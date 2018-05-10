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Пропавшую певицу нашли в Англии у отвесной скалы

Пропавшую певицу нашли в Англии у отвесной скалы

В пятницу, 4 мая, стало известно, что на мысе Бичи-Хед на южном побережье Англии нашли тело певицы и актрисы Ханны Нортхедж. 43-летняя женщина исчезла из фешенебельного отеля в Истборне в среду вечером, она должны была вернуться в Лондон, но до 
4 мая 2018, 09:13
6 миллионов 776 тысяч рублей заработал в прошлом году глава Сызрани Николай Лядин

6 миллионов 776 тысяч рублей заработал в прошлом году глава Сызрани Николай Лядин

Глава Сызрани Николай Лядин отчитался о своих доходах за 2017 год. За это время чиновник заработал  6 миллионов 776 тысяч рублей. Стоит отметить, что это почти вдвое меньше показателей 2016 года. Тогда заработок Лядина составил 11 миллионов 899 тысяч рублей.

Из 

25 апреля 2018, 09:28
Концерт группы Louna на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!

Концерт группы Louna на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!

В это воскресенье программа «СОЛЬ» примет новых гостей – музыкантов группы Louna. Рокеры сыграют живой концерт, а солистка Лусинэ Геворкян расскажет про прекращение американского турне ради концертов в России.

Louna по праву входит в число главных альтернативных рок-групп на отечественной сцене. 

14 апреля 2018, 12:37
Диана Арбенина на канале «ТЕРРА - РЕН ТВ» 18 марта!

Диана Арбенина на канале «ТЕРРА - РЕН ТВ» 18 марта!

В это воскресенье героями новой версии программы «СОЛЬ» станут музыканты группы «Ночные Снайперы». В «СОЛИ от первого лица» Диана Арбенина расскажет, как сумела порвать с «допингами», и почему она считает свои 
17 марта 2018, 10:57
Из-за чемпионата мира по футболу фестиваль «Метафест» в Самарской области пройдет в августе

Из-за чемпионата мира по футболу фестиваль «Метафест» в Самарской области пройдет в августе

В 2018 году музыкальный фестиваль «Метафест» в Самарской области пройдет несколько позже, чем обычно. По традиции, это мероприятие назначали на последние выходные июля, однако в этом году в эти дни будет проходить чемпионат мира по футболу. Из-за этого организаторам и 

19 февраля 2018, 08:32
Бюджет Самарской области на ближайшие годы принят в первом чтении

Бюджет Самарской области на ближайшие годы принят в первом чтении

Бюджет Самарской области на ближайшие три года принят в первом чтении на внеочередном заседании Самарской Губернской Думы. Госдолг Самарской области почти в 65 миллиардов рублей вынуждает делать бюджет профицитным. Это непременное условие для дальнейшего получения средств из федеральной казны. В итоге 

15 ноября 2017, 10:15
Чужой карман: Кто в Самаре больше зарабатывает?

Чужой карман: Кто в Самаре больше зарабатывает?

В нашем регионе, по данным Самарастата, с начала года зарплата  выросла в среднем на 6,5%. В настоящий момент этот показатель превысил отметку в 30 тыс. рублей. Однако с учетом инфляции реальные располагаемые денежные доходы сократились на 2 с лишним процента.

31 октября 2017, 01:09
В России разоблачат лжебедняков

В России разоблачат лжебедняков

Минтруд предложил учитывать все доходы россиян и наличие у них собственности при назначении социальных пособий. Ведомство совместно с депутатами Госдумы приступило к подготовке соответствующих поправок в так называемый закон о персонифицированном учете. Реализация программы позволит эффективно мониторить население на предмет 

9 октября 2017, 08:04
Новая песня Адель установила рекорд по онлайн-продажам

Новая песня Адель установила рекорд по онлайн-продажам

С нового альбома певицы, уже третьего по счёту, композиция Hello стартовала сразу с первой строчки чарта Billboard Hot. Купить песню для прослушивания захотели один миллион 11 тысяч человек по всему миру. Это стало абсолютным рекордом по числу онлайн-скачиваний музыки в 
3 ноября 2015, 04:57
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