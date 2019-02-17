Поздно вечером в субботу, 16 февраля, в 23:05 Тольятти случилось ЧП - под тяжестью снега обвалился козырек парадного крыльца дома №28 по улице Коммунистической. Как сообщил директор МКУ «Центр гражданской защиты Тольятти» Андрей Дербенев
, на момент обвала людей рядом не было,никто не пострадал. Спасатели осмотрели место и огородили киперной лентой. Представитель ТСЖ заверил,что утром в воскресенье последствия ЧП уберут. Между тем, в этот же день, в 20:00 около дома №39 по Кирова из-за схода снега с крыши частного дома была повреждена труба газоснабжения, авария затронула 22 частных дома. Через два часа газоснабжение полностью восстановили сотрудники аварийной службы. Утром 16 февраля на пожилую женщину упал снег с крыши на Ленинградской. Пенсионерку госпитализировали с признаками черепно-мозговой травмы.