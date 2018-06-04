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Закрыто движение трамваев по улице Фрунзе в Самаре
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4 июня 2018, 03:23
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Выставка «Футбольная Россия» открылась в Самаре
В Самаре открылась выставка под открытым небом, которая называется "Футбольная Россия". Экспозиция развернулась на площади Славы прямо напротив здания областного правительства. Вход на нее совершенно свободный для всех желающих.
Выставка представляет собой собрание фотографий. На них запечатлены исторические кадры …
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4 июня 2018, 10:36
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В блогах: «Проблема установки памятника легионерам в Самаре»
Самарец Олег Ракшин поведал в "Фейсбуке", что в пятницу в Самаре обсудили с корреспондентами чешского телевидения проблему установки памятника легионерам: "Интервью прошло в дружеской обстановке. Узнал много интересного. Оказывается, события 1968 года для чехов страшнее, чем германская оккупация. Позабавило …
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4 июня 2018, 09:50
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Чемпионат России по настольному теннису прошел в Самаре
В Самаре завершился 4-й, финальный тур континентального чемпионата России по настольному теннису среди женских команд Премьер-лиги. В состязаниях участвовали 12 клубов из Казани, Самары, Видное, Таганрога, Оренбурга, Екатеринбурга, Владимира, Сиверского, Архангельска, Нижнего Новгорода и Краснодара.
В результате упорной борьбы чемпионом страны …
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4 июня 2018, 09:34
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Дороги Самары перекроют из-за Крестного ходa
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1 июня 2018, 02:48
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С 1 июня перекроют дороги около площади Куйбышева в Самаре
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31 мая 2018, 09:59
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VIP-трибуны обустроят на фестивале болельщиков ЧМ-2018 в Самаре
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31 мая 2018, 01:37
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Начал работу единый диспетчерский центр на базе скорой помощи в Самаре
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30 мая 2018, 12:45
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Названы дома Самары, которые в честь ЧМ-2018 украсят стрит-артом
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22 мая 2018, 11:50
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В блогах объяснили смысл новых самарских граффити
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17 апреля 2018, 08:01
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В блогах: про самарских художников и настоящий стрит-арт
Блогер Жанна Скокова размышляет, существует ли в Самаре настоящий живой стрит-арт. «Одно из самых ярких и скандальных его направлений - это граффити. В 1940-х годах оно зародилось как протестное движение во Франции. Но в СССР были панно и мозаики, …
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7 апреля 2018, 11:06
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В блогах: Новый стрит-арт «безумные шары» появился в Самаре
Блогер Жанна Скокова сообщила, что в Самаре появился новый стрит-арт – «безумные шары». «Горожане могут оценить новую работу уличных художников Арта Абстрактова и Тани Почтенной, изображенную на стене возле баскетбольной площадки, - пишет автор. - Теперь в одном из …
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22 февраля 2018, 08:01