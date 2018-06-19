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Пришла летняя погода: жара за +30 ожидается в Самаре
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18 июня 2018, 12:26
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Штормовое предупреждение: столбики термометров в Самарской области опустятся ниже нуля
Прошла уже половина июня, а по-настоящему летней погоды самарцы практически не видели. К сожалению, судя по прогнозу синоптиков, в ближайшие выходные жары ожидать снова не приходится. Даже наоборот. Как сообщает Приволжское УГМС, в ночь на 16 июня на территории …
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15 июня 2018, 03:18
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Погода и ЧМ-2018: какое место получила Самара в рейтинге синоптиков
Росгидромет опубликовал рейтинг городов-организаторов ЧМ-2018: синоптики определили, где погода будет самой комфортной для игры в футбол, а где самой сложной. В топе рейтинга города, где «футболистам будет комфортно в первые дни чемпионата», в конце – где играть будет тяжело. …
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15 июня 2018, 12:04
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Появились данные о новых погодных аномалиях в Самарской области
В Самарской области во второй декаде июня ожидается отклонение температуры воздуха от среднего многолетнего значения. ФГБУ «Приволжское УГМС» опубликовало прогноз аномалии средней температуры воздуха на период с 11 до 20 июня 2018 года. Ожидается, что в регионе в эти …
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14 июня 2018, 02:38
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Что принес очередной циклонический вихрь в Самарскую область
В Самаре синоптики опубликовали прогноз погоды на территории региона в ближайшие дни. Пришло похолодание. Пасмурную погоду в регион принес очередной циклоничеспкий вихрь, перемещающийся по северным широтам европейского материка. Во вторник, 12 июня, в Самаре был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха …
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13 июня 2018, 04:29
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Как ныряющий со Скандинавии циклон изменит погоду в Самаре
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5 июня 2018, 10:44
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Как воздух полярных широт повлияет на погоду в Самаре
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25 мая 2018, 01:18
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Как изменится погода в Самарской области
В Самарской области к концу недели ожидаются резкие изменения температуры воздуха. В ближайшие дни столбик термометра будет идти вверх и к четвергу, 24 мая, может достичь отметки +32 градуса, следует из прогноза, опубликованного на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». Но …
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22 мая 2018, 04:07