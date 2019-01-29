Полицейские линейного отдела задержали в порту Сызрани троих мужчин, у которых изъяли 32 рыбы породы налим. По информации силовиков, браконьеры добывали налима в акватории Волги незаконно, используя запрещенные снасти – так называемую «метлу».

Все задержанные – жители Октябрьска. На них завели …