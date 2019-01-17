В Самарской области женщину оштрафовали за оскорбление знакомой … Жительница села Красный Строитель из Челно-Вершинского района области решила пожаловаться в прокуратуру на свою знакомую: женщины поссорились и оппонентка оскорбила заявительницу. Надзорное ведомство вынесло в отношении дамы, обидевшей приятельницу, постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по статье «Оскорбление, то