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В блогах: в Жигулях состоялась третья традиционная "Сороконожка"
В паблике "ВелоТольятти" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что 10 ноября состоялась третья традиционная "Сороконожка" - пеший поход по Самарской Луке. Было пройдено свыше 50 километров. Сбор был назначен в селе Ширяево в здании лесничества. Почти 30 участникам были вручены памятные …
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13 ноября 2018, 05:31
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В блогах: новые подробности резонансной гибели в Тольятти семьи Ольденбург
Блогер Игорь Кондратьев выложил новые подробности резонансной гибели в Тольятти семьи Ольденбург. 30-летняя мама и ее 13-летний сын-инвалид в прошедшую субботу выпали с 9-го этажа дома по бульвару Космонавтов.
"Оказывается, в индивидуальной программе реабилитации этого ребенка были прописаны …
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13 ноября 2018, 05:16
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В Самаре на нескольких улицах введут запрет на парковку из-за уборки снега
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13 ноября 2018, 05:08
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В Самаре 7 человек пострадали в ДТП на Бобруйской
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13 ноября 2018, 04:14
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Главой самарского Фонда обязательного медстрахования стал Владислав Романов
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13 ноября 2018, 02:43
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Дмитрий Азаров встретился с лидерами профсоюзного движения Самарской области
Накануне празднования Дня профсоюзов состоялась рабочая встреча врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с руководителями членских организаций областной федерации. Сейчас на территории региона работает 34 профсоюза. Они объединяют 2,5 тысячи первичных организаций и 600 тысяч человек. Среди вопросов, которые подняли …
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16 ноября 2017, 05:48
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АвтоВАЗ отменил запрет на участие работников в акциях протеста
АвтоВАЗ по требованию прокуратуры убрал из кодекса этики компании положение, которое запрещает сотрудникам участвовать и организовывать акции протеста. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Как выяснило надзорное ведомство, в кодексе указано, что «работники общества должны не начинать и …
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9 февраля 2016, 11:46
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Прокуратура: Корпоративный кодекс АвтоВАЗа нарушает Конституцию РФ
Прокуратура Автозаводского района города Тольятти направила в адрес президента АвтоВАЗа Бу Андерссона требование о приведении корпоративного Кодекса этики в соответствие с Конституцией Российской Федерации. С жалобой в надзорное ведомство на несоответствие внутреннего документа компании и главного закона страны обратился руководитель …
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8 февраля 2016, 11:08
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За 5 лет в профсоюзы Самарской области поступило 2,5 тысячи жалоб от рабочих
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23 сентября 2015, 05:18