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В блогах: «Под видом новеньких машин продают подержанные!»
В паблике «Тольятти» соцсети «ВКонтакте» предупреждают о получившем распространение способе продажи подержанных автомобилей «Лада»: "На сайтах автомобильных объявлений можно найти десятки предложений о продаже «новых» автомобилей, сошедших с конвейера в 2011-2013 годах. В основном это классические «Жигули» ("четверки", "пятерки" …
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25 апреля 2018, 08:01
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В блогах: Велосезон открыт!
Тольяттинка Наталья Козловская поведала в "Фейсбуке", что в воскресенье в Автограде состоялось открытие летнего велосезона - 2018. "Около сотни велосипедистов вышли на прогулку вокруг парка Победы. А затем поехали по городу традиционным маршрутом. Несмотря на совсем не летнюю погоду, …
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24 апреля 2018, 05:36
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В блогах: самарцы требуют устранить «бардак» на Луначарского
Жители Самары остались недовольны недавно открытой улицей Луначарского. Свои претензии они направили через «Твиттер» в мобильную приемную губернатора, мэру города, в департамент градостроительства, минтранс... всего 8 адресатов. "Это настоящий лабиринт, как для водителей, так и для пешеходов! Людям приходится …
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24 апреля 2018, 05:25
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Фото в блогах: что появилось вместо снесенного рынка на Московском шоссе?
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23 апреля 2018, 08:01
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Людей эвакуировали из троллейбуса на улице Авроры в Самаре
В Самаре в понедельник, 23 апреля, была проведена эвакуация людей из троллейбуса №15. Инцидент произошел утром в районе центрального автовозала, сообщает со ссылкой на очевидцев 63.ru. Опубликовано фото с места происшествия. По данным издания, кондуктор обнаружил в салоне подозрительный …
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23 апреля 2018, 09:32
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Власти Самары рассказали про стоимость проезда в 2018 году
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28 марта 2018, 11:55
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Женщина повредила ногу после падения в резко затормозившем автобусе в Сызрани
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27 марта 2018, 10:40
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Минтранс просит разрешить контролерам проверять документы пассажиров
В России контролерам в общественном транспорте предлагают разрешить проверять паспорта у пассажиров. Минтранс направил соответствующее предложение в правительство. По действующему законодательству, требовать предъявления документов имеют право только полицейские. По мнению экспертов, граждане вряд ли воспримут новшество положительно. Но оно позволит …
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26 марта 2018, 05:59