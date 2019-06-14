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Начальник самарской полиции Дмитрий Блохин вышел на пенсию
В столице 63-го региона вышел в отставку начальник Управления МВД России по Самаре Дмитрий Блохин. В пятницу, 14 июня, состоялись его торжественные проводы на пенсию, на них присутствовал руководитель областного МВД Александр Винников. Исполнять обязанности начальника самарской полиции будет замначальника …
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14 июня 2019, 05:48
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В Чапаевске под колеса иномарки попал 7-летний велосипедист
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14 июня 2019, 04:04
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В Самаре неопытный водитель скатился на обочину и протаранил столб
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14 июня 2019, 12:57
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Российским полицейским разрешили отдыхать в Крыму и Таиланде
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14 июня 2019, 11:42
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В Сызрани мотоциклист без прав протаранил дорожное ограждение
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13 июня 2019, 04:02
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Забил до смерти: в Тольятти арестовали мужчину, который подозревается в убийстве падчерицы
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13 июня 2019, 03:27
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Пропавшего в Сызрани мальчика нашли
Пропавший в Сызрани 10-летний мальчик найден живым. Об этом в своей группе рассказали активисты добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Напомним, что школьник исчез из поля зрения родных накануне, 12 июня. Где все это время находился ребенок и каким образом …
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13 июня 2019, 02:59
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В Самаре «Калина» сбила 6-летнего мальчика-нарушителя
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13 июня 2019, 01:36
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В Самаре на Волге столкнулись катер и лодка
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13 июня 2019, 12:36
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В Самаре установят 18-метровые ограждения на месте смертельного ДТП на Солнечной
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11 июня 2019, 04:25
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«Пьяное» ДТП в Тольятти: «Приора» перевернулась и сбила двух детей на тротуаре
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10 июня 2019, 08:53
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