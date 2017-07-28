В Самаре парень во время танца упал в поющий фонтан В Интернете появилось видео «диких плясов» в поющем фонтане. Он расположен на набережной Волги возле бассейна ЦСК ВВС. Молодой мужчина встал на бортик и начал исполнять зажигательный танец, а потом рухнул в воду, но, тем не менее, продолжил свое шоу. …