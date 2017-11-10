Полезный гнев: Ученые выяснили, как негативные эмоции влияют на память Как утверждают американские ученые-психологи, негативные эмоции помогают лучшему запоминанию событий. К такому умозаключению они пришли в результате продолжительных исследований.

Эксперименты показали: из-за отрицательных эмоций люди могут запоминать даже несущественные моменты. Например, если кого-то едва не сбил автомобиль, он может воспроизвести …