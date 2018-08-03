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В блогах. В Самаре УК "ЖКС" может "слиться": платить или не платить
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2 августа 2018, 10:08
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Около парка Щорса в Самаре забил трехметровый гейзер
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2 августа 2018, 02:06
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В Самарской области водитель грузовика «снес» «Ниву»
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2 августа 2018, 01:54
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Жителям Кировского и Промышленного районов Самары возвращают горячую воду
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2 августа 2018, 12:59
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В Самаре Opel «собрал» две машины, а потом врезался в дерево
2 августа в Самаре произошла авария, в которой только чудом никто не пострадал. Около 6 утра на улице Тополей белый Opel врезался сначала в «Калину», потом в Nissan, а потом влетел в дерево. Как сообщается в паблике «ДТП Самара», …
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2 августа 2018, 10:48
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Тольяттинец на «Гранте» попытался проехать на «красный» и влетел в иномарку
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1 августа 2018, 02:05
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На сутки Портпоселок в Тольятти останется без холодной воды
Со вторника, 31 июля по 1 августа в Портпоселке Тольятти отключат холодную воду в домах на улицах Комзина, Инженерной, Морской, Набережной и Комсомольском шоссе. В эти сутки коммунальщики будут проводить промывку магистральных водопроводов. После того как холодное водоснабжение снова восстановится, …
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30 июля 2018, 01:09
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Автоледи сбила ребенка во дворе дома в Самаре
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26 июля 2018, 02:45
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Определен подрядчик, который построит дождевую канализацию для фабрики-кухни в Самаре
Определена компания, которая займется строительством дождевой канализации для самарской фабрики-кухни. Торги выиграло ООО "Строительная Компания Сервис-Д". За выполнение работ подрядчик получит 5,9 миллиона рублей. Они должны быть завершены в течение 45 дней с момента поступления заявки от заказчика.
Согласно условиям контракта, …
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16 июля 2018, 05:30
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В Самаре заменили канализационные трубы 80-летней давности
В поселке Мехзавод завершился ремонт на канализационном коллекторе. Технологический сбой там произошел еще в апреле. Прибывшие на место специалисты выяснили, что из строя вышли керамические трубы, проложенные еще в 1938 году.
Участок инженерных сетей пришлось менять. Долгое время ремонта объясняется спецификой …
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27 июня 2018, 03:14
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В Самаре должникам за воду из 23 квартир перекрыли канализацию
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21 марта 2018, 02:23
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Авария на канализации привела к потопу и закрытию школы в Самаре
В Самаре в понедельник, 5 марта, одна школа на Безымянке временно была закрыта. В учебном заведении затопило подвал из-за аварии на канализации. Инцидент произошел в школе №153, передает 63.ru. Школа находится на улице Красных Коммунаров. По данным представителей образовательного …
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5 марта 2018, 04:31