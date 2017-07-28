Как пишет русская служба BBC, в Республике Гана в Западной Африке существует похоронное бюро с необычной традицией. Любой желающий может похоронить своего родственника "весело" и "стильно".
Жизнерадостная хореографическая группа в костюмах под заранее спланированный сценарий исполняет невероятные танцы с гробом, перекидывая его с плеч на руки и обратно. По словам руководителя похоронного бюро, от желающих устроить незабываемые похороны просто нет отбоя.
Видео, выложенное на сайте BBC от 26 июля 2017 года, быстро стало набирать популярность в сети. Многие комментаторы из европейских стран отметили в интернете, что только были рады, если бы их проводили в последний путь таким экстравагантным образом.
Стоит отметить, что подобное видео с африканских похорон уже выкладывали на видеохостинге Youtube и в 2015 году. Тогда ролик с веселыми танцорами собрал больше 600 000 просмотров.
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