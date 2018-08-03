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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2018г 
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В блогах. В Самаре УК

В блогах. В Самаре УК "ЖКС" может "слиться": платить или не платить

Самарец Вадим Афанасьев поведал в "Фейсбуке", что в городской сфере ЖКХ назревает большой скандал. "УК "ЖКС", одна из крупнейших управляющих компаний города, обслуживающая более тысячи домов города, по слухам, может "слиться", - утверждает автор. - Есть инфа, что до 9 

2 августа 2018, 10:08
Около парка Щорса в Самаре забил трехметровый гейзер

Около парка Щорса в Самаре забил трехметровый гейзер

В среду, 1 августа, в областной столице забил гейзер на проезжей части. Заснять необычный трехметровый фонтан удалось около парка Щорса в Железнодорожном районе. На видеоролике можно наблюдать, как струя воды под давлением бьет прямо на проезжую часть, а рядом проносятся 
2 августа 2018, 02:06
В Самарской области водитель грузовика «снес» «Ниву»

В Самарской области водитель грузовика «снес» «Ниву»

1 августа в Кинельском районе Самарской области произошла автоавария. Как сообщает региональное ГУ МВД России, водитель грузовика «МАЗ» ехал по обводной дороге Самары в сторону Тольятти. На 19-м километре трассы он выехал на ремонтируемый участок на красный сигнал светофора. Там 

2 августа 2018, 01:54
Жителям Кировского и Промышленного районов Самары возвращают горячую воду

Жителям Кировского и Промышленного районов Самары возвращают горячую воду

Жителям Кировского и Промышленного районов города, которые последние недели сидели без горячей воды, начали ее возвращать. Речь идет о домах, подключенных от I тепломагистрали Самарской ТЭЦ. С 20 июля там велись ремонтные работы. Специалисты приводили в порядок запорную и регулирующую 

2 августа 2018, 12:59
В Самаре Opel «собрал» две машины, а потом врезался в дерево

В Самаре Opel «собрал» две машины, а потом врезался в дерево

2 августа в Самаре произошла авария, в которой только чудом никто не пострадал. Около 6 утра на улице Тополей белый Opel врезался сначала в «Калину», потом в Nissan, а потом влетел в дерево. Как сообщается в паблике «ДТП Самара», 
2 августа 2018, 10:48
Тольяттинец на «Гранте» попытался проехать на «красный» и влетел в иномарку

Тольяттинец на «Гранте» попытался проехать на «красный» и влетел в иномарку

31 июля в Тольятти произошла авария. 44-летний мужчина на «Ладе Гранте» ехал по улице Лесная со стороны бульвара 50 лет Октября. На одном из перекрестков водитель попытался проехать на красный сигнал светофора и врезался в «Hyundai Tucson». После удара иномарка 

1 августа 2018, 02:05
На сутки Портпоселок в Тольятти останется без холодной воды

На сутки Портпоселок в Тольятти останется без холодной воды

Со вторника, 31 июля по 1 августа в Портпоселке Тольятти отключат холодную воду в домах на улицах Комзина, Инженерной, Морской, Набережной и Комсомольском шоссе. В эти сутки коммунальщики будут проводить промывку магистральных водопроводов. После того как холодное водоснабжение снова восстановится, 
30 июля 2018, 01:09
Автоледи сбила ребенка во дворе дома в Самаре

Автоледи сбила ребенка во дворе дома в Самаре

25 июля в Самаре произошла авария с участием ребенка. Во 2 квартале поселка Мехзавод под колесами «Хендэ Гетз», за рулем которой сидела 27-летняя женщина, оказался 8-летний мальчик. За мгновение до аварии он решил быстро перебежать дорогу.

В результате наезда мальчик получил 

26 июля 2018, 02:45
Определен подрядчик, который построит дождевую канализацию для фабрики-кухни в Самаре

Определен подрядчик, который построит дождевую канализацию для фабрики-кухни в Самаре

 Определена компания, которая займется строительством дождевой канализации для самарской фабрики-кухни. Торги выиграло ООО "Строительная Компания Сервис-Д". За выполнение работ подрядчик получит 5,9 миллиона рублей. Они должны быть завершены в течение 45 дней с момента поступления заявки от заказчика.

Согласно условиям контракта, 

16 июля 2018, 05:30
В Самаре заменили канализационные трубы 80-летней давности

В Самаре заменили канализационные трубы 80-летней давности

В поселке Мехзавод завершился ремонт на канализационном коллекторе. Технологический сбой там произошел еще в апреле. Прибывшие на место специалисты выяснили, что из строя вышли керамические трубы, проложенные еще в 1938 году.

Участок инженерных сетей пришлось менять. Долгое время ремонта объясняется спецификой 

27 июня 2018, 03:14
В Самаре должникам за воду из 23 квартир перекрыли канализацию

В Самаре должникам за воду из 23 квартир перекрыли канализацию

В Самаре в январе-феврале из-за долгов за воду перекрыли канализацию в 23 квартирах.

«Канализация затампонирована», - сообщили «Самарские коммунальные системы».

На начало марта общая сумма долга абонентов за холодную воду и канализацию увеличилась на два миллиона рублей и достигла 1 миллиарда 373 

21 марта 2018, 02:23
Авария на канализации привела к потопу и закрытию школы в Самаре

Авария на канализации привела к потопу и закрытию школы в Самаре

В Самаре в понедельник, 5 марта, одна школа на Безымянке временно была закрыта. В учебном заведении затопило подвал из-за аварии на канализации. Инцидент произошел в школе №153, передает 63.ru. Школа находится на улице Красных Коммунаров. По данным представителей образовательного 
5 марта 2018, 04:31
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