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«Бункер S» Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
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Свежий снег в апреле могут увидеть самарцы

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Снег в апреле впервые за 17 лет выпал на побережье Японского моря

Капризы погоды продолжают удивлять. На днях сюрприз ожидал жителей побережья Японского моря. В апреле в префектуре Фуки выпал снег. Такого там не бывало последние 17 лет. Температура воздуха составляла всего 5 градусов Цельсия, что в тех местах характерно для февраля, 
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Похолоданием до минус 32 градусов начнется весна в Самарской области

Похолоданием до минус 32 градусов начнется весна в Самарской области

Весна в Самарской области начнется похолоданием – в ночные часы синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха до минус 32 градусов по Цельсию. Такой прогноз Приволжское УГМС дает как минимум до 3 марта. Как уже сообщала «ТЕРРА», в связи с этим 
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В ближайшие дни в Самарской области ожидается похолодание

В ближайшие дни в Самарской области ожидается похолодание

Сильные снегопады, которые накрыли Самарскую область в последние дни, стали следствием того, что регион накрыл Средиземноморский циклон. Его влияние будет ощущаться вплоть до 6 февраля. На вторник синоптики прогнозируют небольшие и умеренные осадки. Дневная температура составит -3…-8 градусов.

Однако вскоре циклонические 

6 февраля 2018, 09:28
В выходные в Самарской области похолодает до минус 27 градусов

В выходные в Самарской области похолодает до минус 27 градусов

В выходные в Самарской области ожидается похолодание. В ночь на субботу, 27 января, температура воздуха понизится до минус 27 градусов по Цельсию, прогнозируют синоптики.

«К концу недели ожидается восстановление отрога Сибирского антициклона, осадки постепенно прекратятся, температура воздуха понизится», - 
26 января 2018, 12:31
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ГИБДД предупреждает водителей о дожде в Самарской области

В среду, 15 ноября, ГИБДД опубликовала предупреждение о дождливой погоде на территории Самарской области.

«Областная Госавтоинспекция предупреждает, что в начальной фазе дождя резко снижается коэффициент сцепления колес с дорогой. Увеличивается опасность заносов и потери управляемости автомобилем. В несколько раз возрастает тормозной 

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В Самарской области ожидается потепление почти до +10

В Самарской области ожидается потепление почти до +10

Синоптики прогнозируют потепление в выходные и в начале следующей недели на территории Самарской области. Столбик термометра снова приблизится к отметке +10. Согласно данным различных сервисов погоды, в воскресенье, 29 октября, ожидается до 7-8 градусов тепла. А в понедельник до +9. 

27 октября 2017, 11:32
На Самару идут дожди

На Самару идут дожди

Самарские синоптики прогнозируют в конце рабочей недели пасмурную дождливую погоду. Свое влияние окажут поля высокого и пониженного атмосферного давления – в течение рабочей недели они будут чередоваться. Но уже в среду солнечную и сухую погоду сменят фронтальные разделы циклонического вихря.

«В 

11 октября 2017, 03:22
Дождь и усиление ветра: самарцы получают предупреждения от МЧС

Дождь и усиление ветра: самарцы получают предупреждения от МЧС

Региональное ГУ МЧС опубликовало предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях в Самарской области. СМС-сообщения также приходят по сотовому телефону. Согласно данным Приволжского УГМС, вечером 5 октября, с 19 часов и до вечера следующего дня ожидается дождь. Возможно усиление ветра до 18 

5 октября 2017, 01:27
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