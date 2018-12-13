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В блогах: Об истории самарского лыжного марафонского движения
Блогер Алексей Жирухин пишет об истории самарского лыжного марафонского движения. «Раньше марафоны на 50 километров у мужчин и 30 у женщин были привычным номером программы областной зимней спартакиады, да и просто чемпионатов области по лыжным гонкам, - пишет автор. …
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13 декабря 2018, 04:42
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Закрывается грузовая переправа «Октябрьский спуск - Рождествено»
С пятницы, 14 декабря, закрывается работа грузовой переправы по маршруту «Октябрьский спуск - село Рождествено». Как пояснили в облправительстве, это сделано из-за активной фазы ледостава акватории Рождественской Воложки и реки Волги. Для транспортного сообщения с селом Рождествено будет оборудована временная …
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13 декабря 2018, 04:08
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В Самаре жители 141 дома в историческом центре остались без холодной воды
В четверг, 13 декабря, стартовали плановые работы по переврезке водовода диаметром 600 миллиметров по улице Молодогвардейской, 3, временно отключена подача холодной воды в 141 жилой дом. Как сообщает в Твиттере министерство энергетики и ЖКХ Самарской области, ремонтные работы ведут …
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13 декабря 2018, 03:04
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Главой Жигулевска стал Дмитрий Холин
В четверг, 13 декабря, были подведены итоги конкурса на должность главы Жигулевска. Ее занял и.о. руководителя администрации губернатора Самарской области Дмитрий Холин.
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13 декабря 2018, 02:46
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В блогах: Берите пример с Томска!
Самарец Валерий Мокштадт у себя на странице в "Фейсбуке" спрашивает: "Почему бы не запустить такой проект в Самаре? Директор томской фабрики деревянных игрушек "Томик" Александр Беликов восстанавливает дом – памятник деревянного зодчества на Пушкина, 24, по программе "Дом за …
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12 декабря 2018, 09:08
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В блогах: две дыры
"Вчера свершилось грандиозное событие мирового масштаба, и, думаю, будет не лишне и здесь пару строк об этом чиркнуть, - пишет в "ЖЖ"-сообществе "Самара_ру" блогер dva_greka. - Вчера вечером самарский космонавт Кононенко натуральным образом ходил по небу. У космонавтов такой …
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12 декабря 2018, 09:01
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В блогах: осторожно, злая собака!
"В селе Узюково по улицам гуляет алабай, будьте осторожны", - пишет один из участников сообщества "Типичный Тольятти" соцсети "ВКонтакте", выложивший видео нападения, записанное камерой наблюдения. "Мой отец из-за этой собаки пострадал, - рассказывает автор. - Ладно, он от нее …
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11 декабря 2018, 09:46