15 июля в России завершится главное спортивное мероприятие этого лета – чемпионат мира по футболу. Мероприятия, посвященные этому, традиционно будут проходить на площадке Фестиваля болельщиков FIFA.
В 19:00 на площади Куйбышева начнется трансляция финала мундиаля. После того, как определится чемпион мира по футболу, там стартует концерт группы «Дискотека Авария». Музыканты выйдут на сцену в 22:00.
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