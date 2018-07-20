Специально к 70-летию легендарного сатирика телеканал покажет его лучшие концерты
21 июля телеканал посвятит памяти Михаила Задорнова. В день рождения народного артиста зрители увидят его самые яркие выступления.
Вечер памяти начнётся в 20:15 – с концерта «Только у нас…». В нём Задорнов размышляет о тайнах загадочной русской души, необъяснимых привычках и поступках жителей России.
В 22:00 канал покажет концерт «Задорнов детям», посвящённый современному образованию и клиповому мышлению молодёжи.
Ровно в полночь начнётся концерт «Русский для коекакеров» – об особенностях русского языка, молодежном сленге и казусах повседневной жизни.
В своих выступлениях Задорнов затрагивал самые разные темы, заставляя смеяться даже в самые трудные для россиян времена – в том числе и над самим собой.
Смотрите лучшие концерты Михаила Задорнова – 21 июля, только на ТЕРРА РЕН ТВ.
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