В Самаре разгорелся спор по поводу судьбы дома №32 на улице Осипенко. Уникальное для Самары здание расположено у перекрестка с проспектом Ленина, напротив областной библиотеки. В народе этот дом также известен как «терка», «кукуруза», «напильник» или «рашпиль». Инициативная группа самарцев предложила изменить его облик. В Сети стартовал сбор «интересных идей» по оформлению дома-терки.
«Дом находится в страшном состоянии», - считает сторонник обновления.
Одно из предложений – перекрасить серый дом в другой цвет.
Отметим, у этой идеи много противников. По словам архитекторов, здание на Осипенко, 32, – памятник брутализма. Они выступают против покраски дома в другой цвет.
«Самарский «рашпиль» - памятник позднего необрутализма, одного из направлений модернизма. Но если модернизму свойственно стремление к легкости, прозрачности, то здесь, напротив, преобладают мощные формы, грубая фактура материала. Термин «брутализм» происходит от французского «béton brut» — «необработанный бетон». То есть обработка поверхности бруталистского здания, а тем более его покраска в другой цвет противоречит самой идее этой постройки», - написал блогер Армен Арутюнов.
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