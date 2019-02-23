В этом году зима выдалась на редкость снежной. Количество осадков бьет рекорды с завидной регулярностью. В связи с этим, большую актуальность приобретает своевременная расчистка дворов в преддверии вестны. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в эти выходные коммунальщики будут работать в усиленном режиме. На уборку внутридворовых территорий планируется направить до 150 единиц техники. За два ближайших дня они должны привести в порядок до 450 дворов.
Администрация Самары обращается к автомобилистам с просьбой по возможности оказывать содействие службам благоустройства и не оставлять личный транспорт во дворе в то время, когда там производятся работы.
|
ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой
Неделя, что венчается праздником защитников Отечества, была наполнена действительно важными событиями, в числе которых, например, Послание Президента России. За минувшие семь дней сайт ТРК Терра вышел на близкие к пиковым показатели прошлого лета, когда в Самаре проходили матчи чемпионата …
|
23 февраля 2019, 09:58
|
Коммунальщики рассказали об особенностях работы во время порывов на теплосетях
|
22 февраля 2019, 03:50
|
В Самаре за сутки застряли в нечищеных дворах уже три машины «скорой»
Последние сутки выдались особенно сложными для бригад «скорой помощи»: по словам горожан, машины «неотложки» минимум трижды застревали во внутридворовых проездах, где не был вовремя убран снег. О первом случае сообщили вечером 20 февраля. В одном из самарских дворов в …
|
21 февраля 2019, 11:16
|
В БЛОГАХ: Под Тольятти женщина разносила еду в попавшие в снежный плен машины
В паблике "Подстепки" соцсети "ВКонтакте" рассказали, как в Самарской области непогода захватила автомобилистов в снежный плен. На трассах под Тольятти и в Ставропольском районе погодные условия оказались даже хуже прогнозируемых и привели к транспортному коллапсу. Множество автомобилей застряло на …
|
20 февраля 2019, 06:06
|
С 1 июля отопление подорожает на 3%
В Самарской области с 1 июля стоимость теплоснабжения домов поднимется на 3 процента, заявили в региональном департаменте ценового и тарифного регулирования. На сегодняшний день платеж рассчитывается по тарифной сетке, установленной 1 января 2019 года. Потребители платят за гигакалории - измерительную …
|
20 февраля 2019, 05:16
|
На маленького ребенка рухнул снег с крыши на Мехзаводе
|
20 февраля 2019, 02:49
|
Минэнерго раскритиковало «Т Плюс» за частые аварии на теплосетях
Минэнерго и ЖКХ Самарской области раскритиковало работу регионального филиала "Т Плюс" в части ремонта теплосетей, сообщает пресс-служба ведомства. В министерстве отмечают, что среднее количество технологических отключений в течение текущего отопительного сезона выросло в 1,5 раза по сравнению с предыдущим. Износ …
|
18 февраля 2019, 12:10
|
В Сызрани тепло вернули в дома жителей Образцовской площадки
|
13 февраля 2019, 09:26
Мы Вам перезвоним!