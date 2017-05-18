Пластиковые карты с фотографией и ID придут на смену бумажному варианту. Прежде всего, их обладателями станут новорожденные, пациентки, сменившие фамилии после замужества, и владельцы полисов старого образца.
Оформление будет бесплатным. Всю процедуру можно пройти непосредственно в поликлинике. В фойе разместят специальные пункты.
Взамен бумажных полисов граждане получат временное свидетельство, а через месяц - электронную карточку. На переходном этапе будут действовать и старые полисы.
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