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В блогах: в Жигулях состоялась третья традиционная

В блогах: в Жигулях состоялась третья традиционная "Сороконожка"

В паблике "ВелоТольятти" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что 10 ноября состоялась третья традиционная "Сороконожка" - пеший поход по Самарской Луке. Было пройдено свыше 50 километров. Сбор был назначен в селе Ширяево в здании лесничества. Почти 30 участникам были вручены памятные 
13 ноября 2018, 05:31
В блогах: новые подробности резонансной гибели в Тольятти семьи Ольденбург

В блогах: новые подробности резонансной гибели в Тольятти семьи Ольденбург

Блогер Игорь Кондратьев выложил новые подробности резонансной гибели в Тольятти семьи Ольденбург. 30-летняя мама и ее 13-летний сын-инвалид в прошедшую субботу выпали с 9-го этажа дома по бульвару Космонавтов.

"Оказывается, в индивидуальной программе реабилитации этого ребенка были прописаны 
13 ноября 2018, 05:16
В Самаре на нескольких улицах введут запрет на парковку из-за уборки снега

В Самаре на нескольких улицах введут запрет на парковку из-за уборки снега

Стало известно, что грядущей зимой основная очистка автомобильных дорог будет производиться по ночам, а дворов — в дневное время. Кроме того, на нескольких улицах введут запрет на ночную парковку, сообщает департамент городского хозяйства и экологии Самары. Также зимой планируются временные 
13 ноября 2018, 05:08
В Самаре 7 человек пострадали в ДТП на Бобруйской

В Самаре 7 человек пострадали в ДТП на Бобруйской

19-летняя автоледи не пропустила другую иномарку.
13 ноября 2018, 04:14
Главой самарского Фонда обязательного медстрахования стал Владислав Романов

Главой самарского Фонда обязательного медстрахования стал Владислав Романов

Новым главой самарского Фонда обязательного медицинского страхования назначен Владислав Романов. На этом посту он сменил Виктора Мокшина, который руководил ТФОМС с мая 2009 года. В 2014 году он был назначен представителем ФФОМС в Приволжском федеральном округе и совмещал две должности. 
13 ноября 2018, 02:43
Дмитрий Азаров встретился с лидерами профсоюзного движения Самарской области

Дмитрий Азаров встретился с лидерами профсоюзного движения Самарской области

Накануне празднования Дня профсоюзов состоялась рабочая встреча врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с руководителями членских организаций областной федерации. Сейчас на территории региона работает 34 профсоюза. Они объединяют 2,5 тысячи первичных организаций и 600 тысяч человек. Среди вопросов, которые подняли 

16 ноября 2017, 05:48
АвтоВАЗ отменил запрет на участие работников в акциях протеста

АвтоВАЗ отменил запрет на участие работников в акциях протеста

АвтоВАЗ по требованию прокуратуры убрал из кодекса этики компании положение, которое запрещает сотрудникам участвовать и организовывать акции протеста. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Как выяснило надзорное ведомство, в кодексе указано, что «работники общества должны не начинать и 
9 февраля 2016, 11:46
Прокуратура: Корпоративный кодекс АвтоВАЗа нарушает Конституцию РФ

Прокуратура: Корпоративный кодекс АвтоВАЗа нарушает Конституцию РФ

Прокуратура Автозаводского района города Тольятти направила в адрес президента АвтоВАЗа Бу Андерссона требование о приведении корпоративного Кодекса этики в соответствие с Конституцией Российской Федерации. С жалобой в надзорное ведомство на несоответствие внутреннего документа компании и главного закона страны обратился руководитель 
8 февраля 2016, 11:08
За 5 лет в профсоюзы Самарской области поступило 2,5 тысячи жалоб от рабочих

За 5 лет в профсоюзы Самарской области поступило 2,5 тысячи жалоб от рабочих

Федерация профсоюзов Самарской области подвела итоги работы с 2010-го по 2015-й годы. В объединение за последнюю пятилетку поступило 2,5 тысячи жалоб от работников и 150 от предприятий. Недовольство людей в основном касалось маленькой заработной платы, неудобного трудового графика и невозможности 
23 сентября 2015, 05:18
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