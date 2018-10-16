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В Самаре в домах по нескольким улицам отключили газ
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16 октября 2018, 05:40
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Замглавы Самары ушел со своего поста
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16 октября 2018, 05:13
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В Самаре изменится проект планировки строительства метро
В Самаре изменят проект планировки строительства второй очереди метро. Причина - формирование земельного участка под здание Шестого Кассационного суда. Такое решение приняли на заседании Градостроительного совета. Напомним, согласно действующему плану, вторую линию подземки в неопределённом будущем собираются провести от Фрунзенского …
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16 октября 2018, 03:08
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В Тольятти нашли опасную детскую площадку
Прокуратура Автозаводского района Тольятти проверила оборудование на детской площадке, расположенной около дома № 15 по Ленинскому проспекту. В надзорное ведомство обратилась женщина, которая рассказала, что ее дочка получила травмы, играя там. Как сообщили в ведомстве, детская площадка в «непригодном для …
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16 октября 2018, 01:52
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В блогах: нецензурный привет строителям подземных переходов в Самаре
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2 октября 2018, 10:40
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Дом-терка на улице Осипенко напугал группу самарцев
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20 ноября 2017, 12:36
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В Самаре отремонтируют особняк Фон Вакано
Самарское реготделение фонда социального страхования объявило конкурс на капитальный ремонт кровли и фасада известного особняка Альфреда фон Вакано. Это здание является объектом культурного наследия и находится в исторической части города по адресу: улица Шостаковича, дом 3. Сейчас там базируется соцстрах. …
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2 ноября 2017, 02:50
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В блогах: «С гостиницы «Жигули» сбивают лепнину»
Самарец Армен Арутюнов пожаловался в "Фейсбуке", что с гостиницы "Жигули" 20 октября начали сбивать лепнину, отколупывают маскароны: "Жуть какая-то! В сфере охраны памятников в Самаре в последние несколько лет происходит что-то страшное. Одновременно с неплохой по качеству реставрацией отдельных …
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23 октября 2017, 09:44