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Врио губернатора Оренбургской области против переноса игр «Оренбурга» в Самару

Врио губернатора Оренбургской области против переноса игр «Оренбурга» в Самару

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер высказался «категорически против решения РПЛ и РФС перевести домашние матчи клуба «Оренбург» на «Самара-Арену». По словам главы 56-го региона, он «намерен обсудить этот вопрос с президентом Российского футбольного союза Александром Дюковым».

«Ситуацию, когда 
11 июня 2019, 10:09
В первом туре РПЛ «Крылья Советов» сыграют с ЦСКА

В первом туре РПЛ «Крылья Советов» сыграют с ЦСКА

В четверг, 6 июня, был опубликован календарь Российской Премьер-лиги на новый сезон. Чемпионат стартует 14 июля, а завершится - 17 мая следующего года. Известно, что в первом туре самарские «Крылья Советов» сыграют с московским ЦСКА. Матч запланирован на 14 июля, 
7 июня 2019, 02:25
Около «Самара Арены» могут провести пивной фестиваль

Около «Самара Арены» могут провести пивной фестиваль

В четверг, 6 июня, в рамках 23-го Петербургского международного экономического форума обсуждалась идея проведения в нашем регионе крупного пивного фестиваля. Напомним, что впервые о проекте заговорили 15 мая на совещании, посвященном развитию туристической отрасли в области. Тогда представители гостиничного 
7 июня 2019, 12:02
Домашние матчи футбольного клуба «Оренбург» пройдут в Самаре

Домашние матчи футбольного клуба «Оренбург» пройдут в Самаре

В новом сезоне Российской премьер-лиги домашние матчи Футбольного клуба «Оренбург» будут проводиться на стадионе в Самаре. Об этом рассказал спортивный директор высшего дивизиона Виктор Пышкин. По его словам, причиной переноса игр в столицу 63-го региона стало то, что стадион клуба 
7 июня 2019, 08:51
Александр Шикунов может уйти из самарских «Крыльев»

Александр Шикунов может уйти из самарских «Крыльев»

В ближайшее время самарский футбольный клуб «Крылья Советов» может покинуть директор по развитию Александр Шикунов. Об этом сообщает sport-express.ru. Отметим, что самарская команда удержалась в Российской премьер-лиге, но с большим трудом, интрига сохранялась до завершения стыковых матчей. Напомним, что 
6 июня 2019, 04:42
«Крылья Советов» собираются продолжить сотрудничество с Самедовым

«Крылья Советов» собираются продолжить сотрудничество с Самедовым

Директор по развитию самарских «Крыльев Советов» Александр Шикунов рассказал, что клуб собирается предложить новый контракт полузащитнику Александру Самедову.
 
- Что касается будущего Самедова, то мы очень хотим, чтобы он остался в команде. Но мы не могли ему предложить контракт, потому что 
4 июня 2019, 10:09
Президент РФС рассказал, почему финал Олимп - Кубка России проведут в Самаре

Президент РФС рассказал, почему финал Олимп - Кубка России проведут в Самаре

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, почему самарский стадион выбрали для проведения в этом году финала Олимп - Кубка России по футболу. Напомним, он запланирован на 22 мая. Заявки на проведение финала были поданы от нескольких городов - 
12 апреля 2019, 04:58
Финал Кубка России могут провести на «Самара Арене»

Финал Кубка России могут провести на «Самара Арене»

«Крылья Советов» подали заявку на проведение финала Кубка России-2019/20 на стадионе «Самара Арена». Об этом рассказал директор по развитию команды Александр Шикунов.
- Суперкубок будет на «ВТБ Арене», резервные арены в Ростове и Волгограде. Сначала хотели провести Суперкубок в Саранске, но 
4 апреля 2019, 11:06
«Крылья Советов» разгромили «Енисей» со счетом 4:0

«Крылья Советов» разгромили «Енисей» со счетом 4:0

В субботу, 9 марта, «Крылья Советов» принимали на стадионе «Самара Арена» красноярский «Енисей». Перед началом встречи погода удивила — началась метель, поднялся ветер. Но, несмотря на капризы стихии, матч, который собрал 9376 зрителей, завершился поражением гостей со счетом 4:0.
10 марта 2019, 08:28
Самарская область попала в ТОП-10 регионов, где родилось больше всего футболистов

Самарская область попала в ТОП-10 регионов, где родилось больше всего футболистов

Самарская область попала в ТОП-10 регионов России, где родилось больше всего профессиональных футболистов. Рейтинг составило издание "Спорт Экспресс". Первые три места в нем заняли Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург. Республика Татарстан - четвертая. Ростовская область - пятая. В списке 
22 января 2019, 11:12
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