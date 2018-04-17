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Свежий снег в апреле могут увидеть самарцы
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11 апреля 2018, 04:56
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В Самарскую область движется похолодание с минусовой температурой
В Самарской области ожидается похолодание с минусовой температурой. Прогноз на ближайшие дни опубликован на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». В ночное время возможен мороз – до шести градусов ниже 0. При этом завтра днем столбик термометра может приблизиться к отметке …
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10 апреля 2018, 01:37
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Снег в апреле впервые за 17 лет выпал на побережье Японского моря
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8 апреля 2018, 09:49
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Погода в Самарской области: новая рабочая неделя начнется с потепления
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8 апреля 2018, 12:33
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Похолоданием до минус 32 градусов начнется весна в Самарской области
Весна в Самарской области начнется похолоданием – в ночные часы синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха до минус 32 градусов по Цельсию. Такой прогноз Приволжское УГМС дает как минимум до 3 марта. Как уже сообщала «ТЕРРА», в связи с этим …
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1 марта 2018, 09:50
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В ближайшие дни в Самарской области ожидается похолодание
Сильные снегопады, которые накрыли Самарскую область в последние дни, стали следствием того, что регион накрыл Средиземноморский циклон. Его влияние будет ощущаться вплоть до 6 февраля. На вторник синоптики прогнозируют небольшие и умеренные осадки. Дневная температура составит -3…-8 градусов.
Однако вскоре циклонические …
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6 февраля 2018, 09:28
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В выходные в Самарской области похолодает до минус 27 градусов
В выходные в Самарской области ожидается похолодание. В ночь на субботу, 27 января, температура воздуха понизится до минус 27 градусов по Цельсию, прогнозируют синоптики.
«К концу недели ожидается восстановление отрога Сибирского антициклона, осадки постепенно прекратятся, температура воздуха понизится», - …
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26 января 2018, 12:31
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ГИБДД предупреждает водителей о дожде в Самарской области
В среду, 15 ноября, ГИБДД опубликовала предупреждение о дождливой погоде на территории Самарской области.
«Областная Госавтоинспекция предупреждает, что в начальной фазе дождя резко снижается коэффициент сцепления колес с дорогой. Увеличивается опасность заносов и потери управляемости автомобилем. В несколько раз возрастает тормозной …
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15 ноября 2017, 01:59
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В Самарской области ожидается потепление почти до +10
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27 октября 2017, 11:32
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На Самару идут дожди
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11 октября 2017, 03:22
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Дождь и усиление ветра: самарцы получают предупреждения от МЧС
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5 октября 2017, 01:27