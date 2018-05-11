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Почти 1,4 млн рублей на сувениры потратят самарские чиновники
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11 мая 2018, 02:08
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С фасадов торговых центров Самары исчезла реклама
В Самаре с фасадов торговых центров убирают рекламу. Баннеры уже исчезли с ТЦ «Вавилон», ТЦ «Айсберг», ТЦ «Старт», ТЦ «Мост», ТЦ «Аквариум», ТЦ «Караван», ТЦ «Триумф», частично демонтировано несколько рекламных конструкций торгово-офисного центра «Кубатура». Напомним, в преддверии ЧМ-2018 в Самаре …
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11 мая 2018, 10:46
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Скульптуру волчонка Забиваки установили на площади Славы в Самаре
10 мая в Самаре установили скульптуру, изображающую талисман предстоящего чемпионата мира по футболу, волчонка Забиваки. Изваяние появилось на площади Славы, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.
Стоит отметить, что в городе планируется установить семь таких скульптур: у …
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11 мая 2018, 09:19
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Детский крестный ход пройдет в Самаре
13 мая в Самаре пройдет детский крестный ход. Мероприятие будет приурочено ко Дню памяти великомученика и победоносца Георгия и празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Организатором выступает "Детский епархиальный образовательный центр"
Сбор будет проходить у храма в честь святой …
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10 мая 2018, 11:58
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К ЧМ-2018 в Самаре могут ввести запрет на шашлык
В городах, где пройдут матчи ЧМ-2018 по футболу, введут особый противопожарный режим. Такую рекомендацию дала регионам правительственная комиссия по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Документ за подписью главы МЧС Владимира Пучкова запрещает разводить костры и сжигать траву, организовывать пикники с жаркой шашлыков …
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10 мая 2018, 08:03
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В блогах: «Доченьку козы-оракула Забияки назвали Футболина»
Маленькой козочке, родившейся в апреле у знаменитой козы Забияки - оракула ЧМ-2018 от Самары, дали имя Футболина. В «ВК» подвели итоги голосования, в котором приняли участие почти тысяча жителей города. Тот, кто придумал эту кличку, получит приз. Напомним, самарской …
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8 мая 2018, 12:29
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Появилось видео «волны» на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена»
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7 мая 2018, 09:34
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11 человек тушили пожар на Алма-Атинской в Самаре
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16 апреля 2018, 10:47
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В Самаре 36 человек тушили пожар в магазине шин на Алма-Атинской
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15 января 2018, 09:46
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Мэрия Самары постановила снести кафе «Беркут» на Алма-Атинской
Мэрия Самары постановила снести на улице Алма-Атинской кафе «Беркут», которое признали самовольной постройкой. Документ опубликован на сайте городской администрации.
«Владельцам строения дана возможность снести его добровольно в срок до 25 января следующего года. В противном случае оно будет разрушено принудительно», - …
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5 декабря 2017, 01:01