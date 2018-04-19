|
Появилось видео, как лед оторвал дебаркадер от причала бассейна ЦСК ВВС
Самарчанка Larisa Sailor выложила в «Фейсбуке» видеоролик о том, как на самом деле 16 апреля произошёл отрыв под напором волжского льда дебаркадера от причала бассейна ЦСК ВВС. Он много лет там стоял на приколе. И до сих пор выдерживал …
|
19 апреля 2018, 08:02
|
Сборная Швейцарии проведет тренировки ЧМ-2018 в Тольятти
В Тольятти стадион «Торпедо», где этим летом будет тренироваться футбольная сборная Швейцарии, отремонтируют до 15 мая. Тендер на выполнение этих работ за 102 миллиона рублей выиграла компания ПСК «Волга», которую по неофициальным сведениям связывают с депутатом Госдумы Евгением Серпером.
Попытка конкурентов …
|
19 апреля 2018, 07:01
|
Названы цены билетов на первый матч на стадионе «Самара Арена»
|
19 апреля 2018, 02:25
|
19 апреля 2018, 01:01
|
Парк футбола ЧМ-2018 приедет в Самару
|
19 апреля 2018, 08:53
|
Экстремисты собирались сорвать ЧМ-2018 по футболу в Самаре
В Самаре сотрудники правоохранительных органов пресекли планы экстремистов сорвать матчи ЧМ-2018 по футболу, говорится в докладе генпрокурора России Юрия Чайки Совету Федерации. Осуществить задуманное злоумышленники намеревались с помощью самарских футбольных фанатов из радикальной группировки «Тойс», признанной экстремистской в 2017 году. …
|
18 апреля 2018, 11:18
|
Очевидец снял провал асфальта на дороге к стадиону «Самара Арена»
В Самаре на новой дороге по улице Арена 2018, ведущей к стадиону ЧМ-2018 «Самара Арена», провалился асфальт, сообщает со ссылкой на очевидца progorodsamara.ru. Издание опубликовало видео.
«На данный момент я нахожусь на участке дороги Арена-18, по-моему, если мне память …
|
17 апреля 2018, 03:51
|
Будьте бдительны: розыгрыш формы ЧМ-2018 якобы от «Самара Арены» - это фейк!
В социальных сетях появляются фейковые страницы к ЧМ-2018, в том числе «Самара Арены», на которых якобы от имени спортобъектов предлагаются призы за подписку, сообщает заказчик спортобъектов ФГУП «Спорт-Инжинирнг». Например, на фейк-странице самарского стадиона сообщается, что «первые 20 тысяч подписчиков получат …
|
17 апреля 2018, 02:32
|
Появилось видео и фото нового поля ЧМ-2018 на стадионе «Самара Арена»
|
17 апреля 2018, 12:02
|
Появилось видео c оторвавшимся от берега дебаркадером на Волге в Самаре
В Самаре на Волге вместе со льдом от берега оторвался дебаркадер, сообщили очевидцы. Его видели в районе бассейна ЦСК ВВС. Фото и видео появилось в соцсети.
<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=10893168&id=456239099&hash=93e660a6509d56b0&hd=2" width="853" height="480" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Видео: Дмитрий Садчиков
|
16 апреля 2018, 06:12
|
Газон на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» сняли на видео
|
16 апреля 2018, 09:49