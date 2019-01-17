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Минспорта прокомментировало информацию о тратах «Центра подготовки спортивных сборных команд»
Тем временем, Минспорта Самарской области опровергло выводы Счетной палаты о нецелевых расходах средств регионального «Центр подготовки спортивных сборных команд». Все расходы учреждения, утверждают в ведомстве, осуществлялись в соответствии с нормами законодательства. Как уже сообщала «ТЕРРА», накануне палата уличила центр в …
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16 января 2019, 10:28
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В Самарской области женщину оштрафовали за оскорбление знакомой
Жительница села Красный Строитель из Челно-Вершинского района области решила пожаловаться в прокуратуру на свою знакомую: женщины поссорились и оппонентка оскорбила заявительницу. Надзорное ведомство вынесло в отношении дамы, обидевшей приятельницу, постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по статье «Оскорбление, то …
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16 января 2019, 05:22
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Работал в 7 местах: в Самаре уволили чиновника-трудоголика
Прокуратура Советского района проверила, насколько достоверны были сведения о доходах, которые предоставили служащие местной администрации. Выяснилось, что консультант отдела архитектуры предоставил неверные данные за 2017 год.
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16 января 2019, 04:19
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Самарский космонавт Олег Кононенко установил «умную полку» на МКС
Самарский космонавт Олег Кононенко установил на Международной космической станции «умную полку». Конструкция представляет собой устройство с возможностью считывания радиометок, которые будут крепиться к оборудованию и различным предметам, прибывающим на станцию. Полка похожа на шкаф с небольшими створками, за которыми хранятся …
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16 января 2019, 11:40