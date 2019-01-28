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В Самаре пассажирский автобус сбил женщину на «зебре»
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28 января 2019, 08:07
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В Самаре автовоз протаранил маршрутку на Московском шоссе
В понедельник вечером, 28 января, на главной магистрали областной столицы возникла пробка. Примерно в 18:20 на пересечении Московского шоссе и Ново-Вокзальной столкнулись маршрутный автобус № 295 и большегруз, перевозивший автомобили. Полицейские оказали помощь пострадавшим, обозначили место аварии и начали собирать …
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28 января 2019, 07:55
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Четверо самарцев заразились лихорадкой денге
Самарцы привозят из отпуска самые разные болезни. Например, в январе в регионе зарегистрировали четыре лабораторно подтвержденных случая лихорадки денге. Как отметили в областном Роспотребнадзоре, отдыхающие заразились в Таиланде и Вьетнаме. Напомним, что лихорадка денге - опасное заболевание трансмиссивной вирусной этиологии, …
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28 января 2019, 05:32
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В Самаре запретят парковку по ночам на Ново-Садовой
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28 января 2019, 04:11
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Максим Харитонов стал первым заместителем главы Самары
В понедельник, 28 января, на оперативном совещании в администрации глава Самары Елена Лапушкина представила нового первого заместителя по вопросам управления финансами, экономическому развитию и социальной сфере. Должность занял Максим Харитонов, ранее возглавлявший департамент финансов и экономического развития. Он стал преемником …
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28 января 2019, 01:20
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Врио ректора Самарского университета назначен Владимир Богатырев
Владимир Богатырев назначен временно исполняющим обязанности ректора Самарского национального исследовательского университета имени Королева. Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования России Михаил Котюков. Евгений Шахматов уходит с поста руководителя в связи с истечением срока полномочий. Ранее Богатырев работал в …
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25 января 2019, 08:11
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Бывший губернатор Камчатского края назначен заместителем полпреда в ПФО
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22 января 2019, 08:52
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В мэрии Тольятти новый руководитель департамента общественной безопасности
Очередная волна кадровых рокировок в Тольятти: руководителем департамента общественной безопасности мэрии назначен Виталий Денисов. В понедельник, 21 января, глава города Сергей Анташев представил его коллегам. Кстати, для городской администрации это совсем не новая фигура. Виталий Денисов занимал этот же пост …
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21 января 2019, 02:04
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Владимир Путин отправил в отставку замначальника ГУ МВД по Самарской области
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4 июня 2018, 10:07
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Полиция из Саратова едет в Самару на чемпионат мира по футболу
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26 мая 2018, 03:13
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Куча-мала: В Самаре столкнулись «Ларгус», «десятка», «ПАЗик» и «КамАЗ»
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13 января 2018, 03:57
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Предприниматель-пенсионер обвиняется в мошенничестве на 26 миллионов рублей
Самарский предприниматель 1948 года рождения обвиняется в совершении мошенничества, сообщает ГУ МВД России по Самарской области. Как следует из материалов уголовного дела, индивидуальный предприниматель заключил договор с одним из банков Тольятти на осуществление маркетинговых мероприятий по привлечению клиентов в финансово-кредитную организацию. …
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22 сентября 2017, 06:15
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