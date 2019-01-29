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Материалы по теме:

В Жигулевске 26-летний парень стрелял в своих родственников: один из пострадавших умер от кровопотери

В Жигулевске 26-летний парень стрелял в своих родственников: один из пострадавших умер от кровопотери

Перед судом в Жигулевске предстанет 26-летний парень, которого подозревают в нападении на родственников. По версии следствия, 10 августа мужчина поссорился со своими родственникам из-за торговли на рынке. Из карабина «Сайга-12 С» 12 калибра он выстрелил в бедра двух своих родственников, 
29 января 2019, 03:11
В Сызрани автомобилист сбил женщину и сбежал

В Сызрани автомобилист сбил женщину и сбежал

Полицейские ищут в Сызрани водителя, который сбил человека и скрылся, не попытавшись помочь пострадавшему. Врачи больницы, к которым пациентку привезла бригада скорой помощи, сообщили о ДТП правоохранителям. Авария произошла в девять часов утра в понедельник, 28 января. Водитель на автомобиле 
29 января 2019, 02:27
В Тольятти под колеса иномарки на «зебре» попал 10-летний мальчик

В Тольятти под колеса иномарки на «зебре» попал 10-летний мальчик

Накануне, 28 января, в Автограде произошла авария, в которой пострадал ребенок. В 16:00 Hyundai Creta ехал по улице Матросова в районе дома № 10. По пути иномарка сбила 10-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Как рассказали 
29 января 2019, 11:40
В Самаре за эту зиму выпало 176% от нормы снега

В Самаре за эту зиму выпало 176% от нормы снега

Зима 2018-2019 бьет рекорды по количеству осадков: сейчас выпало уже 176% от нормы. Такие данные были озвучены на еженедельном совещании в мэрии Самары. По словам директора МП «Благоустройство» Евгения Садовникова, улично-дорожную сеть в городе ежедневно убирают сотни единиц спецтехники и 
29 января 2019, 10:51
В Жигулевске сестра огрела брата топором по голове

В Жигулевске сестра огрела брата топором по голове

В Жигулевске полицейские расследовали нападение с топором на мужчину. Причем, подозреваемой оказалась представительница слабого пола и родная сестра пострадавшего. Выяснилось, что нападение случилось в одном из домов села Бахилова Поляна. Полицейские осмотрели место происшествия, поговорили со свидетелями и изъяли предполагаемое 
23 января 2019, 04:41
«Сел за руль пьяным»: В Тольятти задержали тренера детского хоккейного клуба

«Сел за руль пьяным»: В Тольятти задержали тренера детского хоккейного клуба

В четверг, 17 января, в Тольятти госинспекторы задержали главного тренера детского хоккейного клуба «Лада»-2008 Никиту Дубровина. По словам представителей «Ночного Патруля Самары», предположительно, автомобилист находился в состоянии наркотического опьянения.
 
- Признаки были на лицо, да и он не отказывался от этого... 
18 января 2019, 09:56
ДТП с «Окой» в Самарской области: один человек погиб, двое - пострадали

ДТП с «Окой» в Самарской области: один человек погиб, двое - пострадали

В среду, 16 января, произошла смертельная авария на трассе в Самарской области. В 10:20 водитель иномарки Hyundai ехал по 1088 километру федеральной автодороги М-5 «Урал» в направлении Уфы. По предварительным данным, автомобилист нарушил правила и выехал на встречку, где его 
16 января 2019, 02:42
В Самаре пенсионер на BMW X4 сбил 74-летнюю женщину на «зебре»

В Самаре пенсионер на BMW X4 сбил 74-летнюю женщину на «зебре»

В понедельник, 14 января, произошла дорожная авария в Кировском районе Самары. В 15:10 66-летний водитель иномарки BMW X4 ехал по улице Победы в направлении Юбилейной. По пути автомобилист сбил пешехода — 74-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному 
15 января 2019, 02:33
В Сызрани задержали браконьера, который поймал 91 рака

В Сызрани задержали браконьера, который поймал 91 рака

В Сызрани задержали очередного браконьера. Когда нарушителя удалось обнаружить, он уже выловил 91 рака с помощью шести многозаходовых ловушек. У 35-летнего мужчины изъяли орудия лова, добычу и моторную лодку. По сообщению МВД России по Приволжскому Федеральному округу, сейчас с него уже 
26 сентября 2018, 10:12
В Самарской области идет война в защиту рыб и раков

В Самарской области идет война в защиту рыб и раков

В Самарской области инспекторы рыбоохраны объявили войну браконьерам. Сотрудники Росрыболовства и других профильных ведомств проводят операцию «Нерест-2017», направленную на выявление граждан, использующих незаконные методы ловли. С начала мая уже поймали 214 нарушителей. Причем шестнадцати из них грозит уголовная ответственность. У 

30 мая 2017, 11:42
Росимущество решило дарить изъятых у браконьеров животных

Росимущество решило дарить изъятых у браконьеров животных

Глава Росимущества Дмитрий Пристансков рассказал, как можно решить судьбу изъятых у браконьеров животных. Он предложил отдавать их в зоопарки.
По действующему законодательству такие представители фауны выставляются на аукционах и закрытых торгах, а если покупателей не найдется, то зверей должны уничтожить. 

26 апреля 2017, 09:38
В Сызрани задержаны браконьеры, которые незаконно ловили налима

В Сызрани задержаны браконьеры, которые незаконно ловили налима

Полицейские линейного отдела задержали в порту Сызрани троих мужчин, у которых изъяли 32 рыбы породы налим. По информации силовиков, браконьеры добывали налима в акватории Волги незаконно, используя запрещенные снасти – так называемую «метлу».

Все задержанные – жители Октябрьска. На них завели 

20 января 2017, 10:29
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