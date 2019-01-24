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«Рок над Волгой» могут провести на «Самара Арене»
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24 января 2019, 02:17
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В Самаре тушили автобус на Ракитовском шоссе
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24 января 2019, 01:00
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На Безымянке рванула труба с холодной водой
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24 января 2019, 12:04
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Из-за повторного прорыва плановые госпитализации в больницу Середавина прекращены
В четверг, 24 января, в связи с повторным порывом на теплотрассе плановые госпитализации в больницу имени Середавина временно прекращены. Экстренная медицинская помощь оказывается в обычном режиме, сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области. Напомним, что крупнейшая больница региона …
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24 января 2019, 11:50
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В Самару из-за коммунального ЧП прибыл и.о. гендиректора ПАО «Т Плюс» Денис Паслер
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24 января 2019, 10:07
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Самарцам, оставшимся без отопления, обещают вернуть его в 16:00
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24 января 2019, 08:34
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На месте нового прорыва на Стара-Загоре работает оперативный штаб
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23 января 2019, 10:29
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