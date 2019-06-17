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Материалы по теме:

В Самарской области в ДТП с двумя мотоциклами пострадала девушка-подросток

В Самарской области в ДТП с двумя мотоциклами пострадала девушка-подросток

В воскресенье, 16 июня, в Ставропольском районе произошла авария с двумя мотоциклами. Днем, в 15:05 33-летняя женщина, на которой был застегнутый мотошлем и защитная экипировка, ехала на своем мотоцикле по трассе М-5 «Урал» со стороны Жигулевска. Она направлялась в Сызрань, 
17 июня 2019, 03:24
В Зубчаниновке иномарка снесла металлический забор после ДТП

В Зубчаниновке иномарка снесла металлический забор после ДТП

В воскресенье, 16 июня, в 14:00 21-летний водитель иномарки Lifan ехал в поселке Зубчаниновка по улице Краснопресненской. На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог он не выполнил требование дорожного знака 2.4 «Уступите дорогу» и его легковушка столкнулась с иномаркой Kia Rio, которая 
17 июня 2019, 12:51
На въезде в Самару появился «паровозик» из семи машин

На въезде в Самару появился «паровозик» из семи машин

В понедельник утром, 17 июня, на въезде в столицу 63-го региона произошла массовая авария. На Южном шоссе столкнулись грузовая «ГАЗель» и шесть легковушек. По словам очевидцев в соцсетях, от Яицкого до Придорожного образовалась пробка. Оказалось, что это классическое ДТП 
17 июня 2019, 12:21
На Мехзаводе водитель фуры «прощелкал клювом» и «собрал» 4 машины на перекрестке

На Мехзаводе водитель фуры «прощелкал клювом» и «собрал» 4 машины на перекрестке

Сегодня, 16 июня, около 7 утра в Самаре в районе посекла Мехзавод произошло ДТП с участием сразу 5 автомобилей - фуры и 4 легковушек. По предварительной версии, водитель на грузовике Scania отвлекся от управления и «собрал» четыре легковых автомобиля, которые 
16 июня 2019, 01:32
Начальник самарской полиции Дмитрий Блохин вышел на пенсию

Начальник самарской полиции Дмитрий Блохин вышел на пенсию

В столице 63-го региона вышел в отставку начальник Управления МВД России по Самаре Дмитрий Блохин. В пятницу, 14 июня, состоялись его торжественные проводы на пенсию, на них присутствовал руководитель областного МВД Александр Винников. Исполнять обязанности начальника самарской полиции будет замначальника 
14 июня 2019, 05:48
В Самаре водитель светлой машины сбил 2-летнего ребенка и сбежал

В Самаре водитель светлой машины сбил 2-летнего ребенка и сбежал

Полицейские из областной столицы разыскивают водителя, который 13 июня сбил ребенка в поселке Зубчаниновка и скрылся. Примерно в 15:40 около дома № 172 по улице Цеховой автомобилист, предположительно, на белом или светлом Lada Largus наехал на двухлетнего мальчика на правой 
14 июня 2019, 03:13
Российским полицейским разрешили отдыхать в Крыму и Таиланде

Российским полицейским разрешили отдыхать в Крыму и Таиланде

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев разрешил сотрудникам полиции отдыхать в Турции и Таиланде. С 2015 года они не могли туда ездить, поскольку было предположение, что в отношении российских стражей порядка там могут совершить провокации или даже задержания на фоне 

14 июня 2019, 11:42
Появилось видео с места ДТП с тремя погибшими в Самарской области

Появилось видео с места ДТП с тремя погибшими в Самарской области

В Сети появилось видео с места жуткой аварии в Самарской области. Напомним, что в пятницу, 7 июня, автомобиль «Лада Ларгус» залетел под автокран, 7 человек получили ранения, трое из них погибли. Остальные были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. 
7 июня 2019, 03:12
В Самаре под колесами «Приоры» оказалась 11-летняя девочка

В Самаре под колесами «Приоры» оказалась 11-летняя девочка

В четверг, 6 июня, в столице 63-го региона произошла авария, в которой пострадал ребенок-пешеход. В 14:45 31-летний мужчина ехал на ВАЗ 21723 по проспекту Карла Маркса в направлении Авроры. Внезапно автомобилист сбил 11-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть в неположенном 
7 июня 2019, 01:45
В районе Красного Яра легковушку разорвало в ДТП с автокраном

В районе Красного Яра легковушку разорвало в ДТП с автокраном

Стали известны подробности смертельной аварии в Самарской области. Напомним, что в пятницу рано утром, 7 июня, на 128 километре трассы М-5 при подъезде к Красному Яру столкнулись «Лада Ларгус» и большегруз «КамАЗ». По предварительным данным, легковушка въехала в автокран, 
7 июня 2019, 11:00
Волжский район «простил» 83,7 млн рублей долга

Волжский район «простил» 83,7 млн рублей долга

Счетная палата Самарской области проверила, как в Волжском районе выполнили предложения контролеров по устранению нарушений, выявленных еще в 2015 году. Выяснилось, что никак.

В частности, в 2011 году администрация района предоставила муниципальным унитарным предприятиям бюджетные гарантии на 83,7 млн 
18 февраля 2019, 01:26
Смертельное ДТП: вазовская «четверка» опрокинулась на газовую трубу в Самарской области

Смертельное ДТП: вазовская «четверка» опрокинулась на газовую трубу в Самарской области

14 марта в Волжском районе Самарской области произошло ДТП. 65-летний мужчина на автомобиле ВАЗ-2104 ехал по трассе Рождествено - Новинки - Торновое в сторону Рождествено. На 2-м километре дороги водитель не справился с управлением - и его машина съехала в 

15 марта 2018, 02:56
Массовое ДТП в Самарской области: в Волжском районе столкнулись шесть автомобилей

Массовое ДТП в Самарской области: в Волжском районе столкнулись шесть автомобилей

Утром 5 февраля в Волжском районе Самарской области произошло массовое ДТП. На трассе Р-225 между поселками Журавли и Воскресенка из-за плохих погодных условий столкнулись шесть машин. По данным региональной Поисково-спасательной службы, все участники аварии — легковые автомобили.

Отряд ПСС прибыл на 

5 февраля 2018, 12:19
В Волжском районе водитель легковушки чудом остался жив после столкновения с фурой

В Волжском районе водитель легковушки чудом остался жив после столкновения с фурой

29 января в Волжском районе Самарской области произошло ДТП, которое только чудом обошлось без погибших. 40-летний водитель «Nissan Bassara» ехал по дороге со стороны регионального центра в направлении трассы «М-5». Мужчина двигался слишком быстро и не держал дистанцию перед едущим 
30 января 2018, 02:18
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