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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 мая 2018г 
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С фасадов торговых центров Самары исчезла реклама

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Скульптуру волчонка Забиваки установили на площади Славы в Самаре

Скульптуру волчонка Забиваки установили на площади Славы в Самаре

10 мая в Самаре установили скульптуру, изображающую талисман предстоящего чемпионата мира по футболу, волчонка Забиваки. Изваяние появилось на площади Славы, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

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Детский крестный ход пройдет в Самаре

Детский крестный ход пройдет в Самаре

13 мая в Самаре пройдет детский крестный ход. Мероприятие будет приурочено ко Дню памяти великомученика и победоносца Георгия и празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Организатором выступает "Детский епархиальный образовательный центр" 

Сбор будет проходить у храма в честь святой 

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К ЧМ-2018 в Самаре могут ввести запрет на шашлык

К ЧМ-2018 в Самаре могут ввести запрет на шашлык

В городах, где пройдут матчи ЧМ-2018 по футболу, введут особый противопожарный режим. Такую рекомендацию дала регионам правительственная комиссия по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Документ за подписью главы МЧС Владимира Пучкова запрещает разводить костры и сжигать траву, организовывать пикники с жаркой шашлыков 

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В блогах: «Доченьку козы-оракула Забияки назвали Футболина»

В блогах: «Доченьку козы-оракула Забияки назвали Футболина»

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Появилось видео «волны» на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена»

Появилось видео «волны» на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена»

В Самаре болельщики протестировали «волну» на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена». В сети появилось видео, как болельщики запустили «волну» во время матча 37-го тура первенства ФНЛ «Крылья Советов» (Самара) – «Кубань» (Краснодар). Это была вторая тестовая игра на «Самара Арене».
7 мая 2018, 09:34
11 человек тушили пожар на Алма-Атинской в Самаре

11 человек тушили пожар на Алма-Атинской в Самаре

В Самаре в жилом доме на улице Алма-Атинской (Кировский район) загорелась квартира. Инцидент произошел в воскресенье, 15 апреля. Пожар начался в 10:04, сообщили в региональном управлении МЧС. К месту происшествия направили четыре пожарные машины. Выяснилось, что загорелись домашние вещи на 

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В Самаре 36 человек тушили пожар в магазине шин на Алма-Атинской

В Самаре 36 человек тушили пожар в магазине шин на Алма-Атинской

В Самаре, в Кировском районе, в выходные произошел пожар в автомагазине, расположенном на улице Алма-Атинской. Загорелось торговое оборудование. Видео с места происшествия появилось в соцсети. По данным МЧС, сообщение о возгорании в автомагазине поступило диспетчеру в субботу, 14 января, в 
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Мэрия Самары постановила снести кафе «Беркут» на Алма-Атинской

Мэрия Самары постановила снести кафе «Беркут» на Алма-Атинской

Мэрия Самары постановила снести на улице Алма-Атинской кафе «Беркут», которое признали самовольной постройкой. Документ опубликован на сайте городской администрации.

«Владельцам строения дана возможность снести его добровольно в срок до 25 января следующего года. В противном случае оно будет разрушено принудительно», - 

5 декабря 2017, 01:01
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