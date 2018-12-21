|
Рекордный штраф за картель: самарская фирма выплатила 85 млн рублей
|
21 декабря 2018, 01:13
|
В Самаре 18-летняя девушка попала под троллейбус на проспекте Кирова
|
21 декабря 2018, 12:36
|
Наталью Умярову, осужденную по «делу блогеров», отпустят по УДО
|
21 декабря 2018, 12:09
|
В Самарской области автоледи на Granta врезалась в столб: пострадали трое
|
21 декабря 2018, 11:34
|
В Самаре могут оставить без отопления рестораны, кафе и чайхану
В ближайшее время завсегдатаи нескольких самарских кафе и ресторанов будут неприятно удивлены: в заведениях могут перекрыть отопление. В «черный» список попали рестораны чешской и грузинской кухни, чайхана и десертное кафе. Суммарный долг точек общепита превысил 600 тысяч рублей.
|
20 декабря 2018, 01:44
|
Министр экономического развития Самарской области рассказал о росте зарплат
|
20 декабря 2018, 12:01
|
О распаде Советского Союза жалеет рекордное за 10 лет число россиян
|
20 декабря 2018, 10:28