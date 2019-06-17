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В Самарской области в ДТП с двумя мотоциклами пострадала девушка-подросток
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17 июня 2019, 03:24
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В Зубчаниновке иномарка снесла металлический забор после ДТП
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17 июня 2019, 12:51
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На въезде в Самару появился «паровозик» из семи машин
В понедельник утром, 17 июня, на въезде в столицу 63-го региона произошла массовая авария. На Южном шоссе столкнулись грузовая «ГАЗель» и шесть легковушек. По словам очевидцев в соцсетях, от Яицкого до Придорожного образовалась пробка. Оказалось, что это классическое ДТП …
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17 июня 2019, 12:21
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На Мехзаводе водитель фуры «прощелкал клювом» и «собрал» 4 машины на перекрестке
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16 июня 2019, 01:32
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Начальник самарской полиции Дмитрий Блохин вышел на пенсию
В столице 63-го региона вышел в отставку начальник Управления МВД России по Самаре Дмитрий Блохин. В пятницу, 14 июня, состоялись его торжественные проводы на пенсию, на них присутствовал руководитель областного МВД Александр Винников. Исполнять обязанности начальника самарской полиции будет замначальника …
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14 июня 2019, 05:48
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В Самаре водитель светлой машины сбил 2-летнего ребенка и сбежал
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14 июня 2019, 03:13
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Российским полицейским разрешили отдыхать в Крыму и Таиланде
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14 июня 2019, 11:42
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Появилось видео с места ДТП с тремя погибшими в Самарской области
В Сети появилось видео с места жуткой аварии в Самарской области. Напомним, что в пятницу, 7 июня, автомобиль «Лада Ларгус» залетел под автокран, 7 человек получили ранения, трое из них погибли. Остальные были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. …
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7 июня 2019, 03:12
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В Самаре под колесами «Приоры» оказалась 11-летняя девочка
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7 июня 2019, 01:45
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В районе Красного Яра легковушку разорвало в ДТП с автокраном
Стали известны подробности смертельной аварии в Самарской области. Напомним, что в пятницу рано утром, 7 июня, на 128 километре трассы М-5 при подъезде к Красному Яру столкнулись «Лада Ларгус» и большегруз «КамАЗ». По предварительным данным, легковушка въехала в автокран, …
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7 июня 2019, 11:00
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Волжский район «простил» 83,7 млн рублей долга
Счетная палата Самарской области проверила, как в Волжском районе выполнили предложения контролеров по устранению нарушений, выявленных еще в 2015 году. Выяснилось, что никак.
В частности, в 2011 году администрация района предоставила муниципальным унитарным предприятиям бюджетные гарантии на 83,7 млн …
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18 февраля 2019, 01:26
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Смертельное ДТП: вазовская «четверка» опрокинулась на газовую трубу в Самарской области
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15 марта 2018, 02:56
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Массовое ДТП в Самарской области: в Волжском районе столкнулись шесть автомобилей
Утром 5 февраля в Волжском районе Самарской области произошло массовое ДТП. На трассе Р-225 между поселками Журавли и Воскресенка из-за плохих погодных условий столкнулись шесть машин. По данным региональной Поисково-спасательной службы, все участники аварии — легковые автомобили.
Отряд ПСС прибыл на …
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5 февраля 2018, 12:19
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В Волжском районе водитель легковушки чудом остался жив после столкновения с фурой
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30 января 2018, 02:18
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