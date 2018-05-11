В Самаре, в Кировском районе, в выходные произошел пожар в автомагазине, расположенном на улице Алма-Атинской. Загорелось торговое оборудование. Видео с места происшествия появилось в соцсети. По данным МЧС, сообщение о возгорании в автомагазине поступило диспетчеру в субботу, 14 января, в …