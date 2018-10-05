В Тольятти запретили купаться на городских пляжах



Пляж Автозаводского района (восточная и западная часть) не соответствует требованиям СанПин по микробиологическим показателям. В … Вода в Куйбышевском водохранилище сейчас не соответствует гигиеническим нормам и содержит большое количество вредоносных бактерий. Об этом сообщили в территориальном отделе Роспотребнадзора по Тольятти.Пляж Автозаводского района (восточная и западная часть) не соответствует требованиям СанПин по микробиологическим показателям. В