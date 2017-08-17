Стоимость пива в текущем году может заметно подняться по причине неурожая ячменя в ведущих странах-экспортерах. При этом в нашей стране на стоимость пенного напитка окажет влияние прежде всего госрегулирование, полагают эксперты.
Как поясняют специалисты, низкий урожай негативно скажется на всех странах-экспортерах, однако Российская Федерация потеряет 3%, что является наименьшим показателем среди всех государств. Об этом свидетельствуют исследования компании H.M. Gauger GmbH.
При этом совсем скоро отечественного потребителя может ждать существенное увеличение цены российского пива низкого сегмента. Так, по мнению директора ЦИФРРА (Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя), в ряде случаев подорожание окажется в районе 50%: напиток, который сегодня стоит порядка 30 рублей за бутылку, поднимется в цене до 45-50 рублей и более, сообщает Profibeer.ru. Но связано это не с урожаем ячменя, а с госрегулированием цен на пиво и борьбой с теневым рынком.
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