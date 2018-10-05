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В Самаре шоколадная фабрика отправляла на экспорт паллеты без карантинной обработки

В Самаре шоколадная фабрика отправляла на экспорт паллеты без карантинной обработки

Управление областного Россельхознадзора уличило самарский филиал «Нестле России» в вывозе за пределы страны незаконных деревянных поддонов и паллет. Данный вид упаковочного материала является подкарантинной продукцией и подлежит обязательному фитосанитарному обеззараживанию методом тепловой обработки.

Ведомство обнаружило, что шоколадная фабрика 
18 сентября 2018, 10:00
Зараженные семена моркови нашли в самарской «Кастораме»

Зараженные семена моркови нашли в самарской «Кастораме»

Сотрудники самарского управления Россельхознадзора провели плановую проверку ООО «Касторама РУС». Работа организации не обошлась без нарушений. Сотрудники надзорной службы нашли там 945 пакетов с семенами моркови, зараженных семенами амброзии. Кроме того, у организации отсутствовала информация о прохождении фитосанитарных исследований.

За выявленные 

10 августа 2018, 11:35
В Тольятти запретили купаться на городских пляжах

В Тольятти запретили купаться на городских пляжах

Вода в Куйбышевском водохранилище сейчас не соответствует гигиеническим нормам и содержит большое количество вредоносных бактерий. Об этом сообщили в территориальном отделе Роспотребнадзора по Тольятти.

Пляж Автозаводского района (восточная и западная часть) не соответствует требованиям СанПин по микробиологическим показателям. В 
3 августа 2018, 08:30
544 кг говядины без документов уничтожили в Самаре

544 кг говядины без документов уничтожили в Самаре

В Самаре уничтожили крупную партию мяса, которую перевозили без документов. Фуру остановили на мобильном посту ДПС. В автомобиле находились две коровьих туши весом в 544 килограмма. 
 
"Говядина была без документов, подтверждающих ее качество и безопасность в ветеринарном отношении, в том числе 
9 июля 2018, 12:36
Более тонны подозрительной говядины уничтожили под Самарой

Более тонны подозрительной говядины уничтожили под Самарой

На днях инспекторы регионального управления Россельхознадзора совместно с сотрудниками полиции остановили на трассе автомобиль «Лада-Приора» с прицепом. В машине оказался груз говядины массой 1216 килограммов. Водитель пояснил, что вез мясо на продажу в Самару из Кинель-Черкасского района.

Однако планам заработать не 

26 июня 2018, 09:10
Заключенных в Забайкалье будут кормить мраморной говядиной

Заключенных в Забайкалье будут кормить мраморной говядиной

Заключенных одной из колоний Забайкалья будут кормить мраморной говядиной. Об этом сообщает региональное управление ФСИН.

Исправительное учреждение уже закупило 100 голов телят абердин-ангусской породы, выведенной в Шотландии. Руководство колонии приняло решение трудоустроить пятерых заключенных колонии для организации выпаса животных. 
25 июня 2018, 09:03
Более полутонны говядины уничтожили в Самарской области

Более полутонны говядины уничтожили в Самарской области

Сотрудники Россельхознадзора по Самарской области уничтожили крупную партию мяса. Житель Кинельского района был остановлен на въезде в столицу губернии. В его машине находились 540 килограммов говядины. При этом на мясе отсутствовали необходимые клейма. Кроме того, у мужчины не было документов, 

20 июня 2018, 03:35
Под Тольятти уничтожили партию говядины

Под Тольятти уничтожили партию говядины

Инспекторы регионального Россельхознадзора в ходе совместного рейда с сотрудниками Таможни, ГИБДД и ФСБ задержали под Тольятти грузовой автомобиль, в котором перевозили 150 кг говядины. Водитель - житель Жигулевска не смог предоставить на продукцию необходимых ветеринарно-сопроводительных документов, подтверждающих ее качество и 

3 ноября 2017, 12:09
Ученые создали лазер на бактериях

Ученые создали лазер на бактериях

Бритнаские и немецкие ученые создали уникальный лазер из бактерии. Основой для разработки стал флуоресцентный зеленый белок.

Большинство известных ранее лазеров использовали для работы индуцированное излучение, основанное на изменении электрона на энергетическом уровне. В новейшей разработке ученых ресурсом является генно-модифицированная кишечная палочка. Созданный 

20 августа 2016, 11:33
Россельхознадзор: в самарском «АШАНе» обнаружены некачественные мясные продукты

Россельхознадзор: в самарском «АШАНе» обнаружены некачественные мясные продукты

Специалисты облуправления Россельхознадзора сообщили о результатах проверки продуктов в самарских гипермаркетах. Были отобраны пробы свинины и мясных полуфабрикатов производства ООО «Ашан».

По результатам экспертиз, в восьми из двенадцати отобранных образцах продукции выявлено несоответствие требованиям Таможенного союза.

В частности 
28 сентября 2015, 01:51
Ученые: пляжные пески кишат опасными бактериями

Ученые: пляжные пески кишат опасными бактериями

Американские ученые после проведенного исследования выяснили, что вода в реках и морях, где мы купаемся, хоть и содержит вредные бактерии, но в пляжном песке их намного больше.

Исследователями были изучены Гавайские острова – пляж и вода рядом с ним. 
21 июля 2015, 02:42
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