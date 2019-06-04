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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 03.06.2019 
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Отремонтировали 13 поликлиник и построили 8 детсадов: Виктор Кудряшов рассказал о результатах работы регионального правительства

Отремонтировали 13 поликлиник и построили 8 детсадов: Виктор Кудряшов рассказал о результатах работы регионального правительства

Во вторник, 4 июня, исполняющий обязанности первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов на заседании Самарской губернской думы представил отчет о работе регионального правительства в прошлом году. В частности, он отметил успешное проведение чемпионата мира по футболу и 
4 июня 2019, 12:08
Александр Нефедов официально стал депутатом областного парламента

Александр Нефедов официально стал депутатом областного парламента

Во вторник, 4 июня, Александр Нефедов официально стал депутатом Самарской губернской думы и получил удостоверение. Напомним, что 30 мая президиум генерального совета партии «Единая Россия» согласовал его кандидатуру для замещения вакантного депутатского мандата в областном парламенте. Из губдумы по 
4 июня 2019, 11:36
Прятали под капотом: в Тольятти поймали пару с 4,5 кг «синтетики»

Прятали под капотом: в Тольятти поймали пару с 4,5 кг «синтетики»

Крупную партию наркотиков изъяли полицейские в Самарской области. В Комсомольском районе Тольятти остановили автомобиль из-за нарушения правил дорожного движения. Во время общения с правоохранителями пассажирка стала нервничать, а также неадекватно реагировала на окружающую обстановку — у собеседников было ощущение, что 
4 июня 2019, 11:16
Самарец, который нанес жене 44 удара, отправится в колонию на 6 лет

Самарец, который нанес жене 44 удара, отправится в колонию на 6 лет

В Самаре вынесли приговор мужчине, который убил собственную жену. Преступление произошло в ноябре прошлого года. По версии следствия, мужчина в пьяном виде нанес супруге не менее 44 ударов по голове, шее, туловищу и конечностям. От страшных травм женщина скончалась. Как 
4 июня 2019, 10:36
Самарцам запретят парковаться на участке Ново-Садовой

Самарцам запретят парковаться на участке Ново-Садовой

С четверга, 20 июня, в столице 63-го региона введут постоянный запрет на парковку на улице Ново-Садовой. Речь идет об участке магистрали от улицы Осипенко в направлении Невской протяженностью 50 метров. Там будут установлены соответствующие дорожные знаки. Кроме того, автомобили нарушителей 
30 мая 2019, 03:01
Видео: в Тольятти спасли котенка, застрявшего под капотом иномарки

Видео: в Тольятти спасли котенка, застрявшего под капотом иномарки

В понедельник, 27 мая, в Тольятти сотрудники экстренных служб спасли жизнь котенку, который оказался под капотом иномарки. Водитель «Ситроена С4» спокойно ехал по одной из городских магистралей, когда услышал странные звуки из собственной машины. Достать малыша из автомобиля самостоятельно он 
28 мая 2019, 08:28
«АвтоВАЗ» отзывает больше 500 Lada XRAY Cross

«АвтоВАЗ» отзывает больше 500 Lada XRAY Cross

«АвтоВАЗ» в срочном порядке отзывает свыше 500 автомобилей Lada XRAY Cross. Причиной такого решения тольяттинского автогиганта стали возможные несоответствия вала электроусилителя рулевого управления. Как информирует LadaOnline, соответствующее предписание разослано руководителям дилерской сети LADA. Автоторговцам рекомендуется «связаться устно по телефону с 
27 мая 2019, 06:53
Под Самарой произошла массовая авария

Под Самарой произошла массовая авария

В пятницу, 24 мая, под Самарой на оренбургской трассе, в районе кладбища Песчаная Глинка случилось ДТП с участием нескольких легковых машин, «ГАЗели» и большегруза. По предварительной информации, у фуры отлетело колесо. В результате столкновения грузовая «ГАЗель» осталась без кузова. Информация 
24 мая 2019, 03:21
Бывшему заместителю начальника областной Росгвардии снова продлили арест

Бывшему заместителю начальника областной Росгвардии снова продлили арест

В четверг, 23 мая, Самарский районный суд продлил срок содержания под стражей бывшему начальнику Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Дмитрию Сазонову на два месяца — до 26 июля. Напомним, что его задержали и арестовали в июле 2018 года. Таким образом, 
24 мая 2019, 12:26
В Самаре суд оставил под арестом фигуранта дела о «грязной нефти»

В Самаре суд оставил под арестом фигуранта дела о «грязной нефти»

В пятницу, 17 мая, Самарский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на арест гендиректора ООО "Нефтеперевалка" Светланы Балабай. Напомним, что женщина является одним из фигурантов резонансного дела о загрязнении нефти в «Дружбе», пишет ria.ru. Ранее следователи завели уголовное 
17 мая 2019, 01:25
Тольяттинец лишился легковушки из-за долга в 290 тысяч

Тольяттинец лишился легковушки из-за долга в 290 тысяч

Житель Автограда лишился своего автомобиля, не сумев расплатиться по кредиту. В отделе судебных приставов Автозаводского района находилось исполнительное производство в отношении мужчины, с которого должны были взыскать долги. Его задолженность перед банком составляла 290 тысяч рублей, добровольно решение суда должник 
16 мая 2019, 11:28
Суд арестовал заочно еще двух фигурантов дела о «грязной» нефти

Суд арестовал заочно еще двух фигурантов дела о «грязной» нефти

В среду, 15 мая, Самарский районный суд избрал меру пресечения двум фигурантам дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» - создателю ГК «Петронефть» Роману Трушеву и бывшему гендиректору «Самаратранснефть-Терминала» Роману Ружечко. Их заочно арестовали на два месяца при экстрадиции с 
15 мая 2019, 03:16
Самарская фирма задолжала своим сотрудникам 16 миллионов рублей

Самарская фирма задолжала своим сотрудникам 16 миллионов рублей

Сотрудники регионального управления службы судебных приставов смогли добиться подвижек с делом одного из крупных должников. Речь идет об одном из самарских предприятий, которое долгое время не выплачивало своим сотрудникам заработную плату. У фирмы накопился долг на 16 миллионов рублей.

Приставы направились 

7 мая 2019, 10:21
В Самаре поручитель по кредиту остался без «Лексуса»

В Самаре поручитель по кредиту остался без «Лексуса»

Поручительство по кредиту стоило  жителю Самары дорогого автомобиля. Заем взяла одна из фирм на покупку производственных товаров. Погасить долг в 7 миллионов рублей в срок организация не смогла, и суд решил, что оплачивать его обязан поручитель.

У мужчины числился в собственности 

23 апреля 2019, 11:02
В Тольятти на 3 месяца закрыли цементный завод

В Тольятти на 3 месяца закрыли цементный завод

Представители надзорных органов проверили предприятие по производству цементного оборудования в Тольятти. Выяснилось, что организация не соблюдает нормы и правила технической эксплуатации электроустановок. В отношении предприятия завели исполнительное производство, и об этом уведомили его руководителя.

Судебные приставы и специалисты в 
10 декабря 2018, 10:50
В Самарской области суд обязал виновника ДТП оплатить лечение ребенка

В Самарской области суд обязал виновника ДТП оплатить лечение ребенка

Приставы взыскали средства на лечение пострадавшего ребенка с виновника ДТП.
Авария произошла летом прошлого года. В ней пострадал несовершеннолетний ребенок из Кинеля. Дорогостоящую операцию виновник ДТП оплатить отказался. Родители пострадавшего обратились в суд. В августе 2013 года суд удовлетворил иск 

28 марта 2014, 04:59
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