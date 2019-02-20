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Материалы по теме:

Дмитрий Азаров проводит встречу с сенаторами и депутатами Госдумы от Самарской области

Дмитрий Азаров проводит встречу с сенаторами и депутатами Госдумы от Самарской области

В эти минуты губернатор Самарской области Дмитрий Азаров проводит встречу с членами Совета Федерации, представляющими регион в верхней палате парламента, а также депутатами Государственной думы. Обсуждаются вопросы привлечения федеральных инвестиций в губернию и в целом лоббирования её интересов на уровне 

31 октября 2018, 02:35
В Самаре из-за марафона ограничат движение транспорта

В Самаре из-за марафона ограничат движение транспорта

19 августа в областном центре пройдет «Самарский марафон» на Кубок главы города. Мероприятие будет проводиться второй год подряд. Ожидается, что на него соберутся 3 тысячи участников и 10 тысяч болельщиков.

В связи с марафоном в Самаре будут введены временные ограничения на 

14 августа 2018, 10:07
Ограничены захоронения на городском кладбище в Самаре

Ограничены захоронения на городском кладбище в Самаре

Администрация Самары решила придать особый статус городскому кладбищу. Оно стало историко-мемориальным. В связи с этим теперь там вводятся ограничения на захоронения людей.

Хоронить на городском кладбище теперь можно только героев Советского Союза, героев соцтруда, полных кавалеров ордена Славы, полных кавалеров ордена 

15 июня 2018, 11:33
Стало известно, где не будут продавать алкоголь в «стекле» во время ЧМ-2018 в Самаре

Стало известно, где не будут продавать алкоголь в «стекле» во время ЧМ-2018 в Самаре

В рамках мундиаля в Самаре будут усилены меры безопасности. Для этого пришлось ввести ряд ограничений. Одно из них будет касаться торговли спиртным. В дни проведения матчей чемпионата мира по футболу в областном центре введут полный запрет на реализацию и потребление 

5 июня 2018, 09:47
Во время ЧМ-2018 ограничат движение грузовиков в Самарской области

Во время ЧМ-2018 ограничат движение грузовиков в Самарской области

На время проведения чемпионата мира по футболу в Самарской области будут введены ограничения для движения грузовиков. Речь идет о машинах массой более 3,5 тонн. Ограничительные меры будут действовать с 14 июня по 17 июля.

С 6:00 до 0:00 запретят проезд на 

19 мая 2018, 08:28
На стадионе «Самара Арена» побывала специальная комиссия Совета Федерации

На стадионе «Самара Арена» побывала специальная комиссия Совета Федерации

Новая дилемма возникла перед строителями  стадиона "Самара Арена". В ближайшие дни  властям необходимо определиться, каким способом формировать поле, на котором меньше чем через 300 дней будут играть сборные - участники чемпионата мира по футболу.
Вариантов два - укладка рулонного газона 

17 ноября 2017, 04:56
Валентина Матвиенко поблагодарила Дмитрия Азарова за успешную работу в Совете Федерации

Валентина Матвиенко поблагодарила Дмитрия Азарова за успешную работу в Совете Федерации

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила Дмитрия Азарова за успешную работу в верхней палате парламента. Там он в течение трех лет возглавлял комитет по федеральному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера до того, как указом президента был назначен 

25 октября 2017, 05:40
В России хотят ввести патенты для самозанятых граждан

В России хотят ввести патенты для самозанятых граждан

В Совете Федерации заявили о возможном введении патентного налогообложения для самозанятых россиян с целью сокращения теневого сектора отечественной экономики.
Как отмечается, утвержденный законопроект о введении двухлетних налоговых каникул для самозанятых граждан себя не оправдывает. Как следует из этого документа, представители 

2 октября 2017, 05:13
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