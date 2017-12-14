Ученые рассказали, что на Земле через 10 лет наступит голод Английские ученые утверждают, что через десять лет на нашей планете наступит голод. Причиной тому окажется глобальное потепление. Вместе с тем, климатологи прогнозируют дефицит продуктов питания в Африке уже к 2030 году. В процессе повышения средней температуры там может начаться сильная …