и Куйбышева. "Деньги потрачены, а вид приличный эти дома в полном объеме так и не обрели, - негодует автор. - Выглядит все это или …
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18 января 2017, 09:44