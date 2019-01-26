Сообщение о возгорании в двухэтажном жилом доме на улице Крейсерной в Самаре поступило вчера, 25 января, в 17:27.
По информации регуправления ГУ МЧС, пламя охватило площадь в 20 квадратных метров. Из горящего барака были эвакуированы пятнадцать человек.
Пожар был ликвидирован спустя 40 минут. На тушение выезжали 53 человека на 17 единицах спецтехники.
После тушения в доме обнаружили тела двух человек. Их личности, а также причина возгорания, устанавливаются.
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