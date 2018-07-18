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Александр Шикунов может стать спортивным директором самарских «Крыльев Советов»
В ближайшее время самарские «Крылья Советов» покинет заместитель генерального директора, начальник селекционного отдела Зураб Циклаури. Сейчас продолжаются переговоры о назначении на его прежнюю должность Александра Шикунова.
«Переговоры с Шикуновым ведутся», подтвердил информацию РИА Новости министр спорта Самарской области Дмитрий …
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18 июля 2018, 12:02
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Набор волонтеров объявили самарские «Крылья Советов»
Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» открыл набор волонтеров на новый сезон российской премьер-лиги 2018/19. Как сообщили представители команды, добровольцы будут участвовать в жизни клуба, помогать «Крыльям» в организации разных мероприятий, в том числе на стадионе «Самара Арена». Всех желающих стать …
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16 июля 2018, 04:36
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"Крылья Советов" обыграли молодежную сборную Китая с разгромным счетом
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15 июля 2018, 11:00
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Болельщики смогут покупать пропуска на парковку стадиона "Самара Арена"
В Самаре продолжается подготовка к первым матчам "Крыльев Советов" на стадионе "Самара Арена". Напомним, что грандиозный спорткомплекс после завершения ЧМ-2018 станет домашней ареной самарской команды. Первая игра нового сезона пройдет уже 31 июля, соперниками волжан станут футболисты из столичного ЦСКА. …
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12 июля 2018, 11:35
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«АктивКапитал Банк» выдал кредит самарскому предприятию «Нефтегазмаш»
В феврале 2018 года АО «АК Банк» и ООО «Производственное предприятие «Нефтегазмаш» заключили кредитный договор на сумму 100 млн рублей. Данные средства будут направлены предприятием на исполнение условий контрактов по изготовлению и поставке резервуарных металлоконструкций.
Это предприятие входит в производственно-инжиниринговый холдинг …
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14 марта 2018, 12:34
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«АктивКапитал Банк» открыл кредитную линию новому резиденту ТОСЭР «Тольятти»
«АктивКапитал Банк» продолжает финансировать деятельность предприятий, способствующих развитию экономики региона.
В феврале 2018 года открыта третья кредитная линия ООО «ВолгаГофроПак+» (г. Тольятти). Объем кредитной линии составляет 250 млн рублей, срок - до февраля 2021 года. Денежные средства будут направлены на пополнение …
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12 марта 2018, 02:17
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«АктивКапитал Банк» расширяет филиальную сеть
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21 февраля 2018, 10:41
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Избран новый состав Совета директоров «АктивКапитал Банка»
На днях в одном из крупнейших банков региона – «АктивКапитал Банке» - состоялось внеочередное общее собрание акционеров, на котором был избран новый состав Совета директоров.
В него вновь вошли Алексей Леушкин (Председатель Совета директоров), Председатель Правления «АК Банка» Григорий Оганесян, ректор …
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14 февраля 2018, 11:32