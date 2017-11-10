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Материалы по теме:

Умер писатель-сатирик Михаил Задорнов

Умер писатель-сатирик Михаил Задорнов

Известный писатель-сатирик Михаил Задорнов скончался сегодня, 10 ноября, на 70-м году жизни. Об этом  рассказали российские информагентства.
В прошлом месяце Задорнов на своей странице в социальной сети заявил, что должен отменить часть концертов до новогодних праздников из-за болезни. По данным 

10 ноября 2017, 01:10
Финские ученые разработали диету, улучшающую память

Финские ученые разработали диету, улучшающую память

Как утверждают финские исследователи, улучшить память несложно. Достаточно ввести в ежедневный рацион продукты, богатые витамином В, а также не курить и не употреблять спиртное.
По словам представителей университета Хельсинки, потребляемые людьми продукты напрямую воздействуют через нейромедиаторы на самочувствие. Вместе с 

9 октября 2017, 12:14
Психологи: записи от руки эффективно улучшают память

Психологи: записи от руки эффективно улучшают память

Исследователи из Соединенных Штатов советуют в целях улучшения памяти использовать не современные электронные устройства, а простую ручку и бумагу для записи необходимой информации. Как продемонстрировали эксперименты, такой способ усвоения информации является наиболее эффективным.
К серии исследований были привлечены студенты Принстонского 

5 октября 2017, 02:13
Полезный гнев: Ученые выяснили, как негативные эмоции влияют на память

Полезный гнев: Ученые выяснили, как негативные эмоции влияют на память

Как утверждают американские ученые-психологи, негативные эмоции помогают лучшему запоминанию событий. К такому умозаключению они пришли в результате продолжительных исследований.
Эксперименты показали: из-за отрицательных эмоций люди могут запоминать даже несущественные моменты. Например, если кого-то едва не сбил автомобиль, он может воспроизвести 

6 июля 2017, 05:18
Ученые нашли способ стирать плохие воспоминания

Ученые нашли способ стирать плохие воспоминания

Специалисты Техасского университета рассказали о новом способе удаления плохих воспоминаний. Как поясняют ученые, формирование негативных ассоциаций идет при помощи особых процессов в нейронах. Если оказать на них влияние, то испытуемого вполне можно оградить от нежелательных тревожных ощущений.
В процессе экспериментов 

28 июня 2017, 05:14
Памяти создателя русских героев

Памяти создателя русских героев

«Брат», «Брат-2», «Кочегар», «Я тоже хочу». Главные фильмы Алексея Балабанова –19 мая на "ТЕРРА-РЕН ТВ". Телеканал подарит зрителям встречу с любимыми героями в годовщину памяти режиссёра. Алексей Балабанов ушел из жизни 4 года назад, в возрасте 54 лет.

Картины Алексея Балабанова 

19 мая 2017, 09:29
Премьера фильма Михаила Задорнова на канале «ТЕРРА - РЕН ТВ»

Премьера фильма Михаила Задорнова на канале «ТЕРРА - РЕН ТВ»

4 ноября, в День народного единства, в 22:00 на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ» состоится премьера документально-исторического фильма Михаила Задорнова  «Вещий Олег. Обретенная быль».
3 ноября 2015, 03:05
Задорнов в Самаре:

Задорнов в Самаре: "Пройдет 100 лет, и на меня будут ссылаться"

Известный российский писатель и сатирик Михаил Задорнов поговорил с самарскими журналистами о современном кино, этимологии слов, настоящих причинах насморка и многочисленных проблемах молодежи. Пресс-конференция проходила перед концертом юмориста в здании Окружного дома офицеров и продолжалась почти час. "Пройдет 100 лет, 

21 ноября 2014, 08:34
При ослаблении рубля населению придется уменьшать потребление

При ослаблении рубля населению придется уменьшать потребление

В России сейчас минимум 5 млн человек имеют непосильную нагрузку по кредитам, заявил председатель правления банка «ВТБ 24» Михаил Задорнов в интервью газете "Ведомости".

"Вывод, что люди берут кредиты на выплаты по предыдущим ссудам, слишком обобщенный, - рассказал он. - Мы видим, 

18 февраля 2014, 11:24
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