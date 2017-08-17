Красноярская фабрика «Славица» обратилась в суд по интеллектуальным правам с иском к пивоваренной компании «Балтика» с требованием о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака «Славный».

По версии заявителя, пивовары его вообще не используют, а у мороженщиков есть намерение выпустить лакомство …