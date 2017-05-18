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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 16 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 18 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Медицинские кадры: Российских врачей хотят обязать делать видеозаписи операций

Медицинские кадры: Российских врачей хотят обязать делать видеозаписи операций

Российских врачей из-за роста случаев неправомерных действий медработников могут обязать фиксировать на видео проведение операций. Новый законопроект будут рассматривать сегодня в Госдуме.
По словам авторов инициативы, граждане РФ имеют законное право на видеофиксацию того, что с ними происходит. В частности, 

18 мая 2017, 11:09
Самарские ученые-медики пополнили реестр отечественного ПО

Самарские ученые-медики пополнили реестр отечественного ПО

Инновационный комплекс "Луч-С", созданный самарскими учёными-медиками, будет включен в реестр отечественного ПО. Новая технология позволяет врачам в любой момент получить доступ к общей базе рентгеновских снимков, результатам УЗИ, МРТ, КТ.
Программно-аппаратный комплекс "Луч-С" включает станции-передатчики, которые конвертируют изображение и отправляют его 

17 мая 2017, 06:22
Лицензия на здоровье: новый фармацевтический завод в Тольятти заработает уже в этом году

Лицензия на здоровье: новый фармацевтический завод в Тольятти заработает уже в этом году

Новый фармацевтический завод в Тольятти получил лицензию и начнет работать уже в этом году. Сейчас на предприятии, которое является "дочкой" жигулевского "Озона" и построено на территории экономической зоны, идут пусконаладочные работы. Иностранцы отстраивают свое оборудование.
Планируется, что "Озон Фарм" будет 

17 мая 2017, 02:59
Смертельная статистика: 23% онкобольных в Самарской области умирают в первый год после постановки диагноза

Смертельная статистика: 23% онкобольных в Самарской области умирают в первый год после постановки диагноза

Всего в прошлом году с учетом ранее заболевших рак стал причиной смерти около 6,5 тысяч жителей региона. Чаще всего злокачественные новообразования находят на коже. На втором месте - рак толстой и прямой кишки, на третьем - опухоль молочных желез. По 

16 мая 2017, 10:54
Сызранская городская поликлиника оказалась худшей среди амбулаторий региона

Сызранская городская поликлиника оказалась худшей среди амбулаторий региона

В Самарской области составили рейтинг больниц и поликлиник по качеству оказания медицинской помощи. Независимая оценка, проводимая в 2016 году, охватила 77 медицинских учреждений региона. Это крупные стационары, поликлиники, центральные районные и специализированные больницы.
По оказанию амбулаторной помощи лучше всех показали 

20 января 2017, 06:07
Здание детской поликлиники на улице Молодежной, закрытое 1 декабря после обнаружения трещин в несущих стенах, откроют в ближайшее время

Здание детской поликлиники на улице Молодежной, закрытое 1 декабря после обнаружения трещин в несущих стенах, откроют в ближайшее время

Относительно новое здание  детской  поликлиники на улице Молодежной, закрытое  1 декабря после обнаружения трещин в несущих стенах,  откроют в ближайшее время. Правда, пока там будут функционировать только первые два этажа. Находиться на остальных может быть опасно для жизни. Есть проблемы 

16 декабря 2016, 03:57
Рынок обязательного автострахования может перейти под контроль государства

Рынок обязательного автострахования может перейти под контроль государства

Центробанк недоволен деятельностью частных компаний, которые, пытаясь компенсировать свои убытки, массово навязывают населению дополнительные услуги из серии страхования от пожаров или несчастных случаев. Если в ближайшие полгода ситуация не изменится, ЦБ передаст перестрахование этих рисков национальной перестраховочной компании.
Институт ОСАГО 

3 ноября 2016, 05:14
Всем водителям придется поменять полисы ОСАГО

Всем водителям придется поменять полисы ОСАГО

С 1 июля этого года полисы ОСАГО придется менять всем автомобилистам без исключения. Такое решение принял Российский союз автостраховщиков.
Дело в том, что для борьбы с поддельными полисами РСА намерен ввести в обращение новые бланки. Как заявило руководство союза, предполагается 
11 февраля 2016, 04:29
Стоимость ОСАГО может вырасти в 8 раз

Стоимость ОСАГО может вырасти в 8 раз

Стоимость полисов ОСАГО может вырасти в 8 раз. Такую оценку дал Независимый актуарный информационно-аналитический центр. Работа была проведена по заказу Российского союза страховщиков. Впрочем, речь идет не обо всех водителях, а только о злостных нарушителях ПДД.
Сейчас на стоимость полиса 
21 января 2016, 05:23
Решение о расширении тарифного коридора по ОСАГО может быть принято уже весной

Решение о расширении тарифного коридора по ОСАГО может быть принято уже весной

Это решение, по оценкам аналитиков, продавливает страховое лобби. Несмотря на сложную экономическую ситуацию в России, в 2015 году страховщики заработали свыше 100 миллиардов рублей и, судя по всему, им этого мало. По предложению Российского союза автостраховщиков может быть увеличен тарифный 
19 января 2016, 06:19
В поселке Крутые Ключи появится поликлиника

В поселке Крутые Ключи появится поликлиника

Об этом на приеме граждан заявил вице-губернатор Дмитрий Овчинников. Сейчас в микрорайоне нет полноценной поликлиники. По словам жителей, прием ведут только несколько врачей: один педиатр, один терапевт и один стоматолог. Очереди огромные, поэтому порой люди вынуждены ездить в другие больницы 
2 декабря 2015, 07:33
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