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«Бункер S» Эфир передачи от 14 ноября 2017г 
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В Самаре проходит конференция Федерации профсоюзов региона

В Самаре проходит конференция Федерации профсоюзов региона

Сегодня, 23 сентября, в ДК железнодорожников имени Пушкина проходит 24-я отчетно-выборная конференция профсоюзов Самарской области. В ней принимает участие глава региона Николай Меркушкин. Самых активных делегатов, внесших большой вклад в развитие профсоюзного движения, он наградит почетными грамотами и благодарностями. Сейчас 
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25 марта 2014, 12:50
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