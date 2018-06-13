Роскачество провело мониторинг светлых сортов пива, которые продаются на рынке страны. Всего в исследование попали 40 брендов.
Из всех проверенных сортов эксперты не обнаружили ни одного, который производился бы с помощью «порошка». Главным объектом исследования стало содержание солода к несоложенному сырью. Оно должно составлять 80\20. Если непророщенного ячменя или пшеницы больше 20 процентов, то, по мнению организации, это может говорить о попытке производителя сэкономить.
«Указывать на нарушение данных пропорций косвенно может такой показатель, как массовая концентрация общего азота. Если его концентрация менее 600 мг/дм3, то производитель мог сэкономить на ферментированном солоде», - говорится в сообщении Роскачества.
Проверку корреляции количества солода и вкусовых качеств проводила специальная дегустационная комиссия. Среди прочих брендов специалисты оценили и пиво «Самара». Сперва оно не выдержало испытания по азоту. Его количество позволяет отнести «Самару» только к пивным напиткам. Такую же оценку получили сорта «Арсенальное», «Окское», «Горьковское» и «Свердловское» (также произведено в Самаре). Позже «Самара» и вовсе сошла с «дистанции», не попав на основную дегустацию, так как пена на ней осела слишком быстро. К слову, «Свердловское» хоть и попало на основную дегустацию, по своим вкусовым качествам стало одним из худших.
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