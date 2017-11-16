Накануне празднования Дня профсоюзов состоялась рабочая встреча врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с руководителями членских организаций областной федерации. Сейчас на территории региона работает 34 профсоюза. Они объединяют 2,5 тысячи первичных организаций и 600 тысяч человек. Среди вопросов, которые подняли активисты, важнейший - повышение минимальной оплаты труда до 85% от прожиточного минимума с 1 января 2018 года и до 100% с 1 января 2019 года. Дмитрий Азаров отметил, что в этом заинтересованы не только профсоюзы, но и власти - это поможет увеличить налогооблагаемую базу. Обсудили и выполнение майских указов президента, в частности, повышение зарплат работников образования, на это в бюджете заложено больше 25 миллиардов рублей. При этом в списки работников, перечисленных в этих указах, не попали очень значимые профессии — логопеды, социальные педагоги, дефектологи, психологи и ряд других.
«Уважение, признание успехов, заслуг профессионала своего дела - это вновь является очень серьезным стимулом для совершенствования профессионального роста. Все эти задачи и мероприятия решаются не в одиночку властью, а с общественными организациями и профсоюзы здесь играют ключевую роль», - отметил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
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