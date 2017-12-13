В Самаре на два фейерверка потратят 1 млн 600 тысяч рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Подрядчика ищет «Агентство по проведению социально значимых культурных мероприятий, развитию физической культуры и массового спорта городского округа Самара». Согласно материалам тендера, праздничные пиропоказы пройдут на площади имени Куйбышева 18 и 31 декабря. 18 числа в 6 часов вечера салют дадут по случаю визита в Самару главного российского Деда Мороза из Великого Устюга. Продолжительность шоу должна составлять от 8 до 10 минут. Аналогичный фейерверк горожане увидят и в новогоднюю полночь.
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