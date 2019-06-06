|
В Тольятти еще на одной улице запретят стоянку машин
|
6 июня 2019, 09:24
|
Тольяттинский «АвтоВАЗ» отзывает 933 автомобиля Lada XRAY
Тольяттинский автогигант отзывает 933 автомобиля марки Lada XRAY. Об этом информирует Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Отзыву подлежат машины, которые были проданы с января этого года по сегодняшний день. Их VIN-коды можно посмотреть здесь. Как говорится …
|
5 июня 2019, 11:18
|
В Самаре запретят остановку на участке Московского шоссе
|
4 июня 2019, 05:13
|
Тольяттинка заплатила соседке за затопленную квартиру после ареста авто
|
4 июня 2019, 12:46
|
Ученые создали самую точную карту Млечного Пути
Австралийские и немецкие астрономы составили очень точную карту распределения водорода в Млечном Пути, с которой можно ознакомиться на страницах издания Astronomy and Astrophysics. Детальная карта, содержащая 10 миллиардов точек, поможет найти ответы на многие принципиальные вопросы о формировании звезд и …
|
21 октября 2016, 03:33
|
Ученые: Обнаружено новое агрегатное состояние водорода
Научным специалистам Эдинбургского Университета удалось обнаружить новое агрегатное состояние водорода, в котором он находится в середине планет - газовых гигантов. Состояние получило название “черный водород”. Специалисты считают, что открытие поможет как в изучении Вселенной, так и для создания интересных разработок …
|
25 июня 2016, 11:30
|
Toyota раскрыла стоимость первых водородных автомобилей
|
12 августа 2015, 05:19
|
Ученые: Обнаружена удивительная планета с кометным хвостом
|
25 июня 2015, 04:02
|
Житель Шанхая подал в суд на известную актрису за ее пристальный взгляд
|
10 июня 2015, 01:45
Мы Вам перезвоним!