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Отремонтировали 13 поликлиник и построили 8 детсадов: Виктор Кудряшов рассказал о результатах работы регионального правительства
Во вторник, 4 июня, исполняющий обязанности первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов на заседании Самарской губернской думы представил отчет о работе регионального правительства в прошлом году. В частности, он отметил успешное проведение чемпионата мира по футболу и …
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4 июня 2019, 12:08
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Александр Нефедов официально стал депутатом областного парламента
Во вторник, 4 июня, Александр Нефедов официально стал депутатом Самарской губернской думы и получил удостоверение. Напомним, что 30 мая президиум генерального совета партии «Единая Россия» согласовал его кандидатуру для замещения вакантного депутатского мандата в областном парламенте. Из губдумы по …
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4 июня 2019, 11:36
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Прятали под капотом: в Тольятти поймали пару с 4,5 кг «синтетики»
Крупную партию наркотиков изъяли полицейские в Самарской области. В Комсомольском районе Тольятти остановили автомобиль из-за нарушения правил дорожного движения. Во время общения с правоохранителями пассажирка стала нервничать, а также неадекватно реагировала на окружающую обстановку — у собеседников было ощущение, что …
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4 июня 2019, 11:16
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Самарец, который нанес жене 44 удара, отправится в колонию на 6 лет
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4 июня 2019, 10:36
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Самарцам запретят парковаться на участке Ново-Садовой
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30 мая 2019, 03:01
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Видео: в Тольятти спасли котенка, застрявшего под капотом иномарки
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28 мая 2019, 08:28
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«АвтоВАЗ» отзывает больше 500 Lada XRAY Cross
«АвтоВАЗ» в срочном порядке отзывает свыше 500 автомобилей Lada XRAY Cross. Причиной такого решения тольяттинского автогиганта стали возможные несоответствия вала электроусилителя рулевого управления. Как информирует LadaOnline, соответствующее предписание разослано руководителям дилерской сети LADA. Автоторговцам рекомендуется «связаться устно по телефону с …
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27 мая 2019, 06:53
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Под Самарой произошла массовая авария
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24 мая 2019, 03:21
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Бывшему заместителю начальника областной Росгвардии снова продлили арест
В четверг, 23 мая, Самарский районный суд продлил срок содержания под стражей бывшему начальнику Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Дмитрию Сазонову на два месяца — до 26 июля. Напомним, что его задержали и арестовали в июле 2018 года. Таким образом, …
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24 мая 2019, 12:26
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В Самаре суд оставил под арестом фигуранта дела о «грязной нефти»
В пятницу, 17 мая, Самарский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на арест гендиректора ООО "Нефтеперевалка" Светланы Балабай. Напомним, что женщина является одним из фигурантов резонансного дела о загрязнении нефти в «Дружбе», пишет ria.ru. Ранее следователи завели уголовное …
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17 мая 2019, 01:25
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Тольяттинец лишился легковушки из-за долга в 290 тысяч
Житель Автограда лишился своего автомобиля, не сумев расплатиться по кредиту. В отделе судебных приставов Автозаводского района находилось исполнительное производство в отношении мужчины, с которого должны были взыскать долги. Его задолженность перед банком составляла 290 тысяч рублей, добровольно решение суда должник …
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16 мая 2019, 11:28
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Суд арестовал заочно еще двух фигурантов дела о «грязной» нефти
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15 мая 2019, 03:16
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Самарская фирма задолжала своим сотрудникам 16 миллионов рублей
Сотрудники регионального управления службы судебных приставов смогли добиться подвижек с делом одного из крупных должников. Речь идет об одном из самарских предприятий, которое долгое время не выплачивало своим сотрудникам заработную плату. У фирмы накопился долг на 16 миллионов рублей.
Приставы направились …
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7 мая 2019, 10:21
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В Самаре поручитель по кредиту остался без «Лексуса»
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23 апреля 2019, 11:02
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В Тольятти на 3 месяца закрыли цементный завод
Представители надзорных органов проверили предприятие по производству цементного оборудования в Тольятти. Выяснилось, что организация не соблюдает нормы и правила технической эксплуатации электроустановок. В отношении предприятия завели исполнительное производство, и об этом уведомили его руководителя.
Судебные приставы и специалисты в …
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10 декабря 2018, 10:50
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В Самарской области суд обязал виновника ДТП оплатить лечение ребенка
Приставы взыскали средства на лечение пострадавшего ребенка с виновника ДТП.
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28 марта 2014, 04:59
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