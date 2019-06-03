«Дорожные черви» продолжают «пожирать» дороги в Самаре. Теперь стало известно о провале на пересечении улиц Ставропольской и Ново-Вокзальной. Из-за нее оказалось затруднено движение по одной из полос проезжей части. Сама яма уже огорожена сигнальными лентами.



</a> </div> </div> </td> <td style="white-space: nowrap; width:170px;"> <div class="auther_date"> <div class="date">31 мая 2019, 09:53</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="new_item related_nodes"> <table style="border:0; margin-bottom: 10px;"> <tbody> <tr> <td style="width:205px; overflow: hidden;"> <div class="photo left small"> <a href="http://www.trkterra.ru/news/upavshie-vetki-dereva-zablokirovali-dvizhenie-tramvaem-na-ulice-stavropolskoy-v-samare" title="Упавшие ветки дерева заблокировали движение трамваев на улице Ставропольской в Самаре" style="text-decoration: initial;"> <img src="http://img.trkterra.ru:8082/200x140/sites/default/files/field/image/new_region/i6kzsyxwdle.jpg" alt="Упавшие ветки дерева заблокировали движение трамваев на улице Ставропольской в Самаре" width="200px" height="140px"> </a> </div> </td> <td> <div class="text"> <h4 class="title"><a href="http://www.trkterra.ru/news/upavshie-vetki-dereva-zablokirovali-dvizhenie-tramvaem-na-ulice-stavropolskoy-v-samare" title="Упавшие ветки дерева заблокировали движение трамваев на улице Ставропольской в Самаре">Упавшие ветки дерева заблокировали движение трамваев на улице Ставропольской в Самаре</a></h4> <div class="anons"><span><img alt="" src="http://www.trkterra.ru/sites/default/files/field/image/new_region/i6kzsyxwdle.jpg#overlay-context=" style="width: 400px; height: 200px; float: right;" />Вечером 31 мая в Самаре оказалось заблокировано движение трамваев на улице Ставропольской. На пересечении с улицей Ново-Вокзальной с одного из деревьев упали ветки. Одна перегородила пути, а вторая легла на контактную <B>…</b></span> <a class="a_more" href="http://www.trkterra.ru/news/upavshie-vetki-dereva-zablokirovali-dvizhenie-tramvaem-na-ulice-stavropolskoy-v-samare" title="Упавшие ветки дерева заблокировали движение трамваев на улице Ставропольской в Самаре"></a> </div> </div> </td> <td style="white-space: nowrap; width:170px;"> <div class="auther_date"> <div class="date">31 мая 2019, 05:37</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="new_item related_nodes"> <table style="border:0; margin-bottom: 10px;"> <tbody> <tr> <td style="width:205px; overflow: hidden;"> <div class="photo left small"> <a href="http://www.trkterra.ru/news/v-samare-provalilsya-grunt-pod-relsami-na-peresechenii-novo-vokzalnoy-i-stara-zagory" title="В Самаре провалился грунт под рельсами на пересечении Ново-Вокзальной и Стара-Загоры" style="text-decoration: initial;"> <img src="http://img.trkterra.ru:8082/200x140/sites/default/files/field/image/new_region/3fd42b4312ef627db6f97b7795eda3b0_1.jpg" alt="В Самаре провалился грунт под рельсами на пересечении Ново-Вокзальной и Стара-Загоры" width="200px" height="140px"> </a> </div> </td> <td> <div class="text"> <h4 class="title"><a href="http://www.trkterra.ru/news/v-samare-provalilsya-grunt-pod-relsami-na-peresechenii-novo-vokzalnoy-i-stara-zagory" title="В Самаре провалился грунт под рельсами на пересечении Ново-Вокзальной и Стара-Загоры">В Самаре провалился грунт под рельсами на пересечении Ново-Вокзальной и Стара-Загоры</a></h4> <div class="anons"><span><div> В среду, 29 мая, во время проведения гидравлических испытаний произошел порыв коммуникаций и провал грунта под рельсами в районе пересечения улиц Ново-Вокзальной и Стара-Загоры. Сейчас трамваи № 7 и № 19 курсируют по резервной схеме, сообщили в горадминистрации. Трамваи № <B>…</b></span> <a class="a_more" href="http://www.trkterra.ru/news/v-samare-provalilsya-grunt-pod-relsami-na-peresechenii-novo-vokzalnoy-i-stara-zagory" title="В Самаре провалился грунт под рельсами на пересечении Ново-Вокзальной и Стара-Загоры"></a> </div> </div> </td> <td style="white-space: nowrap; width:170px;"> <div class="auther_date"> <div class="date">29 мая 2019, 04:00</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="new_item related_nodes"> <table style="border:0; margin-bottom: 10px;"> <tbody> <tr> <td style="width:205px; overflow: hidden;"> <div class="photo left small"> <a href="http://www.trkterra.ru/news/pilotov-reysa-sochi-samara-popytalis-oslepit-zelenym-lazerom" title="Пилотов рейса «Сочи - Самара» попытались ослепить зеленым лазером" style="text-decoration: initial;"> <img src="http://img.trkterra.ru:8082/200x140/sites/default/files/field/image/new_region/airplane-2601149_960_720.jpg" alt="Пилотов рейса «Сочи - Самара» попытались ослепить зеленым лазером" width="200px" height="140px"> </a> </div> </td> <td> <div class="text"> <h4 class="title"><a href="http://www.trkterra.ru/news/pilotov-reysa-sochi-samara-popytalis-oslepit-zelenym-lazerom" title="Пилотов рейса «Сочи - Самара» попытались ослепить зеленым лазером">Пилотов рейса «Сочи - Самара» попытались ослепить зеленым лазером</a></h4> <div class="anons"><span><div> Сотрудники Куйбышевской транспортной прокуратуры выясняют обстоятельства ЧП, которое случилось в минувшие входные в нашем регионе. В субботу, 25 мая, в 21:21 кабину пассажирского самолета Boeing 738 М рейса 331 «Сочи - Самара» авиакомпании «Победа» осветили зеленым лазером. В этот момент <B>…</b></span> <a class="a_more" href="http://www.trkterra.ru/news/pilotov-reysa-sochi-samara-popytalis-oslepit-zelenym-lazerom" title="Пилотов рейса «Сочи - Самара» попытались ослепить зеленым лазером"></a> </div> </div> </td> <td style="white-space: nowrap; width:170px;"> <div class="auther_date"> <div class="date">27 мая 2019, 09:52</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="new_item related_nodes"> <table style="border:0; margin-bottom: 10px;"> <tbody> <tr> <td style="width:205px; overflow: hidden;"> <div class="photo left small"> <a href="http://www.trkterra.ru/news/v-samare-76-letniy-voditel-volkswagen-sprovociroval-dtp-na-solnechnoy" title="В Самаре 76-летний водитель Volkswagen спровоцировал ДТП на Солнечной" style="text-decoration: initial;"> <img src="http://img.trkterra.ru:8082/200x140/sites/default/files/field/image/new_region/1-2_4.png" alt="В Самаре 76-летний водитель Volkswagen спровоцировал ДТП на Солнечной" width="200px" height="140px"> </a> </div> </td> <td> <div class="text"> <h4 class="title"><a href="http://www.trkterra.ru/news/v-samare-76-letniy-voditel-volkswagen-sprovociroval-dtp-na-solnechnoy" title="В Самаре 76-летний водитель Volkswagen спровоцировал ДТП на Солнечной">В Самаре 76-летний водитель Volkswagen спровоцировал ДТП на Солнечной</a></h4> <div class="anons"><span><div> В четверг, 23 мая, в областной столице произошла авария, в которой пострадала пассажирка иномарки. В 15:30 76-летний водитель на автомобиле Volkswagen Passat ехал по улице Солнечной в направлении 8-ой просеки. На регулируемом перекрестке улиц Солнечной и 7-ой просеки при повороте <B>…</b></span> <a class="a_more" href="http://www.trkterra.ru/news/v-samare-76-letniy-voditel-volkswagen-sprovociroval-dtp-na-solnechnoy" title="В Самаре 76-летний водитель Volkswagen спровоцировал ДТП на Солнечной"></a> </div> </div> </td> <td style="white-space: nowrap; width:170px;"> <div class="auther_date"> <div class="date">24 мая 2019, 02:39</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="new_item related_nodes"> <table style="border:0; margin-bottom: 10px;"> <tbody> <tr> <td style="width:205px; overflow: hidden;"> <div class="photo left small"> <a href="http://www.trkterra.ru/news/v-samare-pytayutsya-reshit-problemu-s-zapretom-nochnoy-perepravy-do-rozhdestveno" title="В Самаре пытаются решить проблему с запретом ночной переправы до Рождествено" style="text-decoration: initial;"> <img src="http://img.trkterra.ru:8082/200x140/sites/default/files/field/image/new_region/river-2717713_960_720.jpg" alt="В Самаре пытаются решить проблему с запретом ночной переправы до Рождествено" width="200px" height="140px"> </a> </div> </td> <td> <div class="text"> <h4 class="title"><a href="http://www.trkterra.ru/news/v-samare-pytayutsya-reshit-problemu-s-zapretom-nochnoy-perepravy-do-rozhdestveno" title="В Самаре пытаются решить проблему с запретом ночной переправы до Рождествено">В Самаре пытаются решить проблему с запретом ночной переправы до Рождествено</a></h4> <div class="anons"><span><div> Депутат Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн обратился в министерство транспорта России - он попросил рассмотреть возможность отмены запрета на движение судов через Волгу в село Рождествено. Как известно, они не курсируют между населенным пунктом и Самарой <B>…</b></span> <a class="a_more" href="http://www.trkterra.ru/news/v-samare-pytayutsya-reshit-problemu-s-zapretom-nochnoy-perepravy-do-rozhdestveno" title="В Самаре пытаются решить проблему с запретом ночной переправы до Рождествено"></a> </div> </div> </td> <td style="white-space: nowrap; width:170px;"> <div class="auther_date"> <div class="date">17 мая 2019, 10:02</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="new_item related_nodes"> <table style="border:0; margin-bottom: 10px;"> <tbody> <tr> <td style="width:205px; overflow: hidden;"> <div class="photo left small"> <a href="http://www.trkterra.ru/news/v-samare-marshrutka-snesla-ograzhdeniya-i-vletela-v-stolb" title="В Самаре «маршрутка» снесла ограждения и «влетела» в столб" style="text-decoration: initial;"> <img src="http://img.trkterra.ru:8082/200x140/sites/default/files/field/image/new_region/_eot77lxoym.jpg" alt="В Самаре «маршрутка» снесла ограждения и «влетела» в столб" width="200px" height="140px"> </a> </div> </td> <td> <div class="text"> <h4 class="title"><a href="http://www.trkterra.ru/news/v-samare-marshrutka-snesla-ograzhdeniya-i-vletela-v-stolb" title="В Самаре «маршрутка» снесла ограждения и «влетела» в столб">В Самаре «маршрутка» снесла ограждения и «влетела» в столб</a></h4> <div class="anons"><span><div> В среду, 15 мая, в столице 63-го региона произошла авария с участием пассажирского транспорта. По словам очевидцев, на пересечении улиц Авроры и Промышленности маршрутный автобус по неизвестной причине съехал с дороги, снес ограждения и врезался в столб. </div> <div> <br /> - «Маршрутка» полностью <B>…</b></span> <a class="a_more" href="http://www.trkterra.ru/news/v-samare-marshrutka-snesla-ograzhdeniya-i-vletela-v-stolb" title="В Самаре «маршрутка» снесла ограждения и «влетела» в столб"></a> </div> </div> </td> <td style="white-space: nowrap; width:170px;"> <div class="auther_date"> <div class="date">16 мая 2019, 09:47</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="new_item related_nodes"> <table style="border:0; margin-bottom: 10px;"> <tbody> <tr> <td style="width:205px; overflow: hidden;"> <div class="photo left small"> <a href="http://www.trkterra.ru/news/v-etom-godu-nachnetsya-stroitelstvo-novogo-povorota-dlya-tramvaev-do-stadiona-samara-arena" title="В этом году начнется строительство нового поворота для трамваев до стадиона «Самара Арена»" style="text-decoration: initial;"> <img src="http://img.trkterra.ru:8082/200x140/sites/default/files/field/image/new_region/00_0003_2018-08-07_130239_1.jpg" alt="В этом году начнется строительство нового поворота для трамваев до стадиона «Самара Арена»" width="200px" height="140px"> </a> </div> </td> <td> <div class="text"> <h4 class="title"><a href="http://www.trkterra.ru/news/v-etom-godu-nachnetsya-stroitelstvo-novogo-povorota-dlya-tramvaev-do-stadiona-samara-arena" title="В этом году начнется строительство нового поворота для трамваев до стадиона «Самара Арена»">В этом году начнется строительство нового поворота для трамваев до стадиона «Самара Арена»</a></h4> <div class="anons"><span><p>В этом году начнется строительство нового поворота от трамвайной ветки, которая ведет к стадиону «Самара Арена». Это позволит ходить к спортобъекту трамваям, курсирующим со стороны завода «Металлург», 15-го микрорайона и площади Кирова. Старт работ намечен на июль-август. Об этом в <B>…</b></span> <a class="a_more" href="http://www.trkterra.ru/news/v-etom-godu-nachnetsya-stroitelstvo-novogo-povorota-dlya-tramvaev-do-stadiona-samara-arena" title="В этом году начнется строительство нового поворота для трамваев до стадиона «Самара Арена»"></a> </div> </div> </td> <td style="white-space: nowrap; width:170px;"> <div class="auther_date"> <div class="date">7 мая 2019, 03:21</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="new_item related_nodes"> <table style="border:0; margin-bottom: 10px;"> <tbody> <tr> <td style="width:205px; overflow: hidden;"> <div class="photo left small"> <a href="http://www.trkterra.ru/news/vts-metro-trebuet-s-samarskogo-depstroya-dengi-za-prokladku-tramvaynoy-vetki-k-stadionu" title="«ВТС Метро» требует с самарского Депстроя деньги за прокладку трамвайной ветки к стадиону" style="text-decoration: initial;"> <img src="http://img.trkterra.ru:8082/200x140/sites/default/files/field/image/new_region/razmytye_puti.jpg" alt="«ВТС Метро» требует с самарского Депстроя деньги за прокладку трамвайной ветки к стадиону" width="200px" height="140px"> </a> </div> </td> <td> <div class="text"> <h4 class="title"><a href="http://www.trkterra.ru/news/vts-metro-trebuet-s-samarskogo-depstroya-dengi-za-prokladku-tramvaynoy-vetki-k-stadionu" title="«ВТС Метро» требует с самарского Депстроя деньги за прокладку трамвайной ветки к стадиону">«ВТС Метро» требует с самарского Депстроя деньги за прокладку трамвайной ветки к стадиону</a></h4> <div class="anons"><span><p>Арбитражный суд Самарской области принял к производству иск компании «ВТС Метро» против департамента градостроительства Самары. Дело связано с возведением трамвайных путей на Московском шоссе - от Ташкентской до стадиона «Самара Арена». Фирма, аффилированная известному самарскому бизнесмену Вячеславу Сонину, смонтировала ветку <B>…</b></span> <a class="a_more" href="http://www.trkterra.ru/news/vts-metro-trebuet-s-samarskogo-depstroya-dengi-za-prokladku-tramvaynoy-vetki-k-stadionu" title="«ВТС Метро» требует с самарского Депстроя деньги за прокладку трамвайной ветки к стадиону"></a> </div> </div> </td> <td style="white-space: nowrap; width:170px;"> <div class="auther_date"> <div class="date">6 мая 2019, 01:48</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="new_item related_nodes"> <table style="border:0; margin-bottom: 10px;"> <tbody> <tr> <td style="width:205px; overflow: hidden;"> <div class="photo left small"> <a href="http://www.trkterra.ru/news/iz-za-tehnicheskogo-sboya-okazalos-zablokirovano-dvizhenie-tramvaev-po-ulice-novo-sadovoy" title="Из-за технического сбоя оказалось заблокировано движение трамваев по улице Ново-Садовой" style="text-decoration: initial;"> <img src="http://img.trkterra.ru:8082/200x140/sites/default/files/field/image/new_region/road-3533322_960_720.jpg" alt="Из-за технического сбоя оказалось заблокировано движение трамваев по улице Ново-Садовой" width="200px" height="140px"> </a> </div> </td> <td> <div class="text"> <h4 class="title"><a href="http://www.trkterra.ru/news/iz-za-tehnicheskogo-sboya-okazalos-zablokirovano-dvizhenie-tramvaev-po-ulice-novo-sadovoy" title="Из-за технического сбоя оказалось заблокировано движение трамваев по улице Ново-Садовой">Из-за технического сбоя оказалось заблокировано движение трамваев по улице Ново-Садовой</a></h4> <div class="anons"><span><p>Начало рабочего дня 6 мая обернулось трамвайным затором. Из-за технической неисправности на путях по Ново-Садовой в районе улицы Николая Панова встал вагон, следовавший по 20-му маршруту. В итоге движение в сторону проспекта Масленникова оказалось заблокированным.</p> <p>На место происшествия выезжала аварийная бригада <B>…</b></span> <a class="a_more" href="http://www.trkterra.ru/news/iz-za-tehnicheskogo-sboya-okazalos-zablokirovano-dvizhenie-tramvaev-po-ulice-novo-sadovoy" title="Из-за технического сбоя оказалось заблокировано движение трамваев по улице Ново-Садовой"></a> </div> </div> </td> <td style="white-space: nowrap; width:170px;"> <div class="auther_date"> <div class="date">6 мая 2019, 11:03</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="new_item related_nodes"> <table style="border:0; margin-bottom: 10px;"> <tbody> <tr> <td style="width:205px; overflow: hidden;"> <div class="photo left small"> <a href="http://www.trkterra.ru/news/vsem-vse-po-figu-provalivshiysya-pod-zemlyu-ekskavator-na-kirova-nikto-ne-dostaet-obratno" title="Всем все по фигу: Провалившийся под землю экскаватор на Кирова никто не достает обратно" style="text-decoration: initial;"> <img src="http://img.trkterra.ru:8082/200x140/sites/default/files/field/image/new_region/ekskavator2_0.jpg" alt="Всем все по фигу: Провалившийся под землю экскаватор на Кирова никто не достает обратно" width="200px" height="140px"> </a> </div> </td> <td> <div class="text"> <h4 class="title"><a href="http://www.trkterra.ru/news/vsem-vse-po-figu-provalivshiysya-pod-zemlyu-ekskavator-na-kirova-nikto-ne-dostaet-obratno" title="Всем все по фигу: Провалившийся под землю экскаватор на Кирова никто не достает обратно">Всем все по фигу: Провалившийся под землю экскаватор на Кирова никто не достает обратно</a></h4> <div class="anons"><span>Как уже рассказывала ТЕРРА, экскаватор провалился в яму рядом с 59-м домом на проспекте Кирова 15 февраля. Однако его до сих пор никто не достает обратно.<br /> <br /> Многотонная техника меж тем проваливается вглубь все больше и больше, ее понемногу заметает <B>…</b></span> <a class="a_more" href="http://www.trkterra.ru/news/vsem-vse-po-figu-provalivshiysya-pod-zemlyu-ekskavator-na-kirova-nikto-ne-dostaet-obratno" title="Всем все по фигу: Провалившийся под землю экскаватор на Кирова никто не достает обратно"></a> </div> </div> </td> <td style="white-space: nowrap; width:170px;"> <div class="auther_date"> <div class="date">17 февраля 2019, 10:01</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="new_item related_nodes"> <table style="border:0; margin-bottom: 10px;"> <tbody> <tr> <td style="width:205px; overflow: hidden;"> <div class="photo left small"> <a href="http://www.trkterra.ru/news/ego-pozvali-chervi-v-samare-na-prospekte-kirova-ekskavator-provalilsya-v-kotlovan" title="Его позвали «черви»: В Самаре на проспекте Кирова экскаватор провалился в котлован" style="text-decoration: initial;"> <img src="http://img.trkterra.ru:8082/200x140/sites/default/files/field/image/new_region/ekskavator2.jpg" alt="Его позвали «черви»: В Самаре на проспекте Кирова экскаватор провалился в котлован" width="200px" height="140px"> </a> </div> </td> <td> <div class="text"> <h4 class="title"><a href="http://www.trkterra.ru/news/ego-pozvali-chervi-v-samare-na-prospekte-kirova-ekskavator-provalilsya-v-kotlovan" title="Его позвали «черви»: В Самаре на проспекте Кирова экскаватор провалился в котлован">Его позвали «черви»: В Самаре на проспекте Кирова экскаватор провалился в котлован</a></h4> <div class="anons"><span>Экскаватор провалился в яму рядом с 59-м домом на проспекте Кирова в процессе работы. По словам местных жителей, он там рыл котлован для укладки труб.<br /> <br /> Свидетели утверждают, под техникой внезапоно затрещала бетонная плита, не выдержавшая веса многотонной "махины". После <B>…</b></span> <a class="a_more" href="http://www.trkterra.ru/news/ego-pozvali-chervi-v-samare-na-prospekte-kirova-ekskavator-provalilsya-v-kotlovan" title="Его позвали «черви»: В Самаре на проспекте Кирова экскаватор провалился в котлован"></a> </div> </div> </td> <td style="white-space: nowrap; width:170px;"> <div class="auther_date"> <div class="date">16 февраля 2019, 02:50</div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div><!-- Yandex.RTB R-A-257214-2 --> <div id="yandex_rtb_R-A-257214-2"></div> <script type="text/javascript"> (function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || []; w[n].push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: "R-A-257214-2", renderTo: "yandex_rtb_R-A-257214-2", async: true }); }); t = d.getElementsByTagName("script")[0]; s = d.createElement("script"); s.type = "text/javascript"; s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js"; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks"); </script> </div> 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