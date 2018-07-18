"Крылья Советов" обыграли молодежную сборную Китая с разгромным счетом



На 25 минуте матча прострел с фланга Георгия Зотова замкнул Денис Ткачук. Во втором тайме конкуренты волжан начали активно … В воскресенье, самарские "Крылья Советов" провели свой третий матч на австрийском сборе. Они обыграли юношескую сборную Китая со счетом 4:1.На 25 минуте матча прострел с фланга Георгия Зотова замкнул Денис Ткачук. Во втором тайме конкуренты волжан начали активно