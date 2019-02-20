19 августа в областном центре пройдет «Самарский марафон» на Кубок главы города. Мероприятие будет проводиться второй год подряд. Ожидается, что на него соберутся 3 тысячи участников и 10 тысяч болельщиков.

В связи с марафоном в Самаре будут введены временные ограничения на …