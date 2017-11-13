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Долго готовился: канадец сделал ролик из 2500 селфи к своей свадьбе

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Влюбленный китаец угостил лапшой 5 тысяч человек

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Ученые выяснили, от чего зависит наклон головы при поцелуе

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Олимпийская чемпионка тайно вышла замуж в Тольятти

Известная российская спортсменка, двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Елена Посевина, тайно от всех вышла замуж в Тольятти, пишет tltgorod. Церемония состоялась несколько дней назад. Поклонники узнали о свадьбе из социальных сетей спортсменки, где она опубликовала свои новые фотографии. Имя 

17 июля 2017, 07:05
Как в Самаре невесты одного жениха ловили

Как в Самаре невесты одного жениха ловили

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Ученые: Поцелуи полезны для иммунитета человека

Ученые: Поцелуи полезны для иммунитета человека

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13 июня 2016, 05:22
В Башкирии похитили 15-летнюю невесту

В Башкирии похитили 15-летнюю невесту

В Республике Башкирия правоохранители ведут поиск несовершеннолетней жительницы Стерлитамака, которую якобы с намерением вступить в брак увез ее кузен. Информацию на этот счет распространили представители СУ СК России по РБ. Согласно предварительным данным, девушку видели садившейся в автомобиль двоюродного брата, 
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Мадонну высмеяли в Интернете за поцелуй с молодым рэпером на сцене

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В Омске мужчина 23 февраля задушил невесту

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На Ставрополье мужчина поймал похищенную невесту, выбросившуюся из окна

19-летняя девушка спрыгнула с балкона квартиры, в которой ее удерживал будущий муж. 
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