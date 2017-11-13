Долго готовился: канадец сделал ролик из 2500 селфи к своей свадьбе Житель канадского Монреаля Ньюго Корнелье сделал видеоролик, рассказывающий о его жизни начиная со школьного возраста до самой свадьбы. Для этого он делал многочисленные селфи в течение девяти лет.

Корнелье начал фотографировать себя в 2008 году, в 12-летнем возрасте. По мере …