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«Бункер S» Эфир передачи от 28.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 29.08.2018 
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Концерт классической музыки «OPEN ОПЕРА» пройдет на площади Куйбышева в Самаре

Концерт классической музыки «OPEN ОПЕРА» пройдет на площади Куйбышева в Самаре

Самарский академический театр оперы и балета приглашает зрителей 19 августа в 18:00 на концерт «OPEN ОПЕРА», который состоится на площади Куйбышева.

Перед зрителями прозвучат арии, дуэты и песни из  популярных классических произведений в исполнении ведущих солистов театра – Андрея 
15 августа 2018, 01:50
ТЕРРА РЕН ТВ посвятит вечер Михаилу Задорнову

ТЕРРА РЕН ТВ посвятит вечер Михаилу Задорнову

Специально к 70-летию легендарного сатирика телеканал покажет его лучшие концерты

21 июля телеканал посвятит памяти Михаила Задорнова. В день рождения народного артиста зрители увидят его самые яркие выступления.

Вечер памяти начнётся в 20:15 – с концерта «Только у нас…». В нём Задорнов 

20 июля 2018, 09:58
Чемпионат мира по футболу в Самаре завершится выступлением группы «Дискотека Авария»

Чемпионат мира по футболу в Самаре завершится выступлением группы «Дискотека Авария»

15 июля в России завершится главное спортивное мероприятие этого лета – чемпионат мира по футболу. Мероприятия, посвященные этому, традиционно будут проходить на площадке Фестиваля болельщиков FIFA.

В 19:00 на площади Куйбышева начнется трансляция финала мундиаля. После того, как определится чемпион мира 

9 июля 2018, 10:56
Танцевальные флешмобы и концерты пройдут в Самаре

Танцевальные флешмобы и концерты пройдут в Самаре

В пятницу и субботу, 6 и 7 июля в историческом центре Самары запланированы концерты и танцевальные флешмобы. В 20:00 в эти дни на площади Куйбышева стартует флешмоб, участники которого пройдут в ритме «диско» от площади Революции до Струковского сада. По 
6 июля 2018, 02:58
Певица Земфира заявила о завершении своей концертной деятельности

Певица Земфира заявила о завершении своей концертной деятельности

Известная российская певица Земфира отыграла последнее выступление в Екатеринбурге в рамках тура «Маленький человек». О своем решении завершить свою концертную деятельность певица сообщила ещё в феврале 2016 года.
По словам Земфиры, она 16 лет шла к подобной финальной ноте и рада 

4 октября 2016, 02:38
Земфиру с юбилеем поздравил гитарист группы Queen Брайан Мэй

Земфиру с юбилеем поздравил гитарист группы Queen Брайан Мэй

Гитарист британской рок-группы Queen Брайан Мэй (Brian May) поздравил с днем рождения Земфиру. У российской певицы юбилей. 26 августа ей исполнилось 40 лет. Видеообращение английского музыканта опубликовано на хостинге YouTube в аккаунте станции «Наше радио».

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/byLNMpLb_9s" 
27 августа 2016, 06:05
Земфира продлила свой последний тур

Земфира продлила свой последний тур

В рамках своего тура «Маленький человек» Земфира даст 2 концерта в Москве. Изначально датой последнего выступления в гастрольном графике значилось первое апреля. Однако теперь на сайте певицы появилась информация о дополнительном концерте в Москве 3 апреля. «Для тех, кто не 
26 февраля 2016, 04:33
Концерт Земфиры 21 февраля может стать последним в Самаре

Концерт Земфиры 21 февраля может стать последним в Самаре

Во время выступления в Нижнем Новгороде, состоявшегося накануне, 18 февраля, Земфира заявила о завершении гастрольной деятельности.

"Это мой последний тур", - сказала артистка, обращаясь со сцены к поклонникам.

Завтра Земфира даст концерт в Казани, а в воскресенье, 21 февраля, приедет 
19 февраля 2016, 01:21
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