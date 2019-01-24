«Рок над Волгой» могут провести на «Самара Арене» … В Самарскую область может вернуться музыкальный фестиваль, который в последний раз своего проведения в 2013 году собрал 691 000 человек. В течение четырех лет на него приезжали зрители со всей страны и немудрено - на площадке выступали как известные российские