|
Совет да любовь: Итальянка разочаровалась в мужчинах и вышла замуж за себя
Итальянка Лаура Меси организовала свадьбу со всеми соответствующими атрибутами, кроме самого главного: на церемонии бракосочетания с 70 гостями, белым платьем, приятельницами невесты и большим тортом не было жениха.
|
28 сентября 2017, 02:06
|
Долго готовился: канадец сделал ролик из 2500 селфи к своей свадьбе
|
7 сентября 2017, 05:07
|
Влюбленный китаец угостил лапшой 5 тысяч человек
Китайский предприниматель, которому вернули потерянное обручальное кольцо, бесплатно накормил лапшой пять тысяч человек. Об этом рассказывает издание The South China Morning Post.
|
17 августа 2017, 05:27
|
Ученые выяснили, от чего зависит наклон головы при поцелуе
Английские и индийские исследователи установили, что на технику поцелуев влияют социальные стереотипы и особенности мозговой деятельности человека. О необычном исследовании рассказывается на страницах издания Nature.
|
18 июля 2017, 10:34
|
Олимпийская чемпионка тайно вышла замуж в Тольятти
Известная российская спортсменка, двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Елена Посевина, тайно от всех вышла замуж в Тольятти, пишет tltgorod. Церемония состоялась несколько дней назад. Поклонники узнали о свадьбе из социальных сетей спортсменки, где она опубликовала свои новые фотографии. Имя …
|
17 июля 2017, 07:05
|
Как в Самаре невесты одного жениха ловили
Блогер s7007 рассказал, что 2 июля в 7 местах Самары прошел традиционный марафон "Я - невеста". "В этом году проект был реализован усилиями энтузиастов. Раньше его проводил один из глянцевых журналов во всех крупных городах России, но потом издание …
|
4 июля 2017, 09:09
|
Ученые: Поцелуи полезны для иммунитета человека
Французские ученые провели исследование о влиянии поцелуев на иммунитет человека. По его результатам были обнаружены не изученные ранее позитивные эффекты поцелуев.
|
13 июня 2016, 05:22
|
В Башкирии похитили 15-летнюю невесту
В Республике Башкирия правоохранители ведут поиск несовершеннолетней жительницы Стерлитамака, которую якобы с намерением вступить в брак увез ее кузен. Информацию на этот счет распространили представители СУ СК России по РБ. Согласно предварительным данным, девушку видели садившейся в автомобиль двоюродного брата, …
|
2 марта 2016, 10:10
|
Мадонну высмеяли в Интернете за поцелуй с молодым рэпером на сцене
Американская поп-дива и героиня многочисленных скандальных выходок вновь удивила поклонников и тех, кто недолюбливает певицу. В Сети набирает популярность видео - фрагмент выступления Мадонны на престижном музыкальном фестивале Coachella. В конце композиции, которую Мэдж исполнила вместе с канадским рэпером Дрейком, …
|
14 апреля 2015, 11:47
|
В Омске мужчина 23 февраля задушил невесту
|
24 февраля 2015, 07:45
|
На Ставрополье мужчина поймал похищенную невесту, выбросившуюся из окна
|
5 ноября 2014, 06:59