Самарчанки попали в рейтинг самых красивых болельщиц чемпионата мира по футболу



Первое и второе место между собой поделили Санкт-Петербург и Сочи. Им свое предпочтение отдали по 23% участников … Сайт Tvil.ru подготовил рейтинг городов с самыми красивыми болельщицами чемпионата мира по футболу. Исследование проводилось на основе опроса пользователей социальных сетей.Первое и второе место между собой поделили Санкт-Петербург и Сочи. Им свое предпочтение отдали по 23% участников