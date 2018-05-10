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Пропавшую певицу нашли в Англии у отвесной скалы
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4 мая 2018, 09:13
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6 миллионов 776 тысяч рублей заработал в прошлом году глава Сызрани Николай Лядин
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25 апреля 2018, 09:28
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Концерт группы Louna на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!
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14 апреля 2018, 12:37
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Диана Арбенина на канале «ТЕРРА - РЕН ТВ» 18 марта!
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17 марта 2018, 10:57
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Из-за чемпионата мира по футболу фестиваль «Метафест» в Самарской области пройдет в августе
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19 февраля 2018, 08:32
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Бюджет Самарской области на ближайшие годы принят в первом чтении
Бюджет Самарской области на ближайшие три года принят в первом чтении на внеочередном заседании Самарской Губернской Думы. Госдолг Самарской области почти в 65 миллиардов рублей вынуждает делать бюджет профицитным. Это непременное условие для дальнейшего получения средств из федеральной казны. В итоге …
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15 ноября 2017, 10:15
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Чужой карман: Кто в Самаре больше зарабатывает?
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31 октября 2017, 01:09
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В России разоблачат лжебедняков
Минтруд предложил учитывать все доходы россиян и наличие у них собственности при назначении социальных пособий. Ведомство совместно с депутатами Госдумы приступило к подготовке соответствующих поправок в так называемый закон о персонифицированном учете. Реализация программы позволит эффективно мониторить население на предмет …
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9 октября 2017, 08:04
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Новая песня Адель установила рекорд по онлайн-продажам
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3 ноября 2015, 04:57