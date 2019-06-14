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Материалы по теме:

Начальник самарской полиции Дмитрий Блохин вышел на пенсию

Начальник самарской полиции Дмитрий Блохин вышел на пенсию

В столице 63-го региона вышел в отставку начальник Управления МВД России по Самаре Дмитрий Блохин. В пятницу, 14 июня, состоялись его торжественные проводы на пенсию, на них присутствовал руководитель областного МВД Александр Винников. Исполнять обязанности начальника самарской полиции будет замначальника 
14 июня 2019, 05:48
В Чапаевске под колеса иномарки попал 7-летний велосипедист

В Чапаевске под колеса иномарки попал 7-летний велосипедист

В четверг, 13 июня, в Чапаевске сбили маленького велосипедиста. Вечером, в 20:10 68-летний мужчина направлялся на иномарке «Лифан» по внутридворовой территории улицы Пархоменко в сторону Щорса. По пути он наехал на семилетнего мальчика, который пересекал проезжую часть на велосипеде. Ребенок 
14 июня 2019, 04:04
В Самаре неопытный водитель скатился на обочину и протаранил столб

В Самаре неопытный водитель скатился на обочину и протаранил столб

В четверг, 13 июня, в Самаре произошла авария с пострадавшим. В 02:30 18-летний водитель, который получил права менее года назад, ехал на иномарке «Фольксваген» по улице Промышленности в направлении Партизанской. По предварительной версии, легковушка парня скатилась на обочину и врезалась 
14 июня 2019, 12:57
Российским полицейским разрешили отдыхать в Крыму и Таиланде

Российским полицейским разрешили отдыхать в Крыму и Таиланде

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев разрешил сотрудникам полиции отдыхать в Турции и Таиланде. С 2015 года они не могли туда ездить, поскольку было предположение, что в отношении российских стражей порядка там могут совершить провокации или даже задержания на фоне 

14 июня 2019, 11:42
В Сызрани мотоциклист без прав протаранил дорожное ограждение

В Сызрани мотоциклист без прав протаранил дорожное ограждение

В среду, 12 июня, аварией закончилась поездка байкера из Сызрани. В 05:10 19-летний парень, у которого не было водительского удостоверения, ехал на мотоцикле «Хонда» по проспекту Гагарина со стороны проспекте 50 лет Октября. Он направлялся к проспекту Королева, но превысил 
13 июня 2019, 04:02
Забил до смерти: в Тольятти арестовали мужчину, который подозревается в убийстве падчерицы

Забил до смерти: в Тольятти арестовали мужчину, который подозревается в убийстве падчерицы

В Автограде арестовали 41-летнего мужчину, которого сейчас подозревают в убийстве падчерицы. В отношении него завели уголовное дело. По версии следствия, 9 июня этот человек был сильно пьян и напал на двухлетнюю дочку своей жены. Он нанес ей множество ударов по 
13 июня 2019, 03:27
Пропавшего в Сызрани мальчика нашли

Пропавшего в Сызрани мальчика нашли

Пропавший в Сызрани 10-летний мальчик найден живым. Об этом в своей группе рассказали активисты добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Напомним, что  школьник исчез из поля зрения родных накануне, 12 июня.  Где все это время находился ребенок и каким образом 
13 июня 2019, 02:59
В Самаре «Калина» сбила 6-летнего мальчика-нарушителя

В Самаре «Калина» сбила 6-летнего мальчика-нарушителя

В среду, 12 июня, под колесами легковушки в Красноглинском районе Самары оказался ребенок. В 21:00 59-летний водитель ехал на своем автомобиле «Лада Калина» по улице Красногвардейской в направлении Симферопольской. По пути автомобилист сбил шестилетнего мальчика. Как сообщили в ГУ МВД 
13 июня 2019, 01:36
В Самаре на Волге столкнулись катер и лодка

В Самаре на Волге столкнулись катер и лодка

В столице 63-го региона расследуют обстоятельства ЧП на Волге в Октябрьском районе. Вечером, в 20:05 в среду, 12 июня, в 200 метрах от острова Рождественский столкнулись катер и лодка. На месте происшествия работали двое сотрудников Поисково-спасательной службы Самарской области. Не 
13 июня 2019, 12:36
В Самаре установят 18-метровые ограждения на месте смертельного ДТП на Солнечной

В Самаре установят 18-метровые ограждения на месте смертельного ДТП на Солнечной

До конца этой недели на перекрестке улиц Солнечной и Губанова в Самаре обещают установить пешеходные направляющие ограждения. По информации мэрии областной столицы, высота их составит 18 метров. Кроме того, сейчас на этом участке изменили режим работы светофоров. 

- Левоповоротное движение 
11 июня 2019, 04:25
«Пьяное» ДТП в Тольятти: «Приора» перевернулась и сбила двух детей на тротуаре

«Пьяное» ДТП в Тольятти: «Приора» перевернулась и сбила двух детей на тротуаре

В воскресенье, 9 июня, в Автограде произошла авария, в которой пострадали двое детей. В 18:20 48-летний мужчина на автомобиле «Лада Приора» ехал по бульвару Туполева со стороны Ленинского проспекта в направлении улицы Свердлова. По пути он протаранил бордюр, и легковушка 
10 июня 2019, 08:53
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