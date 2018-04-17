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«Бункер S» Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
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В блогах: В музей АвтоВАЗа приедет "копейка" из Чехии, совершившая кругосветку

В музей АвтоВАЗа приедет "копейка" из Чехии, совершившая кругосветное путешествие, сообщают в чешском паблике facebook - "Kolem světa Žigulem" ((колем света жигулем)). Филип Вогел и Петр Явурек 14 апреля выехали из родного города Честице-на-Рыхновску и сейчас находятся по дороге в 

17 апреля 2018, 06:32
Провалившегося под лед человека видели у Кировского моста в Самаре

Провалившегося под лед человека видели у Кировского моста в Самаре

В Самаре спасатели получили сообщение – у Кировского моста видели человека, провалившегося под лед на реке Самарке. Инцидент произошел в понедельник, 16 апреля. Спасательный отряд отправился к месту происшествия в 17:13.

«Сообщение поступило от очевидца, который сообщил, что в районе Кировского 

17 апреля 2018, 04:07
Группа для ликвидации ЧС подготовлена в Самаре

Группа для ликвидации ЧС подготовлена в Самаре

С 17 по 19 апреля во всех регионах России пройдут масштабные учения по предотвращению последствий весеннего паводка и природных пожаров, сообщает МЧС. В них примут участие представители различных служб и ведомств, специалисты, в обязанности которых входит предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

17 апреля 2018, 07:00
В блогах: ледоход уничтожил гаражи с лодками в Самарской области

В блогах: ледоход уничтожил гаражи с лодками в Самарской области

В паблике "Самарские происшествия (Служба спасения Самара)" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что под 
17 апреля 2018, 01:25
Теплоходы начали ходить между Самарой и Рождествено

Теплоходы начали ходить между Самарой и Рождествено

С 17 апреля возобновилась теплоходная переправа между Самарой и Рождествено. По пути между двумя конечными пунктами корабли будут заходить на остров Проран.

"Заход на остановочный пункт "Проран" осуществляется носом к берегу, посадка и высадка пассажиров производится через носовой трап судна", - 
17 апреля 2018, 09:21
В блогах: загадочные символы найдены на стенах в Самаре

В блогах: загадочные символы найдены на стенах в Самаре

Блогер Валерий Зинин продолжает копаться в истории клеймения самарских кирпичей.

«Одним из самых загадочных кирпичных клейм Самары является «ЗП». До сегодняшнего дня оно считалось не идентифицированным. Хотя предположений о производителе было более чем достаточно. Однако все версии ограничивались 
16 апреля 2018, 09:02
В блогах: Московское шоссе превратилось в интеллектуальную игру

В блогах: Московское шоссе превратилось в интеллектуальную игру

Блогер mihail_ivanovic предложил «уважаемым самарским знатокам и читателям поиграть в «Что? Где? Когда?».

«Как вы считаете, есть ли на этом фото перекрестка Московского шоссе нарушения? Помогите сотрудникам областного минтранса найти «косяк». Итак, во-первых. Знак 5.19.1 (пешеходный переход) устанавливается 
16 апреля 2018, 01:18
В блогах: про самарских художников и настоящий стрит-арт

В блогах: про самарских художников и настоящий стрит-арт

Блогер Жанна Скокова размышляет, существует ли в Самаре настоящий живой стрит-арт. «Одно из самых ярких и скандальных его направлений - это граффити. В 1940-х годах оно зародилось как протестное движение во Франции. Но в СССР были панно и мозаики, 
7 апреля 2018, 11:06
В блогах: Новый стрит-арт «безумные шары» появился в Самаре

В блогах: Новый стрит-арт «безумные шары» появился в Самаре

Блогер Жанна Скокова сообщила, что в Самаре появился новый стрит-арт – «безумные шары». «Горожане могут оценить новую работу уличных художников Арта Абстрактова и Тани Почтенной, изображенную на стене возле баскетбольной площадки, - пишет автор. - Теперь в одном из 
22 февраля 2018, 08:01
В блогах: про скандальный «стрит-арт» в Самаре

В блогах: про скандальный «стрит-арт» в Самаре

Блогер Жанна Скокова поведала про очередной скандальный «стрит-арт» в Самаре. На этот раз досталось стене самарского Музея Модерна. Неизвестные городские акционисты отпечатали на ней свои пятые точки. Руководил странным мероприятием некто Бухой Рамирес - именно он сбросил на email что-то 

27 ноября 2017, 10:12
Фото в блогах: самарец собрал коллекцию «люмпен-арта»

Фото в блогах: самарец собрал коллекцию «люмпен-арта»

Блогер Михаил Суханов собрал необычную фотоколлекцию граффити на самарских гаражах. "Кто-то скажет, что это быдло-граффити. Кто-то назовёт люмпен-артом. А мне нравится. Всё же лучше, чем просто ржавая стена гаража. Да, гаражи - зло. Но пока они есть, с ними 
9 июня 2017, 08:00
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