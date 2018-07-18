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«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Материалы по теме:

Александр Шикунов может стать спортивным директором самарских «Крыльев Советов»

Александр Шикунов может стать спортивным директором самарских «Крыльев Советов»

В ближайшее время самарские «Крылья Советов» покинет заместитель генерального директора, начальник селекционного отдела Зураб Циклаури. Сейчас продолжаются переговоры о назначении на его прежнюю должность Александра Шикунова. 

«Переговоры с Шикуновым ведутся», подтвердил информацию РИА Новости министр спорта Самарской области Дмитрий 
18 июля 2018, 12:02
Набор волонтеров объявили самарские «Крылья Советов»

Набор волонтеров объявили самарские «Крылья Советов»

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» открыл набор волонтеров на новый сезон российской премьер-лиги 2018/19. Как сообщили представители команды, добровольцы будут участвовать в жизни клуба, помогать «Крыльям» в организации разных мероприятий, в том числе на стадионе «Самара Арена». Всех желающих стать 
16 июля 2018, 04:36

"Крылья Советов" обыграли молодежную сборную Китая с разгромным счетом

В воскресенье, самарские "Крылья Советов" провели свой третий матч на австрийском сборе. Они обыграли юношескую сборную Китая со счетом 4:1.

На 25 минуте матча прострел с фланга Георгия Зотова замкнул Денис Ткачук. Во втором тайме конкуренты волжан начали активно 
15 июля 2018, 11:00
Болельщики смогут покупать пропуска на парковку стадиона

Болельщики смогут покупать пропуска на парковку стадиона "Самара Арена"

В Самаре продолжается подготовка к первым матчам "Крыльев Советов" на стадионе "Самара Арена". Напомним, что грандиозный спорткомплекс после завершения ЧМ-2018 станет домашней ареной самарской команды. Первая игра нового сезона пройдет уже 31 июля, соперниками волжан станут футболисты из столичного ЦСКА. 
12 июля 2018, 11:35
«АктивКапитал Банк» выдал кредит самарскому предприятию «Нефтегазмаш»

«АктивКапитал Банк» выдал кредит самарскому предприятию «Нефтегазмаш»

В феврале 2018 года АО «АК Банк» и ООО «Производственное предприятие «Нефтегазмаш» заключили кредитный договор на сумму 100 млн рублей. Данные средства будут направлены предприятием на исполнение условий контрактов по изготовлению и поставке резервуарных металлоконструкций.

Это предприятие входит в производственно-инжиниринговый холдинг 

14 марта 2018, 12:34
«АктивКапитал Банк» открыл кредитную линию новому резиденту ТОСЭР «Тольятти»

«АктивКапитал Банк» открыл кредитную линию новому резиденту ТОСЭР «Тольятти»

«АктивКапитал Банк» продолжает финансировать деятельность предприятий, способствующих развитию экономики региона.

В феврале 2018 года открыта третья кредитная линия ООО «ВолгаГофроПак+» (г. Тольятти). Объем кредитной линии составляет 250 млн рублей, срок - до февраля 2021 года. Денежные средства будут направлены на пополнение 

12 марта 2018, 02:17
«АктивКапитал Банк» расширяет филиальную сеть

«АктивКапитал Банк» расширяет филиальную сеть

Реализуя планы по расширению филиальной сети, «АктивКапитал Банк» в декабре прошлого года вышел в новый регион – открыл в Оренбургской области ОО «Бугурусланский». На днях в Бугуруслане была открыта еще одна точка обслуживания клиентов – операционная касса, расположенная в РЭО 
21 февраля 2018, 10:41
Избран новый состав Совета директоров «АктивКапитал Банка»

Избран новый состав Совета директоров «АктивКапитал Банка»

На днях в одном из крупнейших банков региона – «АктивКапитал Банке» - состоялось внеочередное общее собрание акционеров, на котором был избран новый состав Совета директоров.

В него вновь вошли Алексей Леушкин (Председатель Совета директоров), Председатель Правления «АК Банка» Григорий Оганесян, ректор 

14 февраля 2018, 11:32
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