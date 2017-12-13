Для того чтобы самарцам было проще добраться домой после фейерверка в честь Дня города, в субботу, 13 сентября, будет выделен дополнительный пассажирский транспорт.

Мероприятие состоится у «Ладьи», начало в 21:00.

Уехать оттуда можно будет с ул. Ново-Садовой на автобусах №№ 1, 50, …