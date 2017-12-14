Исследователи из Соединенных Штатов рассказали о новом способе справиться с чувством голода. По сообщению PHAS, специалисты проанализировали особенности «эмоционального» приема пищи и отметили, что человек нередко ест, даже если не голоден. Это происходит в силу ряда обстоятельств психологического характера.
В процессе опытов с грызунами ученые оказывали воздействие на определенные участки так называемой лимбической системы, которая руководит внутренними органами, отвечает за агрессивное поведение и т.д.. Данная система включает особые перегородочные ядра – они-то и заинтересовали специалистов. Как выяснилось, если воздействовать на них специальными нейролептиками, животным потребуется вдвое меньше пищи. Это тем более интересно, говорят исследователи, что и мыши, и люди нередко принимаются за еду даже когда не испытывают сильного чувства города.
Использование препаратов не оказало побочных эффектов. Конечно, от опытов с грызунами до рекомендаций людям с ожирением нужно совершить много исследований. Но уже сегодня ученые убеждены, что в будущем открытие даст возможность создать новые эффективные способы борьбы с лишним весом.
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