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Автоледи на «Гранте» въехала в многоквартирный дом в Самаре
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21 июня 2018, 10:19
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Пьяный самарец насмерть сбил девушку на скорости 157 км в час и уехал
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20 июня 2018, 11:48
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Велосипедист влетел в учебную «Гранту» в Сызрани
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19 июня 2018, 02:38
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Малыш и 2 женщины пострадали в массовом ДТП с маршруткой в Самаре
В Самаре в результате массового ДТП пострадали малыш и двое взрослых. Авария произошла вечером в понедельник, 18 июня, на Аэропортовском шоссе около 18-го дома. Столкнулись две легковушки и маршрутка №124, сообщает samru.ru. Одну из пострадавших – 33-летнюю женщину госпитализировали. …
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19 июня 2018, 12:05
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Продлена работа транспорта из-за чемпионата мира по футболу в Самаре
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18 июня 2018, 03:34
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Изменен график мультимодальных перевозок в «Кошелев Парке»
В Самаре с 18 июня меняется график мультимодальных пассажирских перевозок от «Кошелев Парка» до железнодорожного вокзала. Речь идет о поездках жителей микрорайона на автобусах до железнодорожной станции, с пересадкой на электричку. Напомним, маршрут запустили в декабре 2017 года. График …
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18 июня 2018, 11:38
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В дни ЧМ-2018 до 2:00 продлят работу общественного транспорта в Самаре
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7 июня 2018, 04:35
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Закрыто движение трамваев по улице Фрунзе в Самаре
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4 июня 2018, 03:23
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Еще одно «деревянное» ДТП: В Тольятти «десятка» застряла между деревом и столбом
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30 декабря 2017, 06:42
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Под Тольятти «девятка» влетела в дерево: людей вырезали спасатели
В Ставропольском районе сотрудники поисково-спасательной службы вызволили двух мужчин из металлического плена. Они оказались зажаты в автомобиле в результате ДТП.
По предварительным данным, авария произошла 29 декабря в районе поселка Узюково. Водитель автомашины ВАЗ-21099 не справился с управлением, съехал …
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30 декабря 2017, 04:22
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В Самаре дерево рухнуло на припаркованный во дворе автомобиль
Инцидент произошел во дворе дома №131 по улице Стара-Загора областной столицы. Старое сухое дерево рухнуло на припаркованный во дворе многоэтажки автомобиль Nissan.
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25 мая 2017, 09:09
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В Сызрани на Lada Vesta рухнуло дерево
Чрезвычайное происшествие случилось сегодня, 12 мая. Все произошло около часа дня на углу высотки по проспекту Гагарина, 43.
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12 мая 2017, 03:36