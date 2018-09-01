Земфира – один из самых закрытых и загадочных персон на российской музыкальной сцене. Она практически не даёт интервью и предпочитает не участвовать в съёмках телевизионных программ. У зрителей ТЕРРА РЕН ТВ есть редкая возможность увидеть певицу на федеральном телеканале, посмотрев фильм-концерт «Зелёный театр в Земфире».
Концерт на сцене Зелёного театра московского Парка Горького Земфира дала в рамках тура «Дежа Вю» 8 июня 2007 года. В нём знаменитые песни из ранних альбомов артистки зазвучали в новой аранжировке: место привычных электрогитар заняли клавишные и духовые инструменты. Именно в таком формате на ТЕРРА РЕН ТВ прозвучат хиты как «П.М.М.Л», «Хочешь?», «Ариведерчи» и многие другие.
Также фильм-концерт «Зелёный театр в Земфире» включает в себя откровенные монологи Земфиры. Отвечая на вопросы режиссёра фильма Ренаты Литвиновой, певица делится мыслями о себе, музыке и человеческих взаимоотношениях.
PS: На текущий момент выступление Земфиры на сцене Зелёного театра считается одним из лучших в её карьере. А в 2008 году музыкальная премия «Степной волк» Артемия Троицкого признала «Зелёный театр в Земфире» лучшим музыкальным фильмом года.
Смотрите фильм-концерт «Зелёный театр в Земфире» в воскресенье, 2 сентября, в 23:30 на ТЕРРА РЕН ТВ.
|
Концерт классической музыки «OPEN ОПЕРА» пройдет на площади Куйбышева в Самаре
|
15 августа 2018, 01:50
|
ТЕРРА РЕН ТВ посвятит вечер Михаилу Задорнову
|
20 июля 2018, 09:58
|
Чемпионат мира по футболу в Самаре завершится выступлением группы «Дискотека Авария»
15 июля в России завершится главное спортивное мероприятие этого лета – чемпионат мира по футболу. Мероприятия, посвященные этому, традиционно будут проходить на площадке Фестиваля болельщиков FIFA.
В 19:00 на площади Куйбышева начнется трансляция финала мундиаля. После того, как определится чемпион мира …
|
9 июля 2018, 10:56
|
Танцевальные флешмобы и концерты пройдут в Самаре
|
6 июля 2018, 02:58
|
Певица Земфира заявила о завершении своей концертной деятельности
|
4 октября 2016, 02:38
|
Земфиру с юбилеем поздравил гитарист группы Queen Брайан Мэй
Гитарист британской рок-группы Queen Брайан Мэй (Brian May) поздравил с днем рождения Земфиру. У российской певицы юбилей. 26 августа ей исполнилось 40 лет. Видеообращение английского музыканта опубликовано на хостинге YouTube в аккаунте станции «Наше радио».
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/byLNMpLb_9s" …
|
27 августа 2016, 06:05
|
Земфира продлила свой последний тур
|
26 февраля 2016, 04:33
|
Концерт Земфиры 21 февраля может стать последним в Самаре
|
19 февраля 2016, 01:21