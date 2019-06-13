«Крылья Советов» собираются продолжить сотрудничество с Самедовым Директор по развитию самарских «Крыльев Советов» Александр Шикунов рассказал, что клуб собирается предложить новый контракт полузащитнику Александру Самедову. … - Что касается будущего Самедова, то мы очень хотим, чтобы он остался в команде. Но мы не могли ему предложить контракт, потому что