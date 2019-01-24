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«Бункер S» Эфир передачи от 22.01.2019 
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Цифры. Эфир передачи от 22.01.2019  
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Материалы по теме:

«Рок над Волгой» могут провести на «Самара Арене»

«Рок над Волгой» могут провести на «Самара Арене»

В Самарскую область может вернуться музыкальный фестиваль, который в последний раз своего проведения в 2013 году собрал 691 000 человек. В течение четырех лет на него приезжали зрители со всей страны и немудрено - на площадке выступали как известные российские 
24 января 2019, 02:17
В Самаре тушили автобус на Ракитовском шоссе

В Самаре тушили автобус на Ракитовском шоссе

В ночь на четверг, 24  января, пожарные тушили автобус на Ракитовском шоссе в областной столице. Как только сигнал поступил дежурной смене Центра управления в кризисных ситуациях, на место происшествия выехали девять сотрудников оперативного ведомства, которые использовали две единицы техники. По 
24 января 2019, 01:00
На Безымянке рванула труба с холодной водой

На Безымянке рванула труба с холодной водой

В четверг рано утром, 24 января, в Промышленном районе Самары снова прорвало трубу на Безымянке. На этот раз речь идет о течи холодной воды из люка на улице Средне-Садовой. По словам представителей «Самарских коммунальных систем», утечка произошла на трубе диаметром 
24 января 2019, 12:04
Из-за повторного прорыва плановые госпитализации в больницу Середавина прекращены

Из-за повторного прорыва плановые госпитализации в больницу Середавина прекращены

В четверг, 24 января, в связи с повторным порывом на теплотрассе плановые госпитализации в больницу имени Середавина временно прекращены. Экстренная медицинская помощь оказывается в обычном режиме, сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области. Напомним, что крупнейшая больница региона 
24 января 2019, 11:50
В Самару из-за коммунального ЧП прибыл и.о. гендиректора ПАО «Т Плюс» Денис Паслер

В Самару из-за коммунального ЧП прибыл и.о. гендиректора ПАО «Т Плюс» Денис Паслер

В Самару приехал и.о. гендиректора ПАО «Т Плюс» Денис Паслер, филиал которого отвечает за содержание городских теплосетей. Ранее губернатор Дмитрий Азаров обратился к правоохранительным органам с требованием провести проверку причин ЧС и привлечь виновных к ответственности вплоть до уголовной за 
24 января 2019, 10:07
Самарцам, оставшимся без отопления, обещают вернуть его в 16:00

Самарцам, оставшимся без отопления, обещают вернуть его в 16:00

В Самаре продолжаются работы по ликвидации крупной коммунальной аварии. Теплоэнергетики устраняют второй порыв на улице Стара-Загора, о котором стало известно в среду вечером. Подача отопления и горячей воды ожидается в 16:00. По данным областного МЧС, теплоснабжение может наладиться в 15:00. 
 
24 января 2019, 08:34
На месте нового прорыва на Стара-Загоре работает оперативный штаб

На месте нового прорыва на Стара-Загоре работает оперативный штаб

На месте нового прорыва на улице Стара-Загора развернут штаб. Там находятся глава Самары Елена Лапушкина, министр энергетики и ЖКХ Сергей Марков и глава ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко. Все оперативные службы подняты по тревоге. Как сообщают источники «ТЕРРЫ», 
23 января 2019, 10:29
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