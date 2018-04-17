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В блогах: В музей АвтоВАЗа приедет "копейка" из Чехии, совершившая кругосветку
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17 апреля 2018, 06:32
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Провалившегося под лед человека видели у Кировского моста в Самаре
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17 апреля 2018, 04:07
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Группа для ликвидации ЧС подготовлена в Самаре
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17 апреля 2018, 07:00
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В блогах: ледоход уничтожил гаражи с лодками в Самарской области
В паблике "Самарские происшествия (Служба спасения Самара)" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что под …
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17 апреля 2018, 01:25
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Теплоходы начали ходить между Самарой и Рождествено
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17 апреля 2018, 09:21
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В блогах: загадочные символы найдены на стенах в Самаре
Блогер Валерий Зинин продолжает копаться в истории клеймения самарских кирпичей.
«Одним из самых загадочных кирпичных клейм Самары является «ЗП». До сегодняшнего дня оно считалось не идентифицированным. Хотя предположений о производителе было более чем достаточно. Однако все версии ограничивались …
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16 апреля 2018, 09:02
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В блогах: Московское шоссе превратилось в интеллектуальную игру
Блогер mihail_ivanovic предложил «уважаемым самарским знатокам и читателям поиграть в «Что? Где? Когда?».
«Как вы считаете, есть ли на этом фото перекрестка Московского шоссе нарушения? Помогите сотрудникам областного минтранса найти «косяк». Итак, во-первых. Знак 5.19.1 (пешеходный переход) устанавливается …
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16 апреля 2018, 01:18
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В блогах: про самарских художников и настоящий стрит-арт
Блогер Жанна Скокова размышляет, существует ли в Самаре настоящий живой стрит-арт. «Одно из самых ярких и скандальных его направлений - это граффити. В 1940-х годах оно зародилось как протестное движение во Франции. Но в СССР были панно и мозаики, …
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7 апреля 2018, 11:06
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В блогах: Новый стрит-арт «безумные шары» появился в Самаре
Блогер Жанна Скокова сообщила, что в Самаре появился новый стрит-арт – «безумные шары». «Горожане могут оценить новую работу уличных художников Арта Абстрактова и Тани Почтенной, изображенную на стене возле баскетбольной площадки, - пишет автор. - Теперь в одном из …
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22 февраля 2018, 08:01
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В блогах: про скандальный «стрит-арт» в Самаре
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27 ноября 2017, 10:12
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Фото в блогах: самарец собрал коллекцию «люмпен-арта»
Блогер Михаил Суханов собрал необычную фотоколлекцию граффити на самарских гаражах. "Кто-то скажет, что это быдло-граффити. Кто-то назовёт люмпен-артом. А мне нравится. Всё же лучше, чем просто ржавая стена гаража. Да, гаражи - зло. Но пока они есть, с ними …
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9 июня 2017, 08:00