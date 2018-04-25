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Регламент предоставления участков на кладбищах разработают в Самаре
В Самаре разработают регламент предоставления участков на городских кладбищах. Этого потребовал прокурор Самары.
«Установлено, что на территории городского округа Самара осуществляют деятельность в сфере ритуальных услуг муниципальное предприятие «Спецкомбинат ритуальных услуг» и муниципальное казенное учреждение «Ритуал». Согласно требованиям Федерального закона от …
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25 апреля 2018, 01:32
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Сотрудник СИЗО попался на взятке в Тольятти
В Тольятти будут судить оперуполномоченного СИЗО-4. Он обвиняется в получении взятки. По версии следствия, сотрудник изолятора взял от заключенного 61 тысячу рублей за право пользования мобильным телефоном и общее покровительство. Деньги ему были переведены на карту.
Во время следствия мужчина полностью …
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24 апреля 2018, 08:32
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Прокуратура хочет закрыть 20 торговых центров в Самарской области
Прокуратура Самарской области отчиталась о результатах проверок мест массового пребывания людей. Работники надзорной службы вместе с сотрудниками МЧС побывали в 193 торгово-развлекательных центрах и 68 объектах социальной инфраструктуры. В результате мероприятий были выявлены 2153 нарушения требований правил пожарной безопасности. Для …
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24 апреля 2018, 08:03
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Посетителей эвакуировали из торгового центра в Новокуйбышевске
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23 апреля 2018, 03:36
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Людей экстренно эвакуировали из ТЦ «Вива Лэнд» в Самаре
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20 апреля 2018, 05:39
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Еще четыре торговых центра могут закрыть в Тольятти
В Тольятти по результатам проверок могут закрыть еще четыре торговых центра. Все они, как оказалось, не соответствуют требованиям соблюдения техники противопожарной безопасности. Под угрозу попали торговые центры «Водолей», «Заря», «Мадагаскар» и «Юность», сообщает «Площадь Свободы».
Cреди нарушений называются …
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19 апреля 2018, 02:01
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Появились новые подробности о «заминировании» ТЦ в Самаре
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19 апреля 2018, 02:01
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Депутаты в Ульяновской области ели мороженое и курили сигареты за казенный счет
Прокуратура города Димитровграда в Ульяновской области проверила то, насколько тщательно депутаты местной Думы исполняют антикоррупционное законодательство. В итоге вскрылись «интересные» подробности.
Оказалось, что парламентарии возмещали себе из бюджета деньги, потраченные на покупку напитков, сигарет, мороженого. Кроме того, опять же за казенный …
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18 апреля 2018, 08:08
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Почти 200 мигрантов выдворили за три месяца из Самарской области
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10 апреля 2018, 11:01
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Главный судебный пристав Самарской области ушел с поста
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3 апреля 2018, 11:18
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Запах и гарь из магазина отравили жительницу Самарской области
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23 марта 2018, 05:25
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Более 4 млрд рублей взыскали в бюджет судебные приставы Самарской области
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16 марта 2018, 12:11