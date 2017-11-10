На 70-м году жизни скончался писатель-сатирик Михаил Задорнов. Телеканал покажет документальный фильм «Памяти Михаила Задорнова» и его проект «Вещий Олег. Обретённая быль».
В 21:00 зрители смогут увидеть документальный фильм «Памяти Михаила Задорнова» – о жизни и творчестве артиста. Особое внимание проект уделит периоду после Холодной войны, когда при помощи своего уникального чувства юмора Михаил Задорнов восстанавливал патриотический дух россиян. «РЕН ТВ» покажет, какую роль Михаил Николаевич сыграл в обществе и каким был вне сцены, а также поделится комментариями его близких.
В 21:30 телеканал покажет исторический проект Михаила Задорнова «Вещий Олег. Обретённая быль», премьера которого состоялась в 2015 году. Этот фильм представляет собой результат многолетней работы Задорнова по исследованию исторических документов, на основе которых он предложил альтернативную версию истории Древней Руси.
«РЕН ТВ» сотрудничал с Михаилом Задорновым с 2005 года. В эфире телеканала регулярно появлялись концерты сатирика.
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