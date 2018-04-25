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«Бункер S» Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 апреля 2018г 
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Регламент предоставления участков на кладбищах разработают в Самаре

Регламент предоставления участков на кладбищах разработают в Самаре

В Самаре разработают регламент предоставления участков на городских кладбищах. Этого потребовал прокурор Самары.

«Установлено, что на территории городского округа Самара осуществляют деятельность в сфере ритуальных услуг муниципальное предприятие «Спецкомбинат ритуальных услуг» и муниципальное казенное учреждение «Ритуал». Согласно требованиям Федерального закона от 

25 апреля 2018, 01:32
Сотрудник СИЗО попался на взятке в Тольятти

Сотрудник СИЗО попался на взятке в Тольятти

В Тольятти будут судить оперуполномоченного СИЗО-4. Он обвиняется в получении взятки. По версии следствия, сотрудник изолятора взял от заключенного 61 тысячу рублей за право пользования мобильным телефоном и общее покровительство. Деньги ему были переведены на карту.

Во время следствия мужчина полностью 

24 апреля 2018, 08:32
Прокуратура хочет закрыть 20 торговых центров в Самарской области

Прокуратура хочет закрыть 20 торговых центров в Самарской области

Прокуратура Самарской области отчиталась о результатах проверок мест массового пребывания людей. Работники надзорной службы вместе с сотрудниками МЧС побывали в 193 торгово-развлекательных центрах и 68 объектах социальной инфраструктуры. В результате мероприятий были выявлены 2153 нарушения требований правил пожарной безопасности. Для 

24 апреля 2018, 08:03
Посетителей эвакуировали из торгового центра в Новокуйбышевске

Посетителей эвакуировали из торгового центра в Новокуйбышевске

23 апреля в Самарской области люди были эвакуированы из очередного торгового центра. В понедельник это произошло в ТЦ «Сити Парк» в Новокуйбышевске. Там сработала пожарная сигнализация. Сразу после этого на улицу вывели всех сотрудников и посетителей. На место прибыли сотрудники 
23 апреля 2018, 03:36
Людей экстренно эвакуировали из ТЦ «Вива Лэнд» в Самаре

Людей экстренно эвакуировали из ТЦ «Вива Лэнд» в Самаре

20 апреля около 15:00 в самарском ТЦ «Вива Лэнд» произошло ЧП. Оттуда пришлось экстренно эвакуировать всех посетителей.

На третьем этаже здания заблокировалась дверь. Кроме того, многие почувствовали запах гари. Потом 
20 апреля 2018, 05:39
Еще четыре торговых центра могут закрыть в Тольятти

Еще четыре торговых центра могут закрыть в Тольятти

В Тольятти по результатам проверок могут закрыть еще четыре торговых центра. Все они, как оказалось, не соответствуют требованиям соблюдения техники противопожарной безопасности. Под угрозу попали торговые центры «Водолей», «Заря», «Мадагаскар» и «Юность», сообщает «Площадь Свободы».

Cреди нарушений называются 
19 апреля 2018, 02:01
Появились новые подробности о «заминировании» ТЦ в Самаре

Появились новые подробности о «заминировании» ТЦ в Самаре

В Самаре полицейские задержали мужчину, подозреваемого в ложном сообщении о заминировании торгового центра на улице Аэродромной. Это неоднократно судимый житель Самары 1985 года рождения. Как уже сообщала «ТЕРРА», в среду, 18 апреля, эвакуировали людей из торгового центра «Аврора Молл». По 

19 апреля 2018, 02:01
Депутаты в Ульяновской области ели мороженое и курили сигареты за казенный счет

Депутаты в Ульяновской области ели мороженое и курили сигареты за казенный счет

Прокуратура города Димитровграда в Ульяновской области проверила то, насколько тщательно депутаты местной Думы исполняют антикоррупционное законодательство. В итоге вскрылись «интересные» подробности.

Оказалось, что парламентарии возмещали себе из бюджета деньги, потраченные на покупку напитков, сигарет, мороженого. Кроме того, опять же за казенный 

18 апреля 2018, 08:08
Почти 200 мигрантов выдворили за три месяца из Самарской области

Почти 200 мигрантов выдворили за три месяца из Самарской области

В Самарской области судебные приставы за первые три месяца 2018 года выдворили за нарушение миграционного законодательства почти 200 иностранцев. Всего за переделы РФ отравлено 178 нелегалов. 122 мигранта уехали за свой счет. За первую неделю апреля выдворено еще 15 нарушителей 

10 апреля 2018, 11:01
Главный судебный пристав Самарской области ушел с поста

Главный судебный пристав Самарской области ушел с поста

В Самарской области будет назначен новый главный судебный пристав. Экс-руководитель управления ФССП России по Самарской области Владимир Князев (на верхнем фото) покинул 
3 апреля 2018, 11:18
Запах и гарь из магазина отравили жительницу Самарской области

Запах и гарь из магазина отравили жительницу Самарской области

В Самарской области местная жительница пожаловалась судебным приставам на неприятный запах и гарь из магазина в жилом доме. Женщина жила на втором этаже, а торговая точка находилась прямо под ее квартирой. Помимо торговли, в магазине готовили выпечку.
 
«От этого 

23 марта 2018, 05:25
Более 4 млрд рублей взыскали в бюджет судебные приставы Самарской области

Более 4 млрд рублей взыскали в бюджет судебные приставы Самарской области

По итогам 2017 года управление службы судебных приставов по Самарской области завершило 1 миллион 600 тысяч исполнительных производств на общую сумму свыше 238 миллиардов рублей. По сравнению с прошлым годом количество исполнительных производств выросло на 243 тысячи, а сумма взысканий 
16 марта 2018, 12:11
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