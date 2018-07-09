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«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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Дэвида Бэкхема ждут на матче ЧМ между сборными Англии и Швеции в Самаре

Дэвида Бэкхема ждут на матче ЧМ между сборными Англии и Швеции в Самаре

7 июля в Самаре в рамках четвертьфинала чемпионата мира по футболу сыграют сборные Англии и Швеции. На кону будет стоять путевка в полуфинал. Команда с «туманного альбиона» ни разу не попадала на эту стадию мирового первенства после 1966 года, когда 

6 июля 2018, 04:18
Самарчанки попали в рейтинг самых красивых болельщиц чемпионата мира по футболу

Самарчанки попали в рейтинг самых красивых болельщиц чемпионата мира по футболу

Сайт Tvil.ru подготовил рейтинг городов с самыми красивыми болельщицами чемпионата мира по футболу. Исследование проводилось на основе опроса пользователей социальных сетей.

Первое и второе место между собой поделили Санкт-Петербург и Сочи. Им свое предпочтение отдали по 23% участников 
6 июля 2018, 03:40
Танцевальные флешмобы и концерты пройдут в Самаре

Танцевальные флешмобы и концерты пройдут в Самаре

В пятницу и субботу, 6 и 7 июля в историческом центре Самары запланированы концерты и танцевальные флешмобы. В 20:00 в эти дни на площади Куйбышева стартует флешмоб, участники которого пройдут в ритме «диско» от площади Революции до Струковского сада. По 
6 июля 2018, 02:58
Тереза Мэй приедет в Самару?

Тереза Мэй приедет в Самару?

7 июля англичане сразятся со шведами за выход в полуфинал ЧМ.
6 июля 2018, 01:31
Английскому болельщику подарили торт в Самаре

Английскому болельщику подарили торт в Самаре

Болельщик сборной Англии поделился своими впечатлениями о России. Перед поездкой на чемпионат мира по футболу его пугали будущими проблемами. И каково же было его удивление, когда оказалось, что все наоборот.

Молодой человек объехал несколько городов. Побывал он, в том 
6 июля 2018, 11:37
Концерт академического хора устроят на дороге в Самаре

Концерт академического хора устроят на дороге в Самаре

В Самаре в воскресенье, 1 июля, прямо у дороги состоится концерт. В 14 часов на улице Молодогвардейской у входа в фанзону на пл. Куйбышева выступит академический хор Самарского университета VIVAT. Артисты исполнят русскую народную песню «Ах ты, степь широкая», песни 

29 июня 2018, 03:45
В день матча ЧМ Россия – Уругвай группа «Чайф» выступит в Самаре

В день матча ЧМ Россия – Уругвай группа «Чайф» выступит в Самаре

В Самаре в понедельник, 25 июня, в день матча ЧМ-2018 Россия – Уругвай хэдлайнером на фестивале болельщиков будет группа «Чайф». Концерт состоится в фанзоне на площади Куйбышева. Сегодня она откроется в 16 часов. Перед началом футбольных трансляций на сцене фестиваля 

25 июня 2018, 10:01
Новую песню ДДТ в день старта ЧМ спел Юрий Шевчук в Самаре

Новую песню ДДТ в день старта ЧМ спел Юрий Шевчук в Самаре

В Самаре в день открытия ЧМ-2018 по футболу группа «ДДТ» презентовала песню о футболе. Концерт состоялся на площади Куйбышева, где 14 июня стартовал фестиваль болельщиков. Напомним, фанфест в Самаре пройдет с 14 июня по 15 июля, одновременно с ЧМ-2018. «Самара 
15 июня 2018, 09:43
В Самаре в День России выступят звезды российской эстрады

В Самаре в День России выступят звезды российской эстрады

В День России, 12 июня, в Самаре состоится праздничный концерт. На сцене, которая будет смонтирована на пл. Куйбышева, выступят звезды российской эстрады – Иосиф Кобзон и Кристина Орбакайте, группы «Любэ» и «Дискотека Авария», экс-солист ВИА «Земляне» Сергей Скачков, а также 

5 июня 2014, 01:27
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