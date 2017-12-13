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«Бункер S» Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
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В Самаре на пл. Куйбышева появятся ледяные фигуры мультгероев

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Самарские заводы «Гидроавтоматика» и «Салют» посчитали свои миллионы

Подвели итоги за второй квартал 2017 года два машиностроительных предприятия Самары - «Гидроавтоматика» и «Салют». Причем тенденции у них аналогичные. Точно так же растет выручка, но снижается прибыль.

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Прощальный салют: Фейерверки загрязняют атмосферу

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Как стало ясно в процессе экспериментов, входящие в состав фейерверков вещества являются более вредными, чем предполагалось ранее. Так, после каждого салюта опасные частицы держатся 

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В Самаре назначен новый генеральный директор ПАО «Салют»

В Самаре назначен новый генеральный директор ПАО «Салют»

Новым генеральным директором самарского завода «Салют» стал Сергей Гусаров, ранее занимавший должность начальника производства. Соответствующее решение принял совет директоров предприятия. Он также постановил прекратить полномочия экс-руководителя Николая Поролло.

Напомним, 76-летний Поролло был найден мертвым у себя дома 31 
7 апреля 2017, 04:48
На самарском заводе «Салют» открылся новый производственный комплекс

На самарском заводе «Салют» открылся новый производственный комплекс

На заводе «Салют» в Самаре открыто новое производство комплектующих для военно-морского и воздушного флота России. Произошло это в год 75-летия одного из наиболее засекреченных оборонных предприятий Самарской области.
 
75 лет назад завод Салют, созданный из нескольких эвакуированных в Куйбышев 

23 декабря 2016, 06:04
Житель Челябинска погиб во время запуска фейерверка

Житель Челябинска погиб во время запуска фейерверка

Трагичная история произошла в Челябинске в преддверии нового года. Информацию об этом распространили отечественные СМИ со ссылкой на силовые структуры. Согласно предварительным сведениям, во время запуска фейерверка один из пиротехнических зарядов попал 45-летнему местному жителю прямо в шею. Травма оказалась 
29 декабря 2015, 11:49
Жители Самары после фейерверка в честь Дня города смогут доехать до дома на автобусе или трамвае

Жители Самары после фейерверка в честь Дня города смогут доехать до дома на автобусе или трамвае

Для того чтобы самарцам было проще добраться домой после фейерверка в честь Дня города, в субботу, 13 сентября, будет выделен дополнительный пассажирский транспорт.

Мероприятие состоится у «Ладьи», начало в 21:00.

Уехать оттуда можно будет с ул. Ново-Садовой на автобусах №№ 1, 50, 

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В Самаре во время «Ночи в музее» можно увидеть паровозы под открытым небом

В Самаре во время «Ночи в музее» можно увидеть паровозы под открытым небом

Акцию «Ночь в музее» сегодня, 16 мая, откроет самарский музей железнодорожной техники. Посетить его можно будет вплоть до часа ночи.
Гостей вечера ждет интересная программа мероприятия. Под открытым небом в ночной подсветке можно будет увидеть более 160 экспонатов паровозов, тепловозов 

16 мая 2014, 03:14
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