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Врио губернатора Оренбургской области против переноса игр «Оренбурга» в Самару
Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер высказался «категорически против решения РПЛ и РФС перевести домашние матчи клуба «Оренбург» на «Самара-Арену». По словам главы 56-го региона, он «намерен обсудить этот вопрос с президентом Российского футбольного союза Александром Дюковым».
«Ситуацию, когда …
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11 июня 2019, 10:09
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В первом туре РПЛ «Крылья Советов» сыграют с ЦСКА
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7 июня 2019, 02:25
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Около «Самара Арены» могут провести пивной фестиваль
В четверг, 6 июня, в рамках 23-го Петербургского международного экономического форума обсуждалась идея проведения в нашем регионе крупного пивного фестиваля. Напомним, что впервые о проекте заговорили 15 мая на совещании, посвященном развитию туристической отрасли в области. Тогда представители гостиничного …
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7 июня 2019, 12:02
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Домашние матчи футбольного клуба «Оренбург» пройдут в Самаре
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7 июня 2019, 08:51
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Александр Шикунов может уйти из самарских «Крыльев»
В ближайшее время самарский футбольный клуб «Крылья Советов» может покинуть директор по развитию Александр Шикунов. Об этом сообщает sport-express.ru. Отметим, что самарская команда удержалась в Российской премьер-лиге, но с большим трудом, интрига сохранялась до завершения стыковых матчей. Напомним, что …
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6 июня 2019, 04:42
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«Крылья Советов» собираются продолжить сотрудничество с Самедовым
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4 июня 2019, 10:09
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Президент РФС рассказал, почему финал Олимп - Кубка России проведут в Самаре
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, почему самарский стадион выбрали для проведения в этом году финала Олимп - Кубка России по футболу. Напомним, он запланирован на 22 мая. Заявки на проведение финала были поданы от нескольких городов - …
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12 апреля 2019, 04:58
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Финал Кубка России могут провести на «Самара Арене»
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4 апреля 2019, 11:06
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«Крылья Советов» разгромили «Енисей» со счетом 4:0
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10 марта 2019, 08:28
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Самарская область попала в ТОП-10 регионов, где родилось больше всего футболистов
Самарская область попала в ТОП-10 регионов России, где родилось больше всего профессиональных футболистов. Рейтинг составило издание "Спорт Экспресс". Первые три места в нем заняли Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург. Республика Татарстан - четвертая. Ростовская область - пятая. В списке …
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22 января 2019, 11:12
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