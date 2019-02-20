В Совете Федерации предложили ограничить работу крупных супермаркетов в выходные дни. Парламентарии ссылаются на опыт европейских стран. Например, в Германии существует практика: в 20:00 в пятницу сети закрываются до утра понедельника. При этом, отмечают сенаторы, магазины шаговой доступности работают без выходных. Инициатива поможет развитию малых форматов торговли - ярмарок, рынков, нестационарных и мобильных киосков, уверены в Совфеде. По количеству торговых площадей на тысячу жителей Россия как минимум в 2 раза отстает от стран Европы и Северной Америки. Поэтому, считают эксперты, нужно всячески развивать малые форматы. Запретами ситуацию не исправить.
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