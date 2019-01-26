Мужчина и женщина погибли в крупном пожаре на даче в Подстёпках В ночь с пятницы на субботу, с 18 на 19 января, в селе Подстёпки в Ставропольском районе Самарской области загорелся частный дом. Это случилось на территории садоводческого товарищества «Росток-1».



По данным МЧС, вызов на пульт оперативного дежурного поступил в …