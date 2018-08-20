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Вечерние «Новости Самара»: главные темы
Совсем немного времени остается до вечернего выпуска программы «Новости Самара» на «ТЕРРЕ». Обзор событий уходящего дня для вас представят ведущий Сергей Сергеев и наши журналисты. Представляем основные темы программы:
Перестраивайте ваши маршруты. Во вторник начнется капремонт части Заводского шоссе.
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20 августа 2018, 06:07
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Какой музей разместить в здании «Фабрики-кухни», спрашивают у жителей Самары
В субботу, 1 сентября, в Самару должен приехать с рабочим визитом министр культуры России Владимир Мединский. Одним из центральных вопросов обсуждения будет дальнейшая судьба «Фабрики-кухни».
По словам советника директора Росгвардии Александра Хинштейна, вместе с врио губернатора Дмитрием Азаровым он …
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20 августа 2018, 03:28
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Назначен новый директор МАУ «Парки Самары»
Стало известно, кто возглавит МАУ «Парки Самары». Кресло занял Алексей Воеводин, бывший директор самарского муниципального предприятия «Жиллидер».
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20 августа 2018, 03:02
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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В блогах: в Самаре врачей стоматологической поликлиники выкидывают на улицу
Врачи самарской стоматологической поликлиники № 2 Промышленного района через "Фейсбук" обратились к руководству области с просьбой проверить законность постановления местной райадминистрации о выселении медучреждения на Стара-Загору. Врачей хотят перевести в другое здание, где вообще нет никаких условий для приема …
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1 августа 2018, 07:53
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2,7 тыс. пациентов во время ЧМ-2018 оказали помощь самарские медики
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25 июля 2018, 01:01
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В Сызрани от тяжелой болезни умерла 1,5-месячная «здоровая» девочка
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23 июля 2018, 08:22
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Самарский медуниверситет подписал соглашение с Уральским оптико-механическим заводом
Без тесного взаимодействия научных институтов и промышленности разработка новых технологий невозможна. Во время рабочего визита в регион депутата Государственной думы, первого вице-президента Союза машиностроителей России Владимира Гутенева было подписано соглашение о сотрудничестве между Уральским оптико-механическим заводом и Самарским государственным медицинским …
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22 июля 2018, 10:41
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В Тольятти в 2018 году откроют новые детскую и взрослую поликлиники
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15 декабря 2017, 10:05
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Запись к врачу через регистратуры отменят
В России начали отменять запись на прием к врачу через регистратуры поликлиник. Экспериментальной площадкой для проекта станет Московская область. Записаться «по-старинке» там нельзя будет уже с 1 сентября, информирует «Российская газета». Чтобы попасть к нужному специалисту, надо будет записаться через …
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11 августа 2017, 12:02
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К концу мая в поликлиниках области начнут выдавать электронные полисы
Пластиковые карты с фотографией и ID придут на смену бумажному варианту. Прежде всего, их обладателями станут новорожденные, пациентки, сменившие фамилии после замужества, и владельцы полисов старого образца.
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18 мая 2017, 05:01
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Сызранская городская поликлиника оказалась худшей среди амбулаторий региона
В Самарской области составили рейтинг больниц и поликлиник по качеству оказания медицинской помощи. Независимая оценка, проводимая в 2016 году, охватила 77 медицинских учреждений региона. Это крупные стационары, поликлиники, центральные районные и специализированные больницы.
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20 января 2017, 06:07