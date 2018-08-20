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«Бункер S» Эфир передачи от 14.08.2018  
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Материалы по теме:

Вечерние «Новости Самара»: главные темы

Вечерние «Новости Самара»: главные темы

Совсем немного времени остается до вечернего выпуска программы «Новости Самара» на «ТЕРРЕ». Обзор событий уходящего дня для вас представят ведущий Сергей Сергеев и наши журналисты. Представляем основные темы программы:

Перестраивайте ваши маршруты. Во вторник начнется капремонт части Заводского шоссе.
20 августа 2018, 06:07
Какой музей разместить в здании «Фабрики-кухни», спрашивают у жителей Самары

Какой музей разместить в здании «Фабрики-кухни», спрашивают у жителей Самары

В субботу, 1 сентября, в Самару должен приехать с рабочим визитом министр культуры России Владимир Мединский. Одним из центральных вопросов обсуждения будет дальнейшая судьба «Фабрики-кухни».

По словам советника директора Росгвардии Александра Хинштейна, вместе с врио губернатора Дмитрием Азаровым он 
20 августа 2018, 03:28
Назначен новый директор МАУ «Парки Самары»

Назначен новый директор МАУ «Парки Самары»

Стало известно, кто возглавит МАУ «Парки Самары». Кресло занял Алексей Воеводин, бывший директор самарского муниципального предприятия «Жиллидер». 
 
Как отметила глава Самары Елена Лапушкина, ему досталось «несколько неспокойное» предприятие. Особенно пристально чиновнику советовали следить за тем, как ведутся работы в парке Металлургов, 
20 августа 2018, 03:02
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
В блогах: в Самаре врачей стоматологической поликлиники выкидывают на улицу

В блогах: в Самаре врачей стоматологической поликлиники выкидывают на улицу

Врачи самарской стоматологической поликлиники № 2 Промышленного района через "Фейсбук" обратились к руководству области с просьбой проверить законность постановления местной райадминистрации о выселении медучреждения на Стара-Загору. Врачей хотят перевести в другое здание, где вообще нет никаких условий для приема 
1 августа 2018, 07:53
2,7 тыс. пациентов во время ЧМ-2018 оказали помощь самарские медики

2,7 тыс. пациентов во время ЧМ-2018 оказали помощь самарские медики

Во время чемпионата по футболу 2018 в Самаре 2700 жителей и гостей города получили медицинскую помощь. Более 90% пациентов врачи помогли на месте, в амбулаторных условиях, а остальных больных пришлось госпитализировать в соответствующие стационары. Эти цифры были озвучены в ходе 
25 июля 2018, 01:01
В Сызрани от тяжелой болезни умерла 1,5-месячная «здоровая» девочка

В Сызрани от тяжелой болезни умерла 1,5-месячная «здоровая» девочка

В Сызрани в реанимации городской больницы № 2 скончалась новорожденная девочка. Все полтора месяца ее жизни медики считали, что малышка здорова, и так и писали в официальных документах. При обследованиях и осмотрах болезнь не нашли.

Еще на 21-й неделе 
23 июля 2018, 08:22
Самарский медуниверситет подписал соглашение с Уральским оптико-механическим заводом

Самарский медуниверситет подписал соглашение с Уральским оптико-механическим заводом

Без тесного взаимодействия научных институтов и промышленности разработка новых технологий невозможна. Во время рабочего визита в регион депутата Государственной думы, первого вице-президента Союза машиностроителей России Владимира Гутенева было подписано соглашение о сотрудничестве между Уральским оптико-механическим заводом и Самарским государственным медицинским 
22 июля 2018, 10:41
В Тольятти в 2018 году откроют новые детскую и взрослую поликлиники

В Тольятти в 2018 году откроют новые детскую и взрослую поликлиники

В Тольятти в 2018 году откроют две новые поликлиники. Об этом стало известно в ходе визита в город главы региона Дмитрия Азарова в четверг, 14 декабря.

«В Тольятти в следующем году откроется две поликлиники. Детская рядом с Медгородком на 500 посещений 

15 декабря 2017, 10:05
Запись к врачу через регистратуры отменят

Запись к врачу через регистратуры отменят

В России начали отменять запись на прием к врачу через регистратуры поликлиник. Экспериментальной площадкой для проекта станет Московская область. Записаться «по-старинке» там нельзя будет уже с 1 сентября, информирует «Российская газета». Чтобы попасть к нужному специалисту, надо будет записаться через 

11 августа 2017, 12:02
К концу мая в поликлиниках области начнут выдавать электронные полисы

К концу мая в поликлиниках области начнут выдавать электронные полисы

Пластиковые карты с фотографией и ID придут на смену бумажному варианту. Прежде всего, их обладателями станут новорожденные, пациентки, сменившие фамилии после замужества, и владельцы полисов старого образца.
Оформление будет бесплатным. Всю процедуру можно пройти непосредственно в поликлинике. В фойе разместят 

18 мая 2017, 05:01
Сызранская городская поликлиника оказалась худшей среди амбулаторий региона

Сызранская городская поликлиника оказалась худшей среди амбулаторий региона

В Самарской области составили рейтинг больниц и поликлиник по качеству оказания медицинской помощи. Независимая оценка, проводимая в 2016 году, охватила 77 медицинских учреждений региона. Это крупные стационары, поликлиники, центральные районные и специализированные больницы.
По оказанию амбулаторной помощи лучше всех показали 

20 января 2017, 06:07
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