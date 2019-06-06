В Тольятти еще на одной улице запретят стоянку машин С четверга, 27 июня, в Тольятти запретят стоянку автомобилей на еще одной улице. Речь идет об участке внутриквартального проезда 19 квартала вдоль Южного шоссе - на проезжей части со стороны жилого дома № 63 по Южному шоссе.

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