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Новости о потребительской корзине, просроченных продуктах, уменьшении размеров дорожных знаков, судьбе кондукторов после введения валидаторов в Самаре и коррупции в регионе – весело и со смыслом. 
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ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой

ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой

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Коммунальщики рассказали, что самое трудное в работе управляющих компаний во время зимних порывов на теплотрассе. Чем опасна незаконная перепланировка квартир и почему сараи нельзя сооружать в подвалах – об этом смотрите в программе «ЖКХ: вопросы и ответы» на телеканале «ТЕРРА» 

22 февраля 2019, 03:50
В Самаре за сутки застряли в нечищеных дворах уже три машины «скорой»

В Самаре за сутки застряли в нечищеных дворах уже три машины «скорой»

Последние сутки выдались особенно сложными для бригад «скорой помощи»: по словам горожан, машины «неотложки» минимум трижды застревали во внутридворовых проездах, где не был вовремя убран снег. О первом случае сообщили вечером 20 февраля. В одном из самарских дворов в 
21 февраля 2019, 11:16
В БЛОГАХ: Под Тольятти женщина разносила еду в попавшие в снежный плен машины

В БЛОГАХ: Под Тольятти женщина разносила еду в попавшие в снежный плен машины

В паблике "Подстепки" соцсети "ВКонтакте" рассказали, как в Самарской области непогода захватила автомобилистов в снежный плен. На трассах под Тольятти и в Ставропольском районе погодные условия оказались даже хуже прогнозируемых и привели к транспортному коллапсу. Множество автомобилей застряло на 
20 февраля 2019, 06:06
С 1 июля отопление подорожает на 3%

С 1 июля отопление подорожает на 3%

В Самарской области с 1 июля стоимость теплоснабжения домов поднимется на 3 процента, заявили в региональном департаменте ценового и тарифного регулирования. На сегодняшний день платеж рассчитывается по тарифной сетке, установленной 1 января 2019 года. Потребители платят за гигакалории - измерительную 

20 февраля 2019, 05:16
На маленького ребенка рухнул снег с крыши на Мехзаводе

На маленького ребенка рухнул снег с крыши на Мехзаводе

Во вторник, 19 февраля, в поселке Мехзавод в областной столице снег с крыши сошел на ребенка. Это случилось около дома № 2 в 4 квартале. Маленький мальчик получил ушиб головы, и ему потребовалась помощь врачей. Администрация Красноглинского района Самары подтвердила, 
20 февраля 2019, 02:49
Минэнерго раскритиковало «Т Плюс» за частые аварии на теплосетях

Минэнерго раскритиковало «Т Плюс» за частые аварии на теплосетях

Минэнерго и ЖКХ Самарской области раскритиковало работу регионального филиала "Т Плюс" в части ремонта теплосетей, сообщает пресс-служба ведомства. В министерстве отмечают, что среднее количество технологических отключений в течение текущего отопительного сезона выросло в 1,5 раза по сравнению с предыдущим. Износ 
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В Сызрани тепло вернули в дома жителей Образцовской площадки

В Сызрани тепло вернули в дома жителей Образцовской площадки

Работы на месте коммунальной аварии в районе Образцовской площадки в Сызрани завершены. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в 23:00 во вторник по местному времени ремонтные работы были закончены и теплоснабжение потребителей восстановлено. Напомним, что ранее в тепловых камерах около 
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