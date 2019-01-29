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В Жигулевске 26-летний парень стрелял в своих родственников: один из пострадавших умер от кровопотери
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29 января 2019, 03:11
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В Сызрани автомобилист сбил женщину и сбежал
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29 января 2019, 02:27
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В Тольятти под колеса иномарки на «зебре» попал 10-летний мальчик
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29 января 2019, 11:40
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В Самаре за эту зиму выпало 176% от нормы снега
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29 января 2019, 10:51
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В Жигулевске сестра огрела брата топором по голове
В Жигулевске полицейские расследовали нападение с топором на мужчину. Причем, подозреваемой оказалась представительница слабого пола и родная сестра пострадавшего. Выяснилось, что нападение случилось в одном из домов села Бахилова Поляна. Полицейские осмотрели место происшествия, поговорили со свидетелями и изъяли предполагаемое …
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23 января 2019, 04:41
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«Сел за руль пьяным»: В Тольятти задержали тренера детского хоккейного клуба
В четверг, 17 января, в Тольятти госинспекторы задержали главного тренера детского хоккейного клуба «Лада»-2008 Никиту Дубровина. По словам представителей «Ночного Патруля Самары», предположительно, автомобилист находился в состоянии наркотического опьянения.
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18 января 2019, 09:56
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ДТП с «Окой» в Самарской области: один человек погиб, двое - пострадали
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16 января 2019, 02:42
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В Самаре пенсионер на BMW X4 сбил 74-летнюю женщину на «зебре»
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15 января 2019, 02:33
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В Сызрани задержали браконьера, который поймал 91 рака
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26 сентября 2018, 10:12
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В Самарской области идет война в защиту рыб и раков
В Самарской области инспекторы рыбоохраны объявили войну браконьерам. Сотрудники Росрыболовства и других профильных ведомств проводят операцию «Нерест-2017», направленную на выявление граждан, использующих незаконные методы ловли. С начала мая уже поймали 214 нарушителей. Причем шестнадцати из них грозит уголовная ответственность. У …
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30 мая 2017, 11:42
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Росимущество решило дарить изъятых у браконьеров животных
Глава Росимущества Дмитрий Пристансков рассказал, как можно решить судьбу изъятых у браконьеров животных. Он предложил отдавать их в зоопарки.
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26 апреля 2017, 09:38
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В Сызрани задержаны браконьеры, которые незаконно ловили налима
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20 января 2017, 10:29
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