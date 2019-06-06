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Бункер S

Илья Табуев, Денис Саров и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе:
- В Самаре проведут ликбез для кондукторов
- В Тольятти пьяный 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 31.05.2019 
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Материалы по теме:

В Тольятти еще на одной улице запретят стоянку машин

В Тольятти еще на одной улице запретят стоянку машин

С четверга, 27 июня, в Тольятти запретят стоянку автомобилей на еще одной улице. Речь идет об участке внутриквартального проезда 19 квартала вдоль Южного шоссе - на проезжей части со стороны жилого дома № 63 по Южному шоссе.

- Ограничение будет 
6 июня 2019, 09:24
Тольяттинский «АвтоВАЗ» отзывает 933 автомобиля Lada XRAY

Тольяттинский «АвтоВАЗ» отзывает 933 автомобиля Lada XRAY

Тольяттинский автогигант отзывает 933 автомобиля марки Lada XRAY. Об этом информирует Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Отзыву подлежат машины, которые были проданы с января этого года по сегодняшний день. Их VIN-коды можно посмотреть здесь. Как говорится 
5 июня 2019, 11:18
В Самаре запретят остановку на участке Московского шоссе

В Самаре запретят остановку на участке Московского шоссе

С понедельника, 24 июня, в Самаре запретят остановку машин на кольцевой развязке Московского шоссе и улицы Авроры. О нововведении стало известно сегодня, 4 июня. Автомобилистов просят быть внимательными — ведь машины нарушителей будут отвозить на штрафстоянки. Как пояснили в министерстве 

4 июня 2019, 05:13
Тольяттинка заплатила соседке за затопленную квартиру после ареста авто

Тольяттинка заплатила соседке за затопленную квартиру после ареста авто

Жительница Автограда компенсировала соседке ущерб за затопленную квартиру, когда чуть не потеряла свою иномарку. История началась с того, что жительница Тольятти обратилась в суд - она требовала компенсацию за отвалившиеся обои и вздувшийся ламинат. Квартиру женщины затопили соседи сверху. По 
4 июня 2019, 12:46
Ученые создали самую точную карту Млечного Пути

Ученые создали самую точную карту Млечного Пути

Австралийские и немецкие астрономы составили очень точную карту распределения водорода в Млечном Пути, с которой можно ознакомиться на страницах издания Astronomy and Astrophysics. Детальная карта, содержащая 10 миллиардов точек, поможет найти ответы на многие принципиальные вопросы о формировании звезд и 

21 октября 2016, 03:33
Ученые: Обнаружено новое агрегатное состояние водорода

Ученые: Обнаружено новое агрегатное состояние водорода

Научным специалистам Эдинбургского Университета удалось обнаружить новое агрегатное состояние водорода, в котором он находится в середине планет - газовых гигантов. Состояние получило название “черный водород”. Специалисты считают, что открытие поможет как в изучении Вселенной, так и для создания интересных разработок 

25 июня 2016, 11:30
Toyota раскрыла стоимость первых водородных автомобилей

Toyota раскрыла стоимость первых водородных автомобилей

Японская компания отправила первую партию машин Toyota Mirai, работающих на водороде, в Германию и Бельгию. Продажи экологичных новинок стартуют в сентябре. В Германии их можно будет приобрести за 66 тыс. евро, жителям США такие авто обойдутся в 57 тыс. долларов.
12 августа 2015, 05:19
Ученые: Обнаружена удивительная планета с кометным хвостом

Ученые: Обнаружена удивительная планета с кометным хвостом

Астрономам с помощью телескопа «Хаббл» удалось увидеть гигантское облако водорода, стекающее с планеты Глизе 436 b, которая вращается вокруг соседнего светила. Расстояние между ними – всего три млн км (от Земли до Солнца – 150 млн км).

Водород начал 
25 июня 2015, 04:02
Житель Шанхая подал в суд на известную актрису за ее пристальный взгляд

Житель Шанхая подал в суд на известную актрису за ее пристальный взгляд

Мужчина судится с известной актрисой и поп-певицей Чжао Вэй за ее пристальный взгляд с экрана телевизора. Во время просмотра телешоу китаец «получил моральный ущерб» из-за того, что Чжао слишком требовательно глядела в камеру. Отметим, женщина играет в шоу мать, которая 
10 июня 2015, 01:45
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