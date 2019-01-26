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«Бункер S» Эфир передачи от 22.01.2019 
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Материалы по теме:

В Самаре тушили автобус на Ракитовском шоссе

В Самаре тушили автобус на Ракитовском шоссе

В ночь на четверг, 24  января, пожарные тушили автобус на Ракитовском шоссе в областной столице. Как только сигнал поступил дежурной смене Центра управления в кризисных ситуациях, на место происшествия выехали девять сотрудников оперативного ведомства, которые использовали две единицы техники. По 
24 января 2019, 01:00
В центре Самары сгорел частный дом: три человека погибли

В центре Самары сгорел частный дом: три человека погибли

Крупный пожар в центре Самары унес жизни трех человек. Сообщение о возгорании в частном одноэтажном доме на улице Арцыбушевской поступило на пульт дежурного в 20:40 субботы, 19 января. На место выехали 74 сотрудника оперативного ведомства, которые использовали 28 единиц техники. 
20 января 2019, 10:58
Мужчина и женщина погибли в крупном пожаре на даче в Подстёпках

Мужчина и женщина погибли в крупном пожаре на даче в Подстёпках

В ночь с пятницы на субботу, с 18 на 19 января, в селе Подстёпки в Ставропольском районе Самарской области загорелся частный дом. Это случилось на территории садоводческого товарищества «Росток-1».
 
По данным МЧС, вызов на пульт оперативного дежурного поступил в 

19 января 2019, 03:29
Продуктовый рынок горел в Самаре на Ново-Вокзальной

Продуктовый рынок горел в Самаре на Ново-Вокзальной

Сегодня, 19 января, в Самаре утром горел продуктовый рынок на пересечении Ново-Вокзальной с Московским шоссе. По данным МЧС, площадь пожара составила «всего ничего» - 4 квадратных метра, но близлежащую территорию около рынка заволокло густым белым дымом. Столбы дыма были видны 
19 января 2019, 03:08
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