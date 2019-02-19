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В Самаре поднимут зарплаты водителям трамваев и троллейбусов

В Самаре поднимут зарплаты водителям трамваев и троллейбусов

В Самаре с 1 марта зарплаты водителей трамваев и троллейбусов увеличатся на 15 процентов, пообещали в мэрии. Последний раз они индексировались в 2015 году. По данным из открытых источников, сегодня водители ТТУ получают примерно по 35 тысяч рублей в месяц. 
19 февраля 2019, 08:12
Определили судьбу академии Наяновой: Эксклюзивное интервью министра образования Самарской области Виктора Акопьяна

Определили судьбу академии Наяновой: Эксклюзивное интервью министра образования Самарской области Виктора Акопьяна

Областные власти определились с судьбой областной академии Наяновой. Она станет школой для одаренных детей. Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу «ТЕРРА» рассказал министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. По его словам, в новом статусе академия Наяновой заработает, возможно, 
19 февраля 2019, 07:22
В блогах: 60 лет со дня первого пуска ракеты Р-7 куйбышевского производства

В блогах: 60 лет со дня первого пуска ракеты Р-7 куйбышевского производства

Блогер Нина Дюкова напомнила, что в прошедшее воскресенье исполнилось 60 лет со дня первого пуска самарской ракеты. 17 февраля 1959 года с полигона Тюра-Там (так тогда называлось место будущего космодрома Байконур) был осуществлён успешный пуск первой межконтинентальной баллистической ракеты 
19 февраля 2019, 05:23
Следователи проверяют обстоятельства гибели второй самарчанки, на которую упал снег с крыши

Следователи проверяют обстоятельства гибели второй самарчанки, на которую упал снег с крыши

В Самарской области началась проверка обстоятельств гибели уже второй женщины, на которую обрушился снег с крыши. Напомним, что трагедия произошла в субботу, 16 февраля, в Шигонском районе области. В поселке Львовка с крыши частного дома на местную жительницу обрушились 
19 февраля 2019, 05:11
В блогах: Если в кране нет воды...

В блогах: Если в кране нет воды...

Блогер Илья Круговой раскритиковал намерение компании "РКС-Самара" убрать с улиц города водоразборные колонки. "Сначала эта контора пиарила эти колонки направо и налево, - негодует автор. - Даже беседки в некоторых местах соорудили - что-то типа для "облагораживания" внешнего вида. 
19 февраля 2019, 08:15
Приплыли: талые воды затопили улицу Транзитную в Самаре

Приплыли: талые воды затопили улицу Транзитную в Самаре

Капризы погоды продолжают доставлять неприятности жителям города. Теперь переполох вызвало резкое потепление. Улица Транзитная превратилась в речку из-за потоков воды, образовавшихся из растаявшего снега. Фото с места событий сделал Дмитрий Кувшинников. Их он отправил главе Кировского района Игорю Рудакову.

«Как я 

18 февраля 2019, 05:49
В блогах: Россия после поколения бандитов

В блогах: Россия после поколения бандитов

О росте молодежной смертности сообщает блогер Игорь Кондратьев. "Все, у кого родные и друзья лежат на городских кладбищах Самары и Тольятти, хорошо знают, какое количество молодых ребят положили туда в лихие 90-е годы. Рожденные, как правило, в 70-е годы, 
13 февраля 2019, 09:47
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