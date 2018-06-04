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«Бункер S» Эфир передачи от 29 мая 2018г 
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Материалы по теме:

Закрыто движение трамваев по улице Фрунзе в Самаре

Закрыто движение трамваев по улице Фрунзе в Самаре

В Самаре закрыто движение трамваев по улице Фрунзе. Об этом сообщили в трамвайно-троллейбусном управлении Самары. Ограничение связано с подготовкой к проведению ЧМ-2018. Изменится движение трамваев №3, 15, 16, 20. Напомним, на площади Куйбышева с 14 июня по 15 июля будет 

4 июня 2018, 03:23
Выставка «Футбольная Россия» открылась в Самаре

Выставка «Футбольная Россия» открылась в Самаре

В Самаре открылась выставка под открытым небом, которая называется "Футбольная Россия". Экспозиция развернулась на площади Славы прямо напротив здания областного правительства. Вход на нее совершенно свободный для всех желающих.

Выставка представляет собой собрание фотографий. На них запечатлены исторические кадры 
4 июня 2018, 10:36
В блогах: «Проблема установки памятника легионерам в Самаре»

В блогах: «Проблема установки памятника легионерам в Самаре»

Самарец Олег Ракшин поведал в "Фейсбуке", что в пятницу в Самаре обсудили с корреспондентами чешского телевидения проблему установки памятника легионерам: "Интервью прошло в дружеской обстановке. Узнал много интересного. Оказывается, события 1968 года для чехов страшнее, чем германская оккупация. Позабавило 
4 июня 2018, 09:50
Чемпионат России по настольному теннису прошел в Самаре

Чемпионат России по настольному теннису прошел в Самаре

В Самаре завершился 4-й, финальный тур континентального чемпионата России по настольному теннису среди женских команд Премьер-лиги. В состязаниях участвовали 12 клубов из Казани, Самары, Видное, Таганрога, Оренбурга, Екатеринбурга, Владимира, Сиверского, Архангельска, Нижнего Новгорода и Краснодара.

В результате упорной борьбы чемпионом страны 

4 июня 2018, 09:34
Дороги Самары перекроют из-за Крестного ходa

Дороги Самары перекроют из-за Крестного ходa

В Самаре в субботу, 2 июня, в связи с проведением Крестного хода в день памяти святителя Алексия перекроют дороги в центре города. Перекроют три улицы: с 10:00 по улице Некрасовской от Ленинской до Куйбышева, с 11часов по улице Куйбышева от 

1 июня 2018, 02:48
С 1 июня перекроют дороги около площади Куйбышева в Самаре

С 1 июня перекроют дороги около площади Куйбышева в Самаре

Во время чемпионата мира по футболу на площади Куйбышева в Самаре будет проходить фестиваль болельщиков. Его гостей будет ждать масштабная развлекательная программа, а также трансляции игр мундиаля на большом экране. С 1 июня начнется финальный этап подготовки площадки к фан-фесту. 

31 мая 2018, 09:59
VIP-трибуны обустроят на фестивале болельщиков ЧМ-2018 в Самаре

VIP-трибуны обустроят на фестивале болельщиков ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре на площади Куйбышева, где в дни ЧМ-2018 пройдет фестиваль болельщиков ЧМ-2018, обустроят VIP-трибуны. Цена билета – от 5000 до 15 тысяч рублей. Вместе с родителем бесплатно пропустят ребенка до трех лет, но без предоставления места. Хэдлайнерами 25-дневного праздника 

31 мая 2018, 01:37
Начал работу единый диспетчерский центр на базе скорой помощи в Самаре

Начал работу единый диспетчерский центр на базе скорой помощи в Самаре

В Самаре на базе скорой помощи начал работу единый диспетчерский центр. После его создания количество диспетчеров по приему и передаче вызовов удалось увеличить почти вдвое – с 8 до 15, сообщает областное правительство. Количество бригад увеличилось на треть - с 
30 мая 2018, 12:45
Названы дома Самары, которые в честь ЧМ-2018 украсят стрит-артом

Названы дома Самары, которые в честь ЧМ-2018 украсят стрит-артом

В Самаре  на домах появятся изображения ярких событий Чемпионата мира по футболу. АНО «Дирекция-2018» запускает проект #ИсторииЧемпионов. Новый стрит-арт появится на фасадах домов в Самарском, Ленинском, Октябрьском, Промышленном и Красноглинском районах. 
22 мая 2018, 11:50
В блогах объяснили смысл новых самарских граффити

В блогах объяснили смысл новых самарских граффити

Блогер Жанна Скокова поведала, что в Самаре появилась надпись с намеком. «На пересечении улиц Некрасовской и Степана Разина можно увидеть новую стрит-арт-работу 
17 апреля 2018, 08:01
В блогах: про самарских художников и настоящий стрит-арт

В блогах: про самарских художников и настоящий стрит-арт

Блогер Жанна Скокова размышляет, существует ли в Самаре настоящий живой стрит-арт. «Одно из самых ярких и скандальных его направлений - это граффити. В 1940-х годах оно зародилось как протестное движение во Франции. Но в СССР были панно и мозаики, 
7 апреля 2018, 11:06
В блогах: Новый стрит-арт «безумные шары» появился в Самаре

В блогах: Новый стрит-арт «безумные шары» появился в Самаре

Блогер Жанна Скокова сообщила, что в Самаре появился новый стрит-арт – «безумные шары». «Горожане могут оценить новую работу уличных художников Арта Абстрактова и Тани Почтенной, изображенную на стене возле баскетбольной площадки, - пишет автор. - Теперь в одном из 
22 февраля 2018, 08:01
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