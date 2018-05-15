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«Бункер S» Эфир передачи от 15 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 15 мая 2018г 
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Материалы по теме:

В Самаре собираются закрыть еще один ТЦ

В Самаре собираются закрыть еще один ТЦ

В Самаре во вторник, 15 мая, судебные приставы наведаются в торговый центр «Захар». Его работу могут приостановить - объект не прошел проверку на соблюдение норм пожарной безопасности. Об этом телерадиокомпании «ТЕРРА» сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Самарской 
15 мая 2018, 03:38
200 человек эвакуировали из «Каравана» в Самаре

200 человек эвакуировали из «Каравана» в Самаре

В Самаре во вторник, 15 мая, из торгового комплекса «Караван» на Московском шоссе эвакуировали 200 человек. Причиной стало возгорание в одной из 
15 мая 2018, 02:23
Появилось видео эвакуации в ТЦ «Космопорт» в Самаре

Появилось видео эвакуации в ТЦ «Космопорт» в Самаре

В Самаре в понедельник, 14 мая, из ТЦ «Космопорт» эвакурировали людей, сообщили очевидцы. Около здания видели пожарные машины. Видео появилось в Сети. Как выяснилось, это была пожарно-тактическая тренировка. Пожарные и персонал отрабатывали действия по организации эвакуации в случае ЧП. Отметим, 
14 мая 2018, 04:18
Девять торговых центров закрыты в Самарской области после проверок

Девять торговых центров закрыты в Самарской области после проверок

В Самарской области после прокурорских проверок приостановлена работа девяти торговых центров. Об этом сообщила старший помощник прокурора области по связям со СМИ Ульяна Кудинова, передает «Волга-Ньюс». Ранее были названы пять объектов, деятельность которых по ходатайству прокуроров приостановили  после проверок 
14 мая 2018, 01:05
Из-за нарушения пожарной безопасности закрыт фитнес-клуб в торговом центре Самары

Из-за нарушения пожарной безопасности закрыт фитнес-клуб в торговом центре Самары

В Самаре в ТРК «Московский» из-за нарушения пожарной безопасности закрыли фитнес-клуб «Территория фитнеса». Сообщение о приостановке работы клуба по техническим причинам появилось еще в прошлую пятницу, 6 апреля. Планировалось, что он снова откроется 9 апреля, но этого не произошло. Позже 

12 апреля 2018, 10:19
В блогах: про проверку пожарной безопасности в одной из высоток Самары

В блогах: про проверку пожарной безопасности в одной из высоток Самары

Блогер Татьяна Ан приняла участие в проверке пожарной безопасности в одной из высоток Самары.

«Проверяли выборочно, по 2-3 этажа. Первое препятствие - всюду домофоны. На одном из этажей в первом подъезде не сработал звуковой сигнал оповещения о пожаре. 
5 апреля 2018, 08:01
Контроль за пожарной безопасностью в жилых домах будет усилен

Контроль за пожарной безопасностью в жилых домах будет усилен

Министерство строительства России намеренно усилить контроль за пожарной безопасностью в жилых домах. Об этом сообщил сам глава ведомства Михаил Мень. По его словам, комплексные обследования необходимо проводить не реже, чем раз в пять лет. Для этого министерство уже подготовило ряд 
30 марта 2018, 09:33
Рабочий погиб при обвале грунта в Сызрани

Рабочий погиб при обвале грунта в Сызрани

Полицейские расследуют обстоятельства ЧП, которое произошло на одном из заводов в Сызрани. 27 февраля на предприятии на улице Астраханской при проведении земляных работ произошел обвал грунта. В результате происшествия погиб 23-летний бетонщик. По факту ЧП правоохранители проводят проверку, сообщает
28 февраля 2018, 02:08
В Самаре уволили маршруточника, который ударил водителя троллейбуса

В Самаре уволили маршруточника, который ударил водителя троллейбуса

История о конфликте между водителями троллейбуса и маршрутки, которая произошла на остановке «Телецентр» в Самаре, получила продолжение. Департамент транспорта провел проверку и огласил свое решение. Маршруточника уволили с работы, а водителю троллейбуса вынесли предупреждение.

«Руководители компаний перевозчиков договорились о более тесном 

7 февраля 2018, 02:17
Роскачество проведет масштабную проверку коньяков

Роскачество проведет масштабную проверку коньяков

Роскачество решило провести масштабную проверку коньяков, которые продаются в отечественных магазинах. Соответсвующее поручение дал вице-премьер РФ Александр Хлопонин, что доля подделок этих напитков на рынке может доходить до 40%.

Под проверку должны попасть 50 марок коньяка. Причем не только российского производства, 

5 февраля 2018, 08:28
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