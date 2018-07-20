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«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Чемпионат мира по футболу в Самаре завершится выступлением группы «Дискотека Авария»

Чемпионат мира по футболу в Самаре завершится выступлением группы «Дискотека Авария»

15 июля в России завершится главное спортивное мероприятие этого лета – чемпионат мира по футболу. Мероприятия, посвященные этому, традиционно будут проходить на площадке Фестиваля болельщиков FIFA.

В 19:00 на площади Куйбышева начнется трансляция финала мундиаля. После того, как определится чемпион мира 

9 июля 2018, 10:56
Танцевальные флешмобы и концерты пройдут в Самаре

Танцевальные флешмобы и концерты пройдут в Самаре

В пятницу и субботу, 6 и 7 июля в историческом центре Самары запланированы концерты и танцевальные флешмобы. В 20:00 в эти дни на площади Куйбышева стартует флешмоб, участники которого пройдут в ритме «диско» от площади Революции до Струковского сада. По 
6 июля 2018, 02:58
Концерт академического хора устроят на дороге в Самаре

Концерт академического хора устроят на дороге в Самаре

В Самаре в воскресенье, 1 июля, прямо у дороги состоится концерт. В 14 часов на улице Молодогвардейской у входа в фанзону на пл. Куйбышева выступит академический хор Самарского университета VIVAT. Артисты исполнят русскую народную песню «Ах ты, степь широкая», песни 

29 июня 2018, 03:45
В день матча ЧМ Россия – Уругвай группа «Чайф» выступит в Самаре

В день матча ЧМ Россия – Уругвай группа «Чайф» выступит в Самаре

В Самаре в понедельник, 25 июня, в день матча ЧМ-2018 Россия – Уругвай хэдлайнером на фестивале болельщиков будет группа «Чайф». Концерт состоится в фанзоне на площади Куйбышева. Сегодня она откроется в 16 часов. Перед началом футбольных трансляций на сцене фестиваля 

25 июня 2018, 10:01
«ТЕРРА - РЕН ТВ» почтит память Михаила Задорнова

«ТЕРРА - РЕН ТВ» почтит память Михаила Задорнова

На 70-м году жизни скончался писатель-сатирик Михаил Задорнов. Телеканал покажет документальный фильм «Памяти Михаила Задорнова» и его проект «Вещий Олег. Обретённая быль».

В 21:00 зрители смогут увидеть документальный фильм «Памяти Михаила Задорнова» – о жизни и творчестве артиста. Особое внимание проект 

10 ноября 2017, 02:04
Умер писатель-сатирик Михаил Задорнов

Умер писатель-сатирик Михаил Задорнов

Известный писатель-сатирик Михаил Задорнов скончался сегодня, 10 ноября, на 70-м году жизни. Об этом  рассказали российские информагентства.
В прошлом месяце Задорнов на своей странице в социальной сети заявил, что должен отменить часть концертов до новогодних праздников из-за болезни. По данным 

10 ноября 2017, 01:10
Премьера фильма Михаила Задорнова на канале «ТЕРРА - РЕН ТВ»

Премьера фильма Михаила Задорнова на канале «ТЕРРА - РЕН ТВ»

4 ноября, в День народного единства, в 22:00 на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ» состоится премьера документально-исторического фильма Михаила Задорнова  «Вещий Олег. Обретенная быль».
3 ноября 2015, 03:05
Задорнов в Самаре:

Задорнов в Самаре: "Пройдет 100 лет, и на меня будут ссылаться"

Известный российский писатель и сатирик Михаил Задорнов поговорил с самарскими журналистами о современном кино, этимологии слов, настоящих причинах насморка и многочисленных проблемах молодежи. Пресс-конференция проходила перед концертом юмориста в здании Окружного дома офицеров и продолжалась почти час. "Пройдет 100 лет, 

21 ноября 2014, 08:34
Новое уникальное шоу «Мои прекрасные...» стартует на ТЕРРА-РЕН ТВ!

Новое уникальное шоу «Мои прекрасные...» стартует на ТЕРРА-РЕН ТВ!

Беспрецедентный проект для женщин и о женщинах, об отношениях с мужчинами, о любви, об одиночестве, одним словом, о жизни!

С 14 АПРЕЛЯ С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ЧЕТВЕРГ В 22.00

Почему в реальной жизни все не так, как во всем известной песне: маленький домик, 

13 апреля 2014, 12:34
«ТЕРРА РЕН ТВ» будет транслировать 56-ю церемонию вручения Grammy

«ТЕРРА РЕН ТВ» будет транслировать 56-ю церемонию вручения Grammy

В ночь с 27 на 28 января в 0:30 телеканал «ТЕРРА РЕН ТВ» начнет транслировать 56-ю церемонию вручения музыкальной премии Grammy, которая пройдет в СРК «Степлс-центр» (Лос-Анджелес). Ожидаются выступления Тейлор Свифт, Кэти Перри, Daft Punk, а также группы Metallica с 

16 января 2014, 05:37
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