Посетителей эвакуировали из торгового центра в Новокуйбышевске 23 апреля в Самарской области люди были эвакуированы из очередного торгового центра. В понедельник это произошло в ТЦ «Сити Парк» в Новокуйбышевске. Там сработала пожарная сигнализация. Сразу после этого на улицу вывели всех сотрудников и посетителей. На место прибыли сотрудники …