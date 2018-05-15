В Самаре приостановлена работа одного из старейших торговых центров - "Захар". Он не прошел проверку на соблюдение норм пожарной безопасности. Напомним, массовую инспекцию таких объектов надзорные органы начали по всей стране после трагедии в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", когда во время пожара погибли 60 человек, в основном дети. В результате в Самарской области уже были закрыты 9 ТЦ, преимущественно в Тольятти. В губернском центре ранее приостановили работу торгового центра "Рента" на Московском шоссе. "Захар" расположен в одном из корпусов бывшего Завода имени Масленикова. Сейчас там располагаются торговые и офисные помещения. Подробности смотрите в следующих выпусках новостей.
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В Самаре собираются закрыть еще один ТЦ
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15 мая 2018, 03:38
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200 человек эвакуировали из «Каравана» в Самаре
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15 мая 2018, 02:23
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Появилось видео эвакуации в ТЦ «Космопорт» в Самаре
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14 мая 2018, 04:18
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Девять торговых центров закрыты в Самарской области после проверок
В Самарской области после прокурорских проверок приостановлена работа девяти торговых центров. Об этом сообщила старший помощник прокурора области по связям со СМИ Ульяна Кудинова, передает «Волга-Ньюс». Ранее были названы пять объектов, деятельность которых по ходатайству прокуроров приостановили после проверок …
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14 мая 2018, 01:05
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Из-за нарушения пожарной безопасности закрыт фитнес-клуб в торговом центре Самары
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12 апреля 2018, 10:19
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В блогах: про проверку пожарной безопасности в одной из высоток Самары
Блогер Татьяна Ан приняла участие в проверке пожарной безопасности в одной из высоток Самары.
«Проверяли выборочно, по 2-3 этажа. Первое препятствие - всюду домофоны. На одном из этажей в первом подъезде не сработал звуковой сигнал оповещения о пожаре. …
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5 апреля 2018, 08:01
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Контроль за пожарной безопасностью в жилых домах будет усилен
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30 марта 2018, 09:33
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Рабочий погиб при обвале грунта в Сызрани
Полицейские расследуют обстоятельства ЧП, которое произошло на одном из заводов в Сызрани. 27 февраля на предприятии на улице Астраханской при проведении земляных работ произошел обвал грунта. В результате происшествия погиб 23-летний бетонщик. По факту ЧП правоохранители проводят проверку, сообщает
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28 февраля 2018, 02:08
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В Самаре уволили маршруточника, который ударил водителя троллейбуса
История о конфликте между водителями троллейбуса и маршрутки, которая произошла на остановке «Телецентр» в Самаре, получила продолжение. Департамент транспорта провел проверку и огласил свое решение. Маршруточника уволили с работы, а водителю троллейбуса вынесли предупреждение.
«Руководители компаний перевозчиков договорились о более тесном …
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7 февраля 2018, 02:17
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Роскачество проведет масштабную проверку коньяков
Роскачество решило провести масштабную проверку коньяков, которые продаются в отечественных магазинах. Соответсвующее поручение дал вице-премьер РФ Александр Хлопонин, что доля подделок этих напитков на рынке может доходить до 40%.
Под проверку должны попасть 50 марок коньяка. Причем не только российского производства, …
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5 февраля 2018, 08:28