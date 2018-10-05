В регионе введен усиленный лабораторный контроль за говядиной. Речь идет о мясе, которое ввозится в страну из Колумбии. Причиной усиления контроля стало обнаружение в продукции бактерий группы кишечной палочки. Региональное управление Россельхознадзора уточняет, что опасность представляет боенская говядина.
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В Самаре шоколадная фабрика отправляла на экспорт паллеты без карантинной обработки
Управление областного Россельхознадзора уличило самарский филиал «Нестле России» в вывозе за пределы страны незаконных деревянных поддонов и паллет. Данный вид упаковочного материала является подкарантинной продукцией и подлежит обязательному фитосанитарному обеззараживанию методом тепловой обработки.
Ведомство обнаружило, что шоколадная фабрика …
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18 сентября 2018, 10:00
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Зараженные семена моркови нашли в самарской «Кастораме»
Сотрудники самарского управления Россельхознадзора провели плановую проверку ООО «Касторама РУС». Работа организации не обошлась без нарушений. Сотрудники надзорной службы нашли там 945 пакетов с семенами моркови, зараженных семенами амброзии. Кроме того, у организации отсутствовала информация о прохождении фитосанитарных исследований.
За выявленные …
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10 августа 2018, 11:35
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В Тольятти запретили купаться на городских пляжах
Вода в Куйбышевском водохранилище сейчас не соответствует гигиеническим нормам и содержит большое количество вредоносных бактерий. Об этом сообщили в территориальном отделе Роспотребнадзора по Тольятти.
Пляж Автозаводского района (восточная и западная часть) не соответствует требованиям СанПин по микробиологическим показателям. В …
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3 августа 2018, 08:30
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544 кг говядины без документов уничтожили в Самаре
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9 июля 2018, 12:36
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Более тонны подозрительной говядины уничтожили под Самарой
На днях инспекторы регионального управления Россельхознадзора совместно с сотрудниками полиции остановили на трассе автомобиль «Лада-Приора» с прицепом. В машине оказался груз говядины массой 1216 килограммов. Водитель пояснил, что вез мясо на продажу в Самару из Кинель-Черкасского района.
Однако планам заработать не …
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26 июня 2018, 09:10
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Заключенных в Забайкалье будут кормить мраморной говядиной
Заключенных одной из колоний Забайкалья будут кормить мраморной говядиной. Об этом сообщает региональное управление ФСИН.
Исправительное учреждение уже закупило 100 голов телят абердин-ангусской породы, выведенной в Шотландии. Руководство колонии приняло решение трудоустроить пятерых заключенных колонии для организации выпаса животных.
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25 июня 2018, 09:03
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Более полутонны говядины уничтожили в Самарской области
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20 июня 2018, 03:35
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Под Тольятти уничтожили партию говядины
Инспекторы регионального Россельхознадзора в ходе совместного рейда с сотрудниками Таможни, ГИБДД и ФСБ задержали под Тольятти грузовой автомобиль, в котором перевозили 150 кг говядины. Водитель - житель Жигулевска не смог предоставить на продукцию необходимых ветеринарно-сопроводительных документов, подтверждающих ее качество и …
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3 ноября 2017, 12:09
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Ученые создали лазер на бактериях
Бритнаские и немецкие ученые создали уникальный лазер из бактерии. Основой для разработки стал флуоресцентный зеленый белок.
Большинство известных ранее лазеров использовали для работы индуцированное излучение, основанное на изменении электрона на энергетическом уровне. В новейшей разработке ученых ресурсом является генно-модифицированная кишечная палочка. Созданный …
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20 августа 2016, 11:33
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Россельхознадзор: в самарском «АШАНе» обнаружены некачественные мясные продукты
Специалисты облуправления Россельхознадзора сообщили о результатах проверки продуктов в самарских гипермаркетах. Были отобраны пробы свинины и мясных полуфабрикатов производства ООО «Ашан».
По результатам экспертиз, в восьми из двенадцати отобранных образцах продукции выявлено несоответствие требованиям Таможенного союза.
В частности …
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28 сентября 2015, 01:51
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Ученые: пляжные пески кишат опасными бактериями
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21 июля 2015, 02:42