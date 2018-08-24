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«Бункер S» Эфир передачи от 21.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 21.08.2018 
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Материалы по теме:

Пятерых парней из Тольятти ранили из пневматического оружия

Пятерых парней из Тольятти ранили из пневматического оружия

В пятницу, 24 августа, в одну из больниц Автограда обратились пятеро молодых людей. У парней, которым от 25 до 28 лет, были ранения. Предположительно, они сделаны из пневматического оружия. Врачи оказали им необходимую помощь, извлекли пули. Но двух мужчин пришлось 
24 августа 2018, 10:46
Жителям Сызрани советуют запастись питьевой водой

Жителям Сызрани советуют запастись питьевой водой

Жителям Сызрани нужно пополнить свои запасы питьевой воды: городская администрация советует сделать это незамедлительно. В четверг, 23 августа, произошла коммунальная авария в районе улицы Свердлова около школы «Кристалл». Течь образовалась на водоводе 500 мм по улице Ульяновской. Сейчас коммунальщики продолжают 
24 августа 2018, 10:22
Жители домов на Александра Матросова и Победы жалуются на мусор и аварийные деревья

Жители домов на Александра Матросова и Победы жалуются на мусор и аварийные деревья

К главе Советского района областной столицы Вадиму Бородину обратились жители домов № 7 по улице Александра Матросова и № 89 по улице Победы. Люди добиваются решения обычных бытовых проблем, которые сильно влияют на качество их жизни, но пока реакции на 
24 августа 2018, 10:08
Синоптики рассказали, какая погода будет в последние выходные лета в Самаре

Синоптики рассказали, какая погода будет в последние выходные лета в Самаре

По данным Гидрометцентра России в третьей декаде августа средняя температура воздуха ожидается выше на 2 градуса типичной для этого времени года, будет теплее, чем обычно. Что касается Самарской области, то до конца недели на погоду в регионе будет влиять область 
24 августа 2018, 09:28
Минпром России хочет создать новое поколение гражданских самолетов «малой авиации»

Минпром России хочет создать новое поколение гражданских самолетов «малой авиации»

Министерство промышленности России объявило конкурс на разработку нового поколения гражданских самолетов «малой авиации». Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Цена контракта - 575 млн рублей. Дата окончания подачи заявок - 30 августа. Работу нужно выполнить до 15 декабря.

Согласно 
23 августа 2018, 02:44
В Тольятти владелец Porsche Cayenne судится с официальным дилером

В Тольятти владелец Porsche Cayenne судится с официальным дилером

В Тольятти хозяин автомобиля Porsche Cayenne обратился в суд, причем ответчиком по делу выступает компания-производитель. Дело в том, что после окончания двух лет гарантии у машины появилась техническая неисправность. Автомобилист сдал ее в ремонт официальному дилеру компании, но это не 
23 августа 2018, 01:50
К чему приведет введение новых санкций США против России

К чему приведет введение новых санкций США против России

В эту среду Соединенные Штаты Америки активировали новые санкции, направленные против России. Речь идет о запрете на экспорт ряда товаров, в частности, электронных устройств, датчиков и лазеров, оборудования для добычи нефти и газа, технологий в сфере информации и безопасности. Впервые 
23 августа 2018, 12:22
Почти на 11% выросла средняя зарплата в Самарской области

Почти на 11% выросла средняя зарплата в Самарской области

Специалисты зафиксировали в Самарской области рост зарплат. Об этом сообщил Самарастат в своем докладе о социально-экономическом состоянии региона.

По сравнению с июнем прошлого года средний заработок жителей губернии вырос на 7,5 процента. По сравнению с январем 2018 года рост составил 10,7%

В 

22 августа 2018, 01:42
109 млн рублей потратят на благоустройство и озеленение «Самара Арены»

109 млн рублей потратят на благоустройство и озеленение «Самара Арены»

В Самаре потратят еще более 109 млн рублей на дополнительные работы по благоустройству и озеленению территории около стадиона "Самара-Арена". Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Подрядчика ищет областное "Управление капитального строительства".

Согласно техзаданию, исполнителю предстоит заняться устройством закрытых стоянок, 
20 августа 2018, 07:30
Самара займет миллиард

Самара займет миллиард

«Сбербанк» даст мэрии Самары в долг 1 млрд рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Итоги двух тендеров на право кредитовать администрацию подвел гордепартамент финансов и экономического развития. В обоих аукционах победил «Сбербанк». Согласно условиям договора, он должен будет открыть 
16 августа 2018, 11:25
Минфин России выяснит, на чем можно сэкономить

Минфин России выяснит, на чем можно сэкономить

Минфин России поищет расходные статьи бюджета, на которых можно сэкономить. Ведомство будет проводить ежегодный аудит затрат казны, чтобы определить, какие из них "лишние". Соответствующее постановление появилось на федеральном портале проектов нормативных актов. Как отмечается в документе, целью систематических обзоров станет 

19 августа 2018, 11:29
В блогах: беспредельная наглость АО

В блогах: беспредельная наглость АО "ПТС"!

Блогер 63ru поведала про беспредельную наглость самарского АО "ПТС". "Получили квитанцию за отопление и подогрев воды за июль и, мягко говоря, офигели: как вам перерасчет на 19 "тыщ" плюсом к квартплате за 68 квадратов?! - негодует автор. - Важно 
17 августа 2018, 08:23
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
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