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Материалы по теме:

В Самаре пассажирский автобус сбил женщину на «зебре»

В Самаре пассажирский автобус сбил женщину на «зебре»

В понедельник, 28 января, под колеса автобуса попала жительница областной столицы. В 10:00 56-летний водитель автобуса ПАЗ следовал по своему маршруту. Напротив дома № 133 по улице Красноармейской он проехал на красный свет и сбил 65-летнюю женщину, которая пересекала проезжую 
28 января 2019, 08:07
В Самаре автовоз протаранил маршрутку на Московском шоссе

В Самаре автовоз протаранил маршрутку на Московском шоссе

В понедельник вечером, 28 января, на главной магистрали областной столицы возникла пробка. Примерно в 18:20 на пересечении Московского шоссе и Ново-Вокзальной столкнулись маршрутный автобус № 295 и большегруз, перевозивший автомобили. Полицейские оказали помощь пострадавшим, обозначили место аварии и начали собирать 
28 января 2019, 07:55
Четверо самарцев заразились лихорадкой денге

Четверо самарцев заразились лихорадкой денге

Самарцы привозят из отпуска самые разные болезни. Например, в январе в регионе зарегистрировали четыре лабораторно подтвержденных случая лихорадки денге. Как отметили в областном Роспотребнадзоре, отдыхающие заразились в Таиланде и Вьетнаме. Напомним, что лихорадка денге - опасное заболевание трансмиссивной вирусной этиологии, 
28 января 2019, 05:32
В Самаре запретят парковку по ночам на Ново-Садовой

В Самаре запретят парковку по ночам на Ново-Садовой

Со вторника, 29 января, на участке улицы Ново-Садовой от Полевой до Северо-Восточной магистрали запретят остановку и стоянку машин в ночное время с 22:00 до 7:00. На это пошли, чтобы более эффективно убирать снег и повысить пропускную способность автомобильной дороги. Ограничение 
28 января 2019, 04:11
Максим Харитонов стал первым заместителем главы Самары

Максим Харитонов стал первым заместителем главы Самары

В понедельник, 28 января, на оперативном совещании в администрации глава Самары Елена Лапушкина представила нового первого заместителя по вопросам управления финансами, экономическому развитию и социальной сфере. Должность занял Максим Харитонов, ранее возглавлявший департамент финансов и экономического развития. Он стал преемником 
28 января 2019, 01:20
Врио ректора Самарского университета назначен Владимир Богатырев

Врио ректора Самарского университета назначен Владимир Богатырев

Владимир Богатырев назначен временно исполняющим обязанности ректора Самарского национального исследовательского университета имени Королева. Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования России Михаил Котюков. Евгений Шахматов уходит с поста руководителя в связи с истечением срока полномочий. Ранее Богатырев работал в 
25 января 2019, 08:11
Бывший губернатор Камчатского края назначен заместителем полпреда в ПФО

Бывший губернатор Камчатского края назначен заместителем полпреда в ПФО

Во вторник, 22 января, стало известно, что заместителем полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игоря Комарова назначен Алексей Кузьмицкий. Напомним, что в 2007-2011 годах он был губернатором Камчатского края.

Алексей Кузьмицкий родился 5 августа 1967 года 
22 января 2019, 08:52
В мэрии Тольятти новый руководитель департамента общественной безопасности

В мэрии Тольятти новый руководитель департамента общественной безопасности

Очередная волна кадровых рокировок в Тольятти: руководителем департамента общественной безопасности мэрии назначен Виталий Денисов. В понедельник, 21 января, глава города Сергей Анташев представил его коллегам. Кстати, для городской администрации это совсем не новая фигура. Виталий Денисов занимал этот же пост 
21 января 2019, 02:04
Владимир Путин отправил в отставку замначальника ГУ МВД по Самарской области

Владимир Путин отправил в отставку замначальника ГУ МВД по Самарской области

Сегодня, 4 июня, президент России Владимир Путин освободил своим указом от должности замначальника ГУ МВД РФ по Самарской области полковника полиции Алексея Гриня.
Гринь приехал в 63-й регион из Кировской области в начале 2015 года вслед за генерал-лейтенантом Сергеем Солодовниковым, 

4 июня 2018, 10:07
Полиция из Саратова едет в Самару на чемпионат мира по футболу

Полиция из Саратова едет в Самару на чемпионат мира по футболу

Соседи помогут коллегам из 63-го региона в обеспечении охраны общественного порядка во время игр мундиаля.

Перед отправкой в служебную командировку сотрудники полиции прошли инструктаж. Его провел лично врио начальника Саратовского ГУ МВД Сергей Полтанов. Он напомнил стражам порядка о 
26 мая 2018, 03:13
Куча-мала: В Самаре столкнулись «Ларгус», «десятка», «ПАЗик» и «КамАЗ»

Куча-мала: В Самаре столкнулись «Ларгус», «десятка», «ПАЗик» и «КамАЗ»

Сегодня, 13 января, в Кировском районе Самары в условиях скользкой дороги произошло серьезное ДТП. Как передает ГУ МВД по Самарской области, на улице Литвинова столкнулись «Лада Ларгус», ВАЗ-210, автобус ПАЗ и «КамАЗ».
 
По предварительной версии сотрудников полиции, все транспортные 
13 января 2018, 03:57
Предприниматель-пенсионер обвиняется в мошенничестве на 26 миллионов рублей

Предприниматель-пенсионер обвиняется в мошенничестве на 26 миллионов рублей

Самарский предприниматель 1948 года рождения обвиняется в совершении мошенничества, сообщает ГУ МВД России по Самарской области. Как следует из материалов уголовного дела, индивидуальный предприниматель заключил договор с одним из банков Тольятти на осуществление маркетинговых мероприятий по привлечению клиентов в финансово-кредитную организацию. 

22 сентября 2017, 06:15
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